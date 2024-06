Amid Achi augura que Rayco García tomará el control: «No será una mala noticia»

El proceso de traspaso de las acciones del Club Deportivo Tenerife sigue su curso en medio de una extraordinaria convulsión y con un creciente distanciamiento de la afición blanquiazul respecto a la figura del máximo accionista, José Miguel Garrido, más todavía después de la presentación de la campaña de abonos. «Ha resultado un fiasco; hemos dado la imagen de un club acomplejado, y no somos eso», relataba este viernes a EL DÍA un alto cargo del representativo por la innecesaria alusión a la UD Las Palmas.

Entretanto, aparece en escena Amid Achi, empresario del Grupo Número Uno y propietario de un importante paquete accionarial. Aunque avisa en un primer término que se ha comprometido «a no hacer declaraciones hasta que el Tenerife ascienda a Primera División», de su posterior testimonio se deduce que está alineado con Rayco García, empresario tinerfeño que aspira a relevar a José Miguel Garrido como primera accionista; y vaticina Achi que «probablemente él compre» y se haga con el poder.

Para Amid, «no será una mala noticia» para el Tenerife que el hombre de negocios de Santa Úrsula tome una posición dominante, una vez ya ha adquirido los lotes de la Federación Tinerfeña, Grupo Wehbe, Montesano y otras empresas, hasta afianzarse como el segundo en la prelación de grandes tenedores de acciones.

Lo llamativo y valioso de las declaraciones de Achi es que revela datos desconocidos hasta la fecha. Cuenta que Garrido «no es el accionista mayoritario», es decir, que no alcanza el 51% de los títulos, sino solo «el veintipico» del total. Asimismo, indica que el madrileño ha realizado una inversión «de más de 12 millones de euros», dato que avanzó en una entrevista reciente publicada en el programa El Espejo Canario.

«Él es mayorcito y sabrá lo que tiene que hacer», explica Amid, figura relevante en la historia de la institución y también en el proceso de venta al propio Garrido, con el que está sindicado en un pacto del que también forman parte el expresidente Miguel Concepción y el actual vicepresidente de la sociedad, Conrado González Bacallado.

El propietario del Grupo Número Uno descarta por completo que sea el Cabildo Insular «el que le haga una oferta» a Garrido, pero sí valora los movimientos firmes y con determinación realizados por Rosa Dávila, que el pasado lunes se reunía en la sede de la corporación con el propio Rayco.

«Yo estoy al lado del Tenerife, esta misión no es mía», apunta Achi sobre su rol en el proceso de relevo. En todo caso, recuerda que «la mayoría de las acciones del club está en manos de empresarios de Tenerife», sin olvidar que hay otra porción relevante repartida entre aficionados y simpatizantes blanquiazules. El exitoso inversor da también otras pinceladas relevantes sobre la situación actual y el paisaje del accionariado blanquiazul. Por ejemplo, subraya que no está en peligro la entrada en escena de ningún fondo foráneo. «Porque si uno de los que está dentro del sindicado dice que no se vende, pues no se vende; así está firmado», refleja. «Yo me llevo bien con todo el mundo», es otro de sus mensajes. Y a continuación, ofrece otro muy enigmático. «El que no está a gusto vendió sus acciones y se marchó», explica sin aclarar a quién se refería.

Para Amid Achi, los últimos acontecimientos han revalorizado de forma ostensible las acciones del club. Unos títulos «que antes se vendían a 15 euros cuando en realidad la última acción traspasada de unas manos a otras se vendió a 380», apunta. Efectivamente esta misma semana se producía la adquisición de un lote de títulos que adquiría Rayco el lunes. El caso es que el emergente inversor tinerfeño no deja de aglutinar apoyos. «Rayco García es un gran empresario del norte de Tenerife y tanto él como también Garrido le han dado un valor excepcional a las acciones», aduce Achi, quien vaticina un venidero traspaso del poder que le permitirá al isleño hacerse con el control del club. «Probablemente pueda comprar la mayoría, y no será una mala noticia», augura.

Sobre Cano: si no funciona, cese

Amid Achi aseveró que la hoja de ruta del CD Tenerife, con un modelo con un indiscutible protagonismo para José Miguel Garrido en la parcela futbolística, no ha cambiado «en absoluto»respecto a la mediocre última campaña, en la que el inversor madrileño es empeñó en mantener hasta el final a Asier Garitano. Con el vasco a los mandos, el representativo acabó en una decepcionante duodécima posición.

«Ahora bien, ojalá subamos, lleguen ofertas foráneas y digamos que no», verbalizó Achi, cuyo principal deseo es que el Tenerife alcance la máxima temporada. «El club sigue de momento por la misma ruta del año pasado. No ha tenido suerte con los resultados, a ver si la cosa cambia ahora», apuntó en voz alta. Asimismo, habló del controvertido fichaje de Óscar Cano como entrenador de la primera plantilla.

«Si dicen que ha pasado por 6 equipos y solo entrenó a dos de Segunda... Bueno, a mí me dicen que el que fracasa, se levanta y está más sólido y fuerte. Apliquemos esta ilusión con este señor. Y si no lo hace bien, su camino será el cese», dijo de forma muy contundente.

La inestabilidad accionarial del Tenerife ya está haciendo mella en el día a día de la parcela futbolística. Algunos jugadores han solicitado reunirse con la dirección deportiva (Mauro Pérez) y otros como Tasende han preferido no venir. En el caso del lateral gallego, incluso después de haber rubricado un preacuerdo con el club isleño –por cuatro campañas– que no se llevará a efecto.

Entretanto, las relaciones personales se deterioran y la convivencia es difícil dentro del club. Mauro Pérez y Juan Guerrero ya solo hablan para lo estrictamente imprescindible.