Las obras del Heliodoro, necesarias: "Que el Mundial vaya a Gran Canaria nos debe servir para reflexionar; tenemos que estar preparados"

Tema estadio. Hábleme de las reformas que están pendientes.

Una es la renovación de las butacas, que es la parte del proyecto que ha sacado el Cabildo a concurso y ya está está adjudicada. Por otra parte, hay un acuerdo con el Cabildo, que está pendiente de materializarse, a través de un convenio por medio del cual hemos buscado una fórmula más ágil para llevar a cabo las obras de las tripas del estadio: Vestuarios, sala de prensa, pasillos... Hay que llevar a cabo una actuación nos permita compatibilizar el uso del estadio con las obras. Y entendemos, ha entendido el Cabildo conjuntamente con el club, que esa obra es mucho más factible llevarla a cabo a través del club.

¿Hay tiempo para que ese lavado de cara llegue a tiempo para el próximo año, que será cuando el Rodríguez López cumpla 100 años?

Hay tres patas: las butacas, las tripas del estadio y la imagen exterior. Las butacas, desde luego que sí. En las tripas del estadio, es imposible. Es una obra muy compleja. No por el presupuesto, pero sí por la complejidad de compatibilizar la actividad en el estadio con los trabajos. Nos daremos por satisfechos si se pone en marcha y empezamos a ver un cambio en la mejora del interior. En cuanto al exterior, está en el marco de un proyecto global de la imagen de todo el estadio que está llevando a cabo el Cabildo.

¿No le da envidia de que en en Gran Canaria vayan a ser 100 millones para cambiar, casi por completo, un estadio que es más nuevo?

Bueno, esta ha sido una gran apuesta. Es que el ser sede del Mundial tiene sus compensaciones también pecuniarias. Yo creo que será una inversión rentable.

¿Tenerife va a ser subsede?

La Ciudad Deportiva es un salto cualitativo en nuestras infraestructuras, pero yo creo estas cosas nos deben servir para reflexionar darnos cuenta de que si no tenemos buenas infraestructuras no estamos cerca de los grandes acontecimientos deportivos de trascendencia mundial. Es que si nos acordamos solo cuando vemos las cosas se hacen en otros sitios... por eso la apuesta por infraestructuras deportivas, que son tan discutidas en el momento en que ponen en marcha, es tan importante. Si no se tienen, estás renunciando a eventos de carácter internacional que son, desde mi perspectiva, muy importantes para Canarias. Por nuestra proyección exterior y por lo que significan. Tenerife fue sede del Munidal de Baloncesto del 86. En aquel momento, el Pabellón Municipal de Santa Cruz era la infraestructura más importante que teníamos en la Archipiélago. No tenemos que lamentarnos cuando se hacen las cosas fuera, sino estar preparados. Tener las condiciones para poder competir.