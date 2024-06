El doble objetivo de Sergio Carbajal, el futbolista que también es nutricionista

El de Sergio Carbajal (Santa Cruz de Tenerife, 8 de enero de 2002) es un caso casi único en su especie. Goleador con buena planta, dígitos sensacionales y una carrera que vuelve a coger vuelo tras una larga lesión –rotura del ligamento cruzado–, el ariete blanquiazul de origen argentino ha aprovechado su larga baja para reconvertirse. Y ahora no solo vuelve como delantero para el ilusionante proyecto del filial en Segunda RFEF; ejerce además como nutricionista profesional y, por consiguiente, también como una inmejorable influencia para el resto del grupo. Esta semana acaba de lanzar su nueva empresa (The Aim, en inglés «el objetivo») y su propósito es fomentar «el comer bien». Algunos de sus compañeros ya conocen de su maestría y de la plena eficacia de sus consejos e indicaciones.

La historia del Carbajal futbolista viene lejos. Sergio ya había lucido los escudos y colores de un montón de equipos de la geografía insular hasta que eclosionó definitivamente en el Buzanada. Había empezado en el San Andrés, jugó en dos etapas diferentes en el Basílica (ahora EMF Candelaria) y en el Reale Juventud Laguna, donde compartió vestuario con Pedri; compitió en cadetes y juveniles en el Llamoro y fue en el Ibarra donde su entrenador le dio la alternativa para competir con los mayores cuando aún era casi un crío. Ya por entonces había pasado año y medio en el Tenerife, club al que regresó hace un año de la mano de Jony Vega. «Es un goleador superdotado», adujo entonces el nuevo jefe de la cantera.

Sergio lleva el deporte en los genes. De hecho, nació en la Isla porque su familia había emigrado por la carrera de su padre, jugador profesional de hockey, primero en Cataluña y luego en el Patín Tenerife. El caso es que Sergio apuntaba maneras también, pero en su caso como un artillero superlativo. Derribó el cascarón del anonimato cuando se erigió pichichi de la Preferente (36 goles en liga y otros tres en la Copa HeliodoroRodríguez López)que le valieron para que el representativo se acordase de él. Hasta que la grave lesión se interpuso en su camino.

Ya para entonces, Carbajal ya tenía cierta debilidad por los asuntos nutricionales. «Todo empezó el año sabático que me fui a Polonia. En realidad ya tenía la influencia positiva de mi familia, pues en casa siempre se comía bien. Pero al irme fuera y tener que hacerme yo la compra, empecé a fijarme especialmente en la alimentación y las propiedades de los alimentos». Así que empezó a formarse, primero de forma autodidacta y luego ya con la convicción de que estudiaría algo relacionado con la materia.

El delantero blanquiazul ya iene ahora un máster de Nutrición Deportiva y, desde hace unos días, también empresa propia. «Este último proyecto sí surge en el periodo de lesión. Dije: voy a hacer que los días cuenten. Empecé ahí y pensé: más tiempo que ahora, no voy a tener nunca. Fue mi hermana –trabaja en el sector de la publicidad– la que me animó a crear mi propia marca», asegura. Además, sabía que contaría con una ventaja añadida: desde su faceta de futbolista, las facilidades se multiplicarían para confirmar la fiabilidad de sus métodos.

«Sí es verdad que muchos del equipo me preguntan», relata Sergio, quien guarda un especial recuerdo del caso de su compañero Gabri Quintero. «Fue el que primero que desde el principio me dijo que le hiciera una dieta. Estuvo toda la temporada, de principio a fin, y puede decirse que vio los resultados. Transcurrían los meses y veíamos el progreso de Gabri, igual que el de otros compañeros. Al acabar, me dijo que no había tenido ningún problema muscular, que se notaba increíble... Fue así el caso más real, avalado además por las pruebas antropométricas que nos hace el propio club», subraya.

Para todos los públicos

Aunque por su condición de deportista pudiese dar la impresión de que los servicios de The Aim van a ir orientados a la competición o al alto rendimiento, Sergio ofrece su seguimiento personal y dietas a «a todo aquel que quiera nutrirse de conocimientos y hábitos saludables». «Si alguien se siente pesado y quiere dar un cambio en su vida, estamos abiertos a ello», comenta. Desde su propia experiencia, cuenta Sergio que en los equipos de fútbol «se ve de todo». Desde el deportista «completamente enfocado en su carrera a gente que no se toma las cosas tan en serio, y aún así puede que logre rendir». También ha visto a compañeros «que comen lo que no deberían», si bien anota que en el Tenerife actual «todo es rigurosidad y está todo bien pautado y controlado por profesionales».

El propietario deThe Aim asegura que en nutrición deportiva «se han han dado muchos pasos adelante» y ya no se ven casos como los de antaño, cuando había profesionales que desayunaban bollería o se iban al cine a comer cotufas y un refresco la noche antes de un entrenamiento. «Hay mucha evidencia física sobre cómo los alimentos influyen en el prepartido y en competición. Los jugadores rinden a mejor nivel cuando el cuerpo y la mente se nutren de calidad», resume.

Ymientras su pasión por este proyecto contagia a sus compañeros y amigos, felices de verle feliz después de una larga travesía hasta recuperarse del todo, Carbajal tiene otra feliz noticia que compartir con su gente. El 25 de julio le dan el alta y ya habrán transcurrido los preceptivos nueve meses desde el día aciago que se rompió el cruzado. Entonces se quebraron muchas ilusiones de marcar goles con la blanquiazul pero se iluminó otro camino, el del Sergio empresario, que ahora vuelve a sus dos escenarios: el de nutricionista y el de futbolista. «En teoria estaría listo en breve para sumarme al grupo y a partir de ahí, aportar si los fisios y técnicos me valoran y ven que estoy bien», apunta.

Carbajal presenta su nueva marca. / Carlos Ferrer

Sea como fuere, con muchos goles por anotar y objetivos que cumplir como empresario de nuevo cuño, Sergio ya ha vencido. Lo hizo a la lesión y a los pronósticos funestos. Se rebeló contra su mala fortuna, se puso de pie, se reinventó y aquí está, feliz de ser el futbolista nutricionista. Un profesional con objetivo doble.