El Tenerife cumple con su promesa a David Rodríguez, que da el salto al primer equipo: "Es el sueño de mi vida"

Jueves 8 de febrero. El director deportivo del CD Tenerife, Mauro Pérez, comparece en sala de prensa para valorar los movimientos del representativo durante la ventana de traspasos de enero. Tocaba, por ese entonces, justificar la crisis de resultados que atravesaba el equipo, analizar las salidas de Pablo, Alassan, Elady y Dauda y las llegadas de Rahmani y Álvaro Jiménez.

Durante la intervención del Pérez, no obstante, hubo tiempo para otros menesteres. Entre ellos, la situación del canterano David Rodríguez, quien cedido en el Antequera estaba cuajando una fantástica temporada en Primera Federación. Fue entonces cuando el ejecutivo adelantó la noticia: el futuro del defensor ya estaba decidido. Rodríguez tendría dorsal profesional en la 24/15. “La temporada que viene va a estar en la primera plantilla del Tenerife. El crecimiento que ha experimentado es exactamente lo que buscábamos son su cesión”, declaró Pérez.

Así, y tras meses de espera y un final de temporada a la altura de sus primeros seis meses en Andalucía, la pregunta se repitió la pasada semana, cuando, tras la presentación de Óscar Cano, el responsable de la parcela deportiva del club presidido por Paulino Rivero insistió. “Lo dije hace meses, David va a ser jugador de la primera plantilla la próxima temporada”.

Firma hasta junio de 2026

Quedaban, a partir de entonces, tres dudas por resolver: cuándo se anunciaría oficialmente la novedad, qué número portaría el joven futbolista y cuál sería la duración de su primer contrato. Todas se resolvieron este viernes, exactamente a las 13:28 del mediodía. Aunque los dorsales no están todavía asignados, David llevará el 2 (que deja libre Buñuel) y firma por dos temporadas, hasta junio de 2026.

“Llevo aquí desde los 12 años. El sueño de todo canterano es jugar en el primer equipo y yo puedo decir que lo logré”, afirmó emocionado el protagonista en declaraciones al club. Seguidamente, el zaguero indicó que la experiencia de salir a un “equipo humilde” le ha servido de mucho, “tanto en lo deportivo como en lo personal”. “Tenía ese miedo de no adaptarme, pero no fue así. La experiencia me ha servido para crecer”.

En palabras del protagonista, en Primera Federación hay “equipos históricos” como el Recreativo, el Córdoba, el Málaga o el Castellón. “Te acostumbras a ir a grandes campos y a jugar delante de miles de personas”.

Nacido en junio del año 2.000 (cumple 24 años el día 26), David llegó al Tenerife en categoría infantil. Está a punto de cumplir 14 años en el representativo. Debutó en Segunda División el 10 de octubre de 2021, en un Tenerife-Amorebieta en el que Mellot fue expulsado en la primera mitad (de ahí que el canterano participara de manera forzosa, puesto que Shaq Moore había sido convocado con Estados Unidos), pero que acabó con victoria local por 2-1. Marcaron Elady y Shashoua.

En la siguiente temporada, la 22/23, el entonces capitán del filial disputó solo cinco partidos, cuatro de Liga y uno de Copa del Rey, el único de todos en el que fue titular. Estaba claro que tendría que salir a préstamo para demostrar sus cualidades.

Un pilar en el Antequera

El destino fue el Antequera, un recién ascendido a Primera Federación que pintaba a sufrir para alcanzar la permanencia. No fue así. El cuadro dirigido por Javier Medina (que tiene solo 29 años) se convirtió en la revelación de la categoría (finalizó octavo) con el futbolista cedido por el Tenerife erigido como uno de sus pilares defensivos. David jugó 35 partidos en Liga y uno en Copa. Fue el futbolista con más minutos de juego de toda la plantilla (cerca de 2.900) y estuvo incluido en el once ideal de la jornada en más de una ocasión. Su periodo de Séneca (así se conoce al programa Erasmus con destinos nacionales) fue todo un éxito.