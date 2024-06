Yanis Senhadji, potencia, juventud y gol: "Me dejaré la piel por el equipo en cada partido"

Yanis Senhadji (Barcelona, 2005) completará la nómina de atacantes del CD Tenerife en el curso 24/25. Lo hará junto a Enric Gallego y Ángel Rodríguez en la que será su primera experiencia en el fútbol profesional.

Yanis, que ya ha cumplido 19 años, inició el pasado curso en el Juvenil A del Real Betis. Sus excelentes números y una impropia capacidad física con respecto a su edad le sirvieron para dar el salto al segundo equipo verdiblanco, con el que acabó logrando el ascenso a Primera Federación.

Desconocido para el gran público, el tinerfeñismo se pregunta ahora quién es Senhadji, si está realmente preparado para dar el salto a Segunda División tras solo unos meses de experiencia en el fútbol semiprofesional y, sobre todo, qué puede aportar a la entidad dirigida por Óscar Cano.

Sus cualidades

Yanis mide 1,84 y es diestro, aunque puede definir con las dos piernas. Se trata de un delantero corpulento, que no rehúye el contacto físico y al que no le intimida la brega. Se maneja en el juego aéreo y aguanta bien la pelota de espaldas. Podría comparársele con el también barcelonés Enric Gallego porque ambos trabajan para el equipo y son solidarios en la presión. Senhadji, no obstante, es menos ganador de duelos, aunque posee mejores capacidades atléticas –ataca bien los espacios y es muy potente– y llega con la ambición propia de un joven que se ve ante la gran oportunidad de contrastarse en la élite.

El ariete nacido en Sant Feliu de Llobregat arrancó la pasada temporada con ficha del Juvenil A del Betis. Sus capacidades físicas sobresalientes (y adelantadas a su edad) unidas a sus sensacionales registros goleadores y algún contratiempo en forma de lesión en el segundo equipo le permitieron dar el salto al Betis Deportivo. Para ese entonces, había anotado 10 goles antes de alcanzar la decena de partidos (más de una diana por encuentro). En Segunda Federación, Yanis disputó más de 20 duelos, marcó siete goles y repartió tres asistencias. El salto de categoría apaciguó sus cifras, pero no frenó su meteórica progresión.

Las condiciones, pese a ser fundamentales, no son la única materia prima con la que se forma a los futbolistas. También lo es la cabeza. De Yanis se dice que es un chico tranquilo, con buenos hábitos y que ha asimilado con naturalidad el progreso que ha experimentado en los últimos 10 meses. Sabe que no puede dejar pasar el tren.

Nacido en la Península, pero de padres argelinos, el ahora futbolista del Tenerife tuvo la oportunidad de elegir entre defender los colores de la Roja o los del estado norteafricano. Escogió a su país de nacimiento. Fue convocado por José Lana para la Sub 19 y ha defendido la camiseta de las inferiores nacionales en seis ocasiones, habiendo visto portería en tres de ellas. Se trata, además, de un perfil de atacante de los que escasean en la producción nacional de talentos. Un 9 clásico que no destaca por sus cualidades técnicas, sino por su pragmatismo en área rival.

"Soy trabajador y sacrificado"

Senhadji ofreció ayer sus primeras impresiones como jugador del representativo. Lo hizo en los medios oficiales del cuadro tinerfeñista a través de un vídeo que grabó él mismo con la cámara frontal de su teléfono móvil. Vestido con chaqueta deportiva de color negro, Yanis se define como un futbolista "trabajador, que da mucha movilidad". Le gusta "estirar el campo y romper al espacio" y destaca de sí mismo su "sacrificio" por el equipo. Seguidamente, el delantero centro aseguró ser consciente de la oportunidad que supone dar el salto al fútbol profesional. Su fórmula para triunfar: "el trabajo diario". "Estoy ansioso por que llegue la pretemporada y estar en la Isla con mis compañeros y el cuerpo técnico", indicó sonriente el prometedor atacante cedido por el Real Betis Balompié antes de concluir mandando un recado a la parroquia blanquiazul. "Mi mensaje: les prometo que me dejaré la piel por el equipo en cada partido y nunca dudarán de mi sacrificio", finalizó el segundo fichaje de la entidad insular en el mercado veraniego –el primero fue el guardameta andaluz Salvi Carrasco–.