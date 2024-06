José Miguel Garrido comunica a Elady que el Tenerife no cuenta con él

El director deportivo del CD Tenerife, Mauro Pérez, explicó en la presentación de Óscar Cano que alguno de los futbolistas pertenecientes a la entidad insular que habían salido cedidos durante la última temporada tendrían la oportunidad de convencer al nuevo técnico durante la pretemporada. A otros, sin embargo, se les comunicaría que el club no cuenta con ellos y tendrían que buscar equipo.

Preguntado por Elady Zorrilla, que completó en el Huesca unos meritorios últimos meses de la 23/24 (anotó cinco goles y fue clave en la permanencia del equipo dirigido por el extinerfeñista Antonio Hidalgo), Pérez indicó no querer entrar al detalle de la situación particular de cada uno de los casos a tratar. El dirigente se excusó en el «respeto» que merecían unos profesionales con los que, en ese momento, no se había abordado la cuestión.

Ahora, cerca de una semana después, el club ya ha iniciado los contactos con los afectados. El primero, el propio Elady, al que José Miguel Garrido –el máximo accionista y quien sigue asegurando no intervenir en el apartado deportivo– comunicó al atacante andaluz que busque equipo para la próxima temporada.

Arrancaría la pretemporada

Aunque el ex del Cartagena no lo pondrá difícil (en enero ya mostró total predisposición en una situación casi idéntica), no existe garantía alguna de que Zorrilla encuentre destino antes del comienzo de la pretemporada (el día 10 de julio). De no ser así, al de La Puerta del Segura le tocaría regresar a la Isla y comparecer como uno más.