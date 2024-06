Paulino Rivero habla del rol de Mauro Pérez y Juan Guerrero

El CDTenerife convocó este miércoles a todos sus patrocinadores y firmas colaboradoras para dar un mensaje de tranquilidad y pedirles «confianza» en el trabajo del consejo de administración ante el nuevo curso 2024/25. Este encuentro, que tuvo lugar en un restaurante de La Matanza, se produjo en un contexto de «mucho ruido externo» –como así admitió Paulino Rivero– por la situación procesal de José Miguel Garrido, quien ha admitido varios delitos en sede judicial;y el controvertido proceso de selección del nuevo entrenador, Óscar Cano, que se realizó contra el criterio de la dirección deportiva que encabeza Mauro Pérez.

«El ruido externo enturbia el escenario, no nos beneficia», confesó Rivero, muy preocupado con que esta atmósfera pesimista no dañe a la campaña de venta de abonos y al respaldo de los patrocinadores del club.

«El año pasado teníamos un clima muy favorable y se ha enturbiado con cuestiones que no tienen que ver con el Tenerife. Son cosas que tienen relación con los accionistas, no con el club», defendió. «Por eso el mensaje que quiero transmitir a los patrocinadores es que tengan fe y confianza en las personas que tenemos responsabilidad en la institución», fue otro de sus mensajes.

ParaRivero, «los papeles están muy definidos» en el mapa blanquiazul. «Los accionistas son los dueños de las acciones, pero no del club. El Tenerife pertenece a la gente, a las instituciones, a los medios, a toda la sociedad...», sostuvo el dirigente blanquiazul, que esta vez no escondió que Garrido tiene atribuciones en el área deportiva. «Es público y notorio que en el pacto entre accionistas, el sindicado se reservó las competencias en esa parcela Por lo tanto, no hay nada más que añadir», zanjó. Para el mandatario blanquiazul, «es muy importante que el club se mantenga vinculado al empresariado porque es una institución que despierta sentimientos y pasiones».

«Son 102 años de historia que atesora el Tenerife, heredando ilusiones de padres a hijos, de generación a generación. El club es del pueblo y de la gente», fue su mensaje más repetido. En esta dirección, apuntó que los accionistas pueden ser pasajeros y puso el acento en que tienen mucha relevancia en la vida y rutina del representativo «tanto los patrocinadores públicos como los privados». Ante el futuro más inmediato en la hoja de ruta, con la presentación de los abonos a la vuelta de la esquina, Rivero adujo que «el apoyo económico de las empresas al Tenerife es especialmente relevante, especialmente porque el Tenerife no se limita solo al primer equipo».

«Trabajamos en muchos proyectos con alta sensibilidad social que pueden encajar en los objetivos de nuestras empresas. El lunes hablamos de la gran afluencia de público que hemos tenido en la última temporada aunque los resultados deportivos no hayan acompañado y hayan estado lejos de lo que nos habíamos marcado. La realidad es que aspirábamos a estar entre los seis primeros puestos, pero no pudo ser porque esto es un juego. En todo caso, sí hemos logrado mantener nuestra apuesta por la inclusión, la igualdad o la cantera», enunció Rivero, que saldrá a la palestra nuevamente la próxima semana –entre miércoles y jueves– para dar los detalles de la venidera campaña de abonos.

El papel de Guerrero y Mauro

Un pasaje de las declaraciones efectuadas ayer por el presidente en el encuentro con empresarios en LaMatanza tuvo una muy especial repercusión. Habló del rol deJuan Guerrero y el deMauro Pérez, entre los que no hay especial sintonía. «Hay un consejero deportivo y hay un director deportivo que reportan al consejo de administración. Cualquier otra cosa que esté ocurriendo fuera de este ámbito se escapa a mi control», apuntó respecto a la participación deGarrido en determinadas operaciones y conversaciones, como las mantenidas por el inversor madrileño sobre el futuro de Corredera y admitidas el pasado martes por su representante.