David de Diego: «La campaña de abonos va a dar mucho de qué hablar»

El responsable del área de Márketing del representativo anuncia sorpresas y confirma que el club repetirá la fórmula que ya funcionó el curso pasado. Así, habrá descuento por fidelidad para aquellos que acudan a todos los partidos.

¿Hasta qué punto fue importante el encuentro de este miércoles con los patrocinadores del club?

Congregamos a más de 85 colaboradores y empresas de la provincia. Es una forma más de hacer tinerfeñismo, en este caso en el área empresarial.

¿Y hasta qué punto cree que pueden influir los resultados deportivos y la atmósfera actual en la caza de nuevas empresas que se unan al proyecto del club?

Uno de los lemas de cabecera que tengo yo es que la parte comercial y de márketing debe estar siempre alejada del resultado deportivo. Que no nos encumbre cuando los números son buenos; y no nos hunda cuando la cosa van mal. La labor del club en determinadas facetas donde se hacen muchas cosas muy bien, debe ir más allá del devenir deportivo, que está fuera de nuestro alcance.

¿Ha llegado entonces la hora de actuar en su departamento?

Sí, en cierto modo sí. Hablando de la campaña de abonos, esta vez intentaremos ir un paso más allá. Este año vamos a hacerlo. Es difícil porque siempre toca innovar, y es difícil, pero creo que va a dar que hablar.

¿Algo nuevo?

Cuando lo vean, podrán juzgar. Me refiero al concepto y al trasfondo de la campaña, sí.

¿El reto es aún mayor porque la atmósfera no parece la más propicia? ¿Van a tocar la fibra del aficionado?

El objetivo es intentar superar los 15.500 abonados de la temporada pasada, que fue nuestro récord en Segunda. Es un objetivo ambicioso, pero no nos queda otra que apretar y tirar adelante. Lo nuestro es empujar y empujar, trabajar todo lo que se pueda. Independientemente del espectro deportivo.

El presidente hablaba esta semana de una bonificación a quien traiga a un amigo o conocido a abonarse. ¿Esa es la vía a la que se aferran para mejorar los notables dígitos de 2023?

La idea es reinventarnos y ese es uno de los tips que estamos barajando. Igual que la novedad del año pasado fue un porcentaje de descuento por fidelidad, esta vez apelamos a la otra fórmula para captar a una masa de aficionados que no tenemos cautivos. Los que han renovado 20 años, esos van a repetir sí o sí. Pero a los que son más volátiles hay que presentarles un proyecto apasionante y tocarles la fibra. La idea es que se sumen. Cuantos más, mejor.

El descuento de fidelidad efectivamente funcionó muy bien. De hecho, algunos aficionados acudieron a los últimos partidos solo por cumplir con este trámite. ¿Qué datos manejan?

Efectivamente, más de 2.000 abonados fueron a todos y cada uno de los partidos ligueros en casa. Y otra cifra semejante apenas faltó a uno o dos, o cedieron su abono, lo cual significa un espectador más el día de partido. La clave es que el Heliodoro sea una caldera. Se nota, y mucho, cuando superamos los 15.000. La diferencia en el ambiente es muy notable.

¿Y es difícil controlar la asistencia de todos los abonados?

Fue un acierto total del consejo de administración y la intención es repetir la fórmula. En cuanto al control, está todo informatizado a través de los tornos. El acceso a esos datos no será un inconveniente. Está todo bajo control.

Hemos visto presentar las camisetas a Aitor Sanz y Teto. El primero es valor seguro, ¿y el segundo actor revelación?

A todos nos ha sorprendido. Teto es un chico encantador, es un sí a todo. Y mira que le pedimos cosas. Es un futbolista de la casa que ojalá este con nosotros mucho tiempo. La idea era presentar a través suya y de Aitor la camiseta nueva. Nuestra primera equipación es un producto de buen acabado, trabajado con un año de antelación. Nos presentaron varias propuestas y fuimos avanzando con la intención de no repetir el diseño global de temporadas pretéritas. Hemos aclarado un poco el cuerpo de la indumentaria y hemos optado por el aspa invertida, azul sobre blanco. Repetimos con poliéster reciclado e incluimos mensaje al cuello. El elegido es «Blanquiazul de corazón».

¿Qué puede contarnos de la segunda y la tercera equipación?

Pues con la tercera vamos a tener que esperar por Hummel, que quiere presentarlas todas a la vez. Quieren lanzar todas las terceras de los clubes de los que es soporte oficial, así que a mediados de julio, quizá un poco más tarde. Y de la segunda puedo decirte que aparece un color que yo no recuerdo en la historia de las camisetas del club.

¿La solidaria será rosa?

Tendrá tonos rosas, sí, y espero que siga así por muchos años. Había que jugar con los colores, los diseños, combinar con la gama cromática, pero sin renunciar a esa línea porque fuimos pioneros y debemos preservar esa línea solidaria.

Ha hablado la presidenta del Cabildo de la necesidad de dar un paso adelante en el Heliodoro. ¿Las ideas de museo, macrotienda y bar siguen en la hoja de ruta?

Sí. Y si no están en el pensamiento del consejo, ya me ocupo yo de apretar. Por supuesto estamos supeditados a un contrato que trasciende nuestras competencias, pero es que la renovación del Heliodoro nos abrirá muchas vías. No solo comerciales, sino de activación de la relación con otros colectivos, visibilidad, etcétera. Y ojalá que esas ideas se sustancien más pronto que tarde.

¿Esperan algún fichaje mediático como fue el de Ángel?

Bueno, puedo decirte que hay muchas papeletas que Ángel presente una de las equipaciones porque es como Aitor, es jugar a seguro. El área de Márketing es amarrategui y por eso apuesta por nuestros emblemas, que son ellos. ¿Un caramelito? Si nos lo dan, yo encantadísimo porque lo vamos a aprovechar y porque todo suma. Pero nuestra estrategia no puede depender de que vaya a venir un futbolista mediático.

¿Va a participar su departamento en la nueva imagen de las butacas?

Bueno, ya Rosa Dávila ha dicho que van a seguir siendo blanquiazules, que ya lo son, por supuesto. Cuando se vaya concretando más el proyecto, el club tendrá poder de decisión, sí, en la parte visual y estética del mismo.