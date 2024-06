Reacciones en el CD Tenerife al caso Garrido: Mauro y Cano se mantienen "al margen" por ser un "tema personal"

La implicación de José Miguel Garrido en el mediático caso Nummaria ha sacudido de lleno la rutina del CD Tenerife en una semana especialmente relevante por ser la del aterrizaje en la Isla del nuevo entrenador del representativo, Óscar Cano, cuya contratación justamente había sido objeto de controversia por ser una apuesta personal del inversor madrileño.

Tanto el preparador granadino como el director deportivo del club, Mauro Pérez, procuraron pasar de puntillas por la imputación del máximo accionista en el acto de presentación del primero de ellos, celebrado ayer en la Ciudad Deportiva Javier Pérez.

Cano se limitó a responder que su propósito era hablar solo «de preguntas y cuestiones de fútbol». Asimismo, alegó que Garrido y su equipo de trabajo ya habían estado en otros destinos y no le habían llamado, como sí ahora. Fue su respuesta al planteársele cuál era la cuota de relevancia que había tenido el mandamás blanquiazul en el proceso de selección.

Mauro Pérez, entretanto, aseveró que procuran mantenerse «al margen» de las noticias de perfil judicial conocidas esta semana. Centrado «en trabajar en la parcela deportiva», apuntó al proceso judicial que afronta Garrido como un tema «personal» del accionista madrileño. Fue una estrategia semejante a la que se siguió en el club durante la imputación y posterior condena de Miguel Concepción en el llamado caso Islas.

En cuanto a la elección de Cano, el consejero Juan Guerrero ya había verbalizado que «aquí no se fichan amigos, se fichan profesionales», al trascender que la incorporación del preparador andaluz, decidida hace unas semanas, había sido producto de una decisión personal de José Miguel Garrido.

Plantón de los accionistas

Por su parte, el colectivo Pequeños Accionistas, que aglutina a más de 200 simpatizantes y abonados blanquiazules, cumplió ayer lo anunciado en un comunicado y no acudió a la cita a la que fueron convocados sus portavoces por parte del máximo accionista del club, José Miguel Garrido.

«Tras las informaciones emitidas por los medios de comunicación en relación a los problemas judiciales de Garrido, y tras haber sido convocados por él mismo para hablar de la situación deportiva, entendemos que no era adecuado vernos con él; no es el interlocutor más adecuado», precisó José Luis Hernández, representante de este colectivo.

«Como hicimos durante la etapa de Concepción, no queremos que nuestro club esté manchado. Ya ocurrió en su momento que supimos que el nombre de Garrido aparecía en los papeles de Panamá, y ahora esto... Creemos que todos aquellos grandes accionistas que hicieron negocios con él son responsables de haber puesto al club en manos de este señor», indicó Hernández, quien considera que los acontecimientos recientes van a hacer mella en la venidera campaña de venta de abonos.

«Como colectivo, lo que queremos es que el club no esté manchado. No somos de Paulino Rivero ni de Miguel Concepción, somos del CD Tenerife», dijo tras dar plantón a Garrido y no comparecer a la cita a la que les había emplazado ayer en el hotel Mencey.