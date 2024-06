Más problemas para el CD Tenerife por el caso Garrido: algunos patrocinadores pedirán explicaciones

El CD Tenerife ha entrado en estado de shock con los últimos acontecimientos relacionados con la figura de su máximo accionista, José Miguel Garrido Cristo, a la espera de sentencia judicial tras admitir la comisión de varios delitos fiscales.

En su caso no habrá de enfrentarse a una posible inhabilitación como sí le ocurría a Miguel Concepción, por cuanto Garrido no tiene ningún cargo orgánico en el representativo. De este modo, no está sujeto a la Ley del Deporte aunque en la práctica tenga un papel muy preponderante en el día a día del representativo, como así quedó de manifiesto en la reciente y controvertida elección de Óscar Cano como entrenador. El proceso suscitó altas dosis de polémica porque la determinación se tomó de modo unipersonal por parte del máximo accionista, que no optó por las vías que proponían su consejero deportivo, Juan Guerrero; y su director deportivo, Mauro Pérez.

El Tenerife se enfrenta a un momento de gran incertidumbre. Las recientes declaraciones de Rosa Dávila desde el Cabildo Insular han sido contundentes. "Nadie puede manchar la imagen del club", dijo, preocupada por el daño reputacional que puede causar este proceso, con la implicación de Garrido en el mediático caso Nummaria.

Por lo pronto, el club ha retrasado la campaña de venta de abonos. En el consejo de administración cunde la preocupación por el desánimo general y la desafección del aficionado, que ya se apreció en el último partido en casa contra el Real Valladolid, cuando el Heliodoro gritó de forma casi unánime un contundente "¡Garrido, vete ya!".

Alguno de los patrocinadores del club que llegaron durante esta nueva etapa tienen previsto pedir explicaciones sobre la situación procesal del inversor madrileño y se plantean tomar medidas. Sin llegar a plantearse de momento la ruptura, sí evitarán cualquier acto público donde comparezca Garrido, pues consideran que podría resultar perjudicial para el prestigio de sus respectivas marcas.

Entretanto, también las peñas se desmarcan del máximo exponente del club. No todas, por cuanto la Ibérica sí se reunió con él antes de que estallara este último escándalo y Zoneros se plantea hacer lo propio. Garrido, en una última huida hacia adelante, pretende achacar a intereses periodísticos lo que considera una campaña contra él. Ha optado por esta línea ante todos sus interlocutores desde que buena parte de la afición y los accionistas de referencia le mostraron su indignación por su empecinamiento en mantener en el cargo a Asier Garitano. También entonces, contra el criterio de su consejero deportivo, que abogaba por la destitución desde el mes de febrero.