Óscar Cano se pone el listón alto: "Debemos ser ambiciosos, quien viene aquí sabe que tiene que estar entre los grandes de la categoría"

Vestido completamente de azul marino (pantalón chino, deportivas y camisa), Óscar Cano compareció en su primera rueda de prensa como entrenador del CD Tenerife. Lo hizo el día de su presentación, en la Ciudad Deportiva Javier Pérez, acompañado del director deportivo del club, Mauro Pérez.

Sin discurso inicial -pidió preguntas directamente-, Cano profundizó en las circunstancias de su fichaje por la entidad que preside Paulino Rivero, matizó su intención de que el representativo sea un equipo "propositivo" la próxima temporada, esquivó preguntas sobre la planificación deportiva y se defendió, aunque de forma implícita, de las informaciones que apuntan a que su llegada se produce como consecuencia de su buena relación con José Miguel Garrido, máximo accionista. "Tenemos que tener ambición. El profesional que viene aquí tiene que estar entre los grandes de la categoría, no cabe otra. No sé decirte si quinto, cuarto o tercero porque será la competición la que nos ponga en nuestro lugar", afirmó convencido.

De la intervención de Cano, destacó la manera en la que definió el estilo de juego que pretende dar al cuadro tinerfeñista. "Me gusta que mi equipo tenga determinación, que presione, que sea un equipo protagonista. La palabra propositivo está vinculada con un estilo en el que se dan mil pases y no concuerdo con eso. El día a día nos marcará lo que necesita el equipo. Con propositivo me refería a personalidad, a ser valientes y tener determinación", indicó.

Cesado en Badajoz y Coruña

Cuestionado por sus últimas experiencias (cesado en Badajoz y Deportivo y descendido a Segunda Federación con el Sabadell hace apenas unas semanas), el preparador explicó que esas etapas "se pueden mirar desde muchos puntos de vista". "A Sabadell llegamos casi al final de la primera vuelta y solo tenía siete puntos. El equipo mejoró mucho e hicimos una segunda vuelta de Copa del Rey, aunque no pudiéramos salvarnos. Para mí, esa fue una muy buena experiencia. En Coruña, salimos con el equipo ya clasificado para la promoción de ascenso. Respeto a los propietarios de los clubes, pero el equipo estaba bien posicionado".

Presentación de Óscar Cano / Arturo Jiménez

El nuevo inquilino del banquillo local del Rodríguez López también valoró el rechazo que ha generado en parte del tinerfeñismo su llegada al representativo. Lo hizo con extrema diplomacia. "No sé si me ha sorprendido el rechazo de algunos aficionados, pero sí que lo respeto". El técnico aseguró que esta es su "gran oportunidad". "Somos gente que viene de abajo, que queremos hacer las cosas bien y agarrarnos a la ocasión. Queremos hacer feliz a la gente", dijo.

Su vínculo con Garrido

Al preparador también se le interpeló por la importancia de su conexión con Garrido y Juan Guerrero -el consejero deportivo-. El míster es consciente de la sospecha generada en parte del entorno, que considera la buena relación entre las tres partes el fundamental -y casi único- motivo por el que ha sido elegido para relevar a Asier Garitano. De ahí que su respuesta, al contrario de lo habitual, fuera más lejos que la pregunta. "No sé cuánto de importante ha sido esta relación. Tuvimos una experiencia en Castellón, pero José Miguel Garrido y su gente han estado en diferentes clubes y no me han llamado", se defendió el protagonista.

Hacia Carlos Ruiz, por cierto, el profesional andaluz solo tuvo buenas palabras. "Con Carlos me une algo que va más allá de lo habitual entre un jugador y un entrenador. Independientemente de que lo haya dirigido muchos años. Él representa la manera en la que quiero que sea mi equipo: con esa pasión, ese saber estar o su capacidad de sufrimiento cuando tocaba. Mantenemos contacto siempre y fue él de las primeras personas que me llamó".

A los asiduos al Rodríguez López, y a los que no, Cano dejó una última reflexión. De esas que invitan al optimismo y que encuentran la manera de tocar en el tinerfeñismo la zona exacta de sus sentimientos. "Tengo una gran relación con De la Torre, Lillo, Oltra, Estebaranz, con muchos históricos [incluido Carlos Ruiz]. Sé que aquí el Tenerife es como una religión. Un club centenario y que ha conseguido grandes hazañas en su historia. Sé que vamos a contar con la afición y ojalá que desde la unidad le transmitan lo que quieran y lo hagamos más grande", concluyó.