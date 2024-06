Mauro Pérez avala la llega de Óscar Cano al CD Tenerife: "Tiene ganas y está cualificado; se trata de un perfil más valiente"

A Mauro Pérez le tocó el papel más complicado de la jornada en la presentación de Óscar Cano. Defender el fichaje del nuevo entrenador y justificar que no hubo injerencias de José Miguel Garrido, ser cuestionado por los litigios personales del máximo accionista y, de paso, esquivar numerosas cuestiones que tienen que ver con la planificación deportiva fichajes, salidas, protagonismo de los canteranos la próxima temporada y, cómo no, por Maikel Mesa.

Al igual que Cano, Pérez eligió para la ocasión una vestimenta azul marino. En su caso, una tonalidad más oscura, cercana al negro, y algo más elegante. Pantalón de vestir, blazer y calzado algo más convencional. No obstante, la camiseta (también oscura) que portaba bajo la chaqueta remataba su aspecto con un toque menos convencional.

En el mediodía despejado de Geneto, aunque no caluroso, Pérez se vistió de defensa central y despejó todas las preguntas que le llegaron. De la primera a la última. Era un día para sufrir -no solo por el ruido de los numerosos aviones que sobrevolaron el cielo lagunero- y el director deportivo lo sabía.

"Los motivos por los que nos hemos decidido por Óscar son la pasión y el conocimiento por su trabajo. Las ganas de querer hacer las cosas bien. Entendemos que es un entrenador con un tipo de fútbol que va a gustar en la Isla. Le deseo toda la suerte del mundo, ya que su suerte será la nuestra", arrancó Pérez, quien seguidamente aseguró que el proceso de selección del técnico había sido el habitual y que la "decisión fue consensuada". "Es cierto que nos reunimos con más profesionales. Uno de los aspectos que más valoramos son las ganas. También la cualificación. Cuando se juntan esas dos cosas, nos ayuda a tener las cosas claras. Además, se trata de un perfil más valiente en cuanto al fútbol ofensivo, que es algo que la gente nos ha demandado. Los mejores años del Tenerife han sido con ese estilo".

Si la intención de Pérez en sus primeros meses en la Isla había sido la de convencer a Luis Miguel Ramis -quien finalmente decidió marcharse-, la elección de Asier Garitano respondió, entre otras cuestiones, a la idea de buscar una línea de continuidad en la forma de entender el juego. Con la llegada de Cano se produce una ruptura evidente. En palabras de Pérez "el proceso no puede ser cortante, sino que debe ser evolutivo". "Entendíamos que, ahora mismo, era lo que tocaba".

Las duras críticas al club por la elección del nuevo entrenador eran pregunta segura. Mauro sacó el capote y, no sin alguna dificultad, toreó la cuestión. "La afición es soberana, pero hay una cosa importante, la nuestra es muy buena. Cuando no están de acuerdo con algo, lo expresan. Sin embargo, nunca dejan de animar y de apoyar. La opinión que puedan tener se cambia con trabajo, primero, y con resultados después".

Repaso al mercado

Zanjado el apartado que motivó la comparecencia de Pérez, tocaba abordar la actualidad del mercado de traspasos. No hubo suerte. El gestor deportivo blanquiazul evitó dar un número concreto, o aproximado, de movimientos. Adujo "respeto" por el Real Zaragoza al ser cuestionado por Maikel Mesa, aseguró que habría novedades en forma de comunicación oficial cuando se cierren las incorporaciones de futbolistas como Luismi Cruz, Yanis Senhadji o Dani Tasende -cuyos acuerdos están cerrados- y prefirió no pronunciarse sobre los jugadores con los que no se cuenta. "Tenemos una serie de futbolistas que regresan. Con algunos se intentará buscarles un sitio más idóneo para ellos y a otros se les dará la oportunidad de convencer al míster", argumentó Pérez.

El ex del Albacete solo se mojó al ser interpelado por Roberto López. "Estaríamos encantados de que regresara, aunque sabemos que es difícil. Tendrá que hacer la pretemporada con la Real Sociedad, el tiempo nos dirá", sentenció.