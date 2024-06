Rosa Dávila, categórica: «Nadie debe manchar la imagen del CD Tenerife»

La presidenta del Cabildo Insular, Rosa Dávila, respondió con determinación a las informaciones publicadas sobre José Miguel Garrido y a su admisión, en sede judicial, de la comisión de varios delitos fiscales. La dirigente nacionalista puso el acento en la «repercusión» negativa que estos comportamientos puedan tener en la imagen de la Isla y del CDTenerife. En todo caso, indicó que «nada ni nadie debe manchar» la imagen del representativo.

Primer impacto. «Es una noticia que preocupa a todos los tinerfeñistas. Todo lo que le ocurre al club representativo concierne a la imagen de la Isla. Debemos ser prudentes, pero parece que sí, que el accionista mayoritario se ha declarado culpable y en este caso no cabe lugar a la duda. Entiendo que ha sido para llegar a ese acuerdo con el Ministerio Fiscal. Como presidenta del Cabildo, no me lo esperaba, y el impacto ha sido grande para el conjunto de los tinerfeños y para el propio CD Tenerife», reseñó Dávila.

En sus manos. «Tendrán que ser los accionistas del club los que tomen la decisión y también el propio Garrido, que debe adoptar la mejor determinación posible para el club y para la imagen de la institución. Para nada me esperaba los últimos acontecimientos. Es un acuerdo para evitar la cárcel. Ya en su momento Miguel Concepción tomó una decisión antes de que se produjera cualquier cuestión [una posible inhabilitación] y lo hizo por el respeto que le tenía al club», redundó la presidenta del Cabildo.

Una mancha. Dávila fue muy elogiosa con el resto del consejo de administración y con la labor realizada en las parcelas social, de cantera, etcétera. «Pienso que se ha hecho un trabajo enorme por parte de Paulino Rivero en la cantera, en la comunión con la afición, en inyectar tinerfeñismo... Había un trabajo intenso desde el cariño, el esfuerzo y la emoción. No me gustaría que esa labor y el sentimiento tinerfeñista se vengan abajo ahora. Como presidenta del Cabildo, sí me gustaría que quien estuviese al frente tuviera un sentimiento tinerfeñista importante; y que el cñub esté en manos de alguien que sienta los colores. Si esta es la persona... pues ahí dejo la reflexión, con todo el respeto porque es una sociedad mercantil y deportiva que tiene a sus accionistas, que son quienes deben decidir», completó la mandataria de la corporación.

Rayco García. Por último, y en cuanto al papel del inversor isleño, dijo Dávila que le conoce y se ha visto con él. «Rayco García podría jugar un papel relevante en el futuro, ya veremos en las próximas horas o días», adujo sin dar más detalles.