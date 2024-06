Oscar Cano, en su llegada a la Isla: "Es un reto apasionante, sabemos que tenemos que estar a la altura"

Óscar Cano ya está en la Isla. En nuevo entrenador del CD Tenerife (firmó por un año más un segundo opcional) aterrizó este miércoles en el Aeropuerto de Tenerife Norte Ciudad de La Laguna.

Lo hizo en un vuelo procedente de Sevilla que tomó tierra cerca de las 12:45 del mediodía. Un cuarto de hora después, Cano atravesó el portal automático de llegadas, que se abrió a su paso. Detrás del granadino, el consejero deportivo Juan Guerrero (tomaron el mismo vuelo) y el director deportivo Mauro Pérez (quien sí estaba en Tenerife y había acudido a recibirlo). Con el técnico al centro, los tres sujetaron una bufanda tinerfeñista mientras sonreían. "Buenos días a todos", dijo Guerrero sonriente.

Seguidamente, Cano se apartó de sus dos acompañantes y ofreció sus primeras impresiones en territorio insular. Con camisa blanca impoluta, pantalones beige tostado y deportivas, el entrenador asintió al estar preparado para responder. "Estoy con mucha ilusión", comenzó asegurando. "Es un reto muy bonito en un club histórico con una grandeza absoluta. Venimos con todas las ganas del mundo".

Las referencias de representativo que maneja el míster, según explicó, son "muy buenas". "Tengo mucha gente, amigos o jugadores, que hasta son históricos del Tenerife, que me hablan maravillas. La presencia de Carlos Ruiz ha sido importante. He tenido la fortuna de dirigirlo durante cinco o seis temporadas y siempre he estado en contacto con él porque es un referente. Me ha hablado muy bien".

A la afición, Cano le agradeció la bienvenida y le prometió "el trabajo que todo entrenador puede dar". "Sabemos que es un reto apasionante y, con ilusión, sabemos que tenemos que estar a la altura".

"Vamos a llegar, el Tenerife cuenta con una gran base. Hay muy buenos jugadores y, a partir de ahí, la dirección deportiva hará el resto", fue el último mensaje, por ahora, del ex del Deportivo de La Coruña, que será presentado mañana a mediodía en la Ciudad Deportiva de Tenerife Javier Pérez.