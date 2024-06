La operación salida del Tenerife, en paralelo

Como pasa en cualquier verano, la pretemporada del Tenerife será de altas y también de bajas. La dirección deportiva del club trabaja en los dos frentes con el propósito de que todo termine en su sitio cuando se cierre el mercado estival. Algunos de los futbolistas con contrato en vigor no formarán parte de la plantilla blanquiazul. Queda por definir si se firmarán más cesiones que rescisiones, y si cada posible descarte encontrará a tiempo un destino para competir.

Uno de los jugadores llamados a hacer las maletas es Javi Alonso. Tiene contrato hasta 2026, pero no por ello un sitio seguro en el proyecto venidero. Las graves lesiones han sido su peor enemigo. Sin ir muy lejos, en la temporada recién terminada solo pudo participar en un partido, el del 18 de mayo ante el Amorebieta. Esa breve actuación le sirvió para demostrar que había dejado atrás la rotura de ligamentos de la rodilla sufrida unos meses antes, en el inicio de la puesta a punto para la Liga, pero en el club consideran que necesita continuidad, algo que supuestamente le faltará en el Tenerife por la alta competencia que habrá en su demarcación. El préstamo podría ser la mejor opción.

En una tesitura similar se encuentra Pablo Hernández. En teoría, Óscar Cano partirá con especialistas como Aitor Sanz, Sergio González, Yann Bodiger y Alexandre Corredera. Y se espera un refuerzo para el centro del campo. Lo que no quieren los dirigentes es que el canterano repita una experiencia como la del curso 23/24, en el que apenas contó para Asier Garitano y fue cedido al Melilla.

El caso de Mo Dauda es diferente. Por lo que cobra y por su irregular rendimiento, ha pasado a ser un futbolista prescindible. De hecho, ya salió cedido en enero al Eldense, donde tampoco triunfó. El plan con el ghanés no ofrece dudas. Otra cosa es que su más que probable cambio de aires se vaya a resolver pronto y con facilidad.

En esa línea, Radio Club apuntó que Elady Zorrilla está en la cola de la operación salida. O lo que es lo mismo, no es que su baja sea una prioridad, pero ocupa un puesto que será apuntalado con otros atacantes de banda. Además, el jienense viene de revalorizarse por el notable medio curso que realizó en el Huesca –cinco goles– y ya ha empezado sonar para otros equipos de Segunda. En parte, dependerá de los planes que tenga el futbolista andaluz.

Peor lo tiene Rubén Díez, otro jugador ofensivo que puede moverse por todo el frente de ataque. El zaragozano ha enlazado dos préstamos, al Deportivo y al Ibiza –quedó eliminado el sábado a manos del Barcelona Atlético en la fase de ascenso a Segunda–, y tiene contrato en vigor con el club tinerfeño hasta junio de 2025. Todo apunta que los caminos de Rubén y el Tenerife seguirán separados, aunque él tenga la ventaja de conocer a Óscar Cano por los meses que compartieron en el Castellón.

El Tenerife también tendrá que definir el futuro de Javí Díaz, el portero que fichó a petición de Juan Carlos Cordero en el verano de 2022 para que ejerciera de suplente de Juan Soriano. La apuesta se tradujo en una bajísima participación del sevillano en la temporada 22/23:ni un minuto en Liga y dos actuaciones en la Copa del Rey. Su pase a préstamo al Fuenlabrada tampoco le aportó rodaje. Ahora regresa con el inconveniente de tener a dos guardametas por delante, Tomeu Nadal y el recién fichado Carrasco.

También vuelven Jorge Padilla y Dani Selma. Los dos reforzaron a equipos de Primera RFEF en la campaña 23/24. El delantero majorero probó suerte en el Mérida y el extremo valenciano, en el San Fernando y, a partir de enero, el Alcoyano. Con el primero no está todo perdido. Tiene 23 años y su bagaje –26 partidos en Segunda División y casi 70 entre Segunda B y Primera RFEF– podría venirle muy bien a un Tenerife B que debutará en la Segunda RFEF. La decisión quedará en manos del atacante natural de Fuerteventura.

El papel de Yann Bodiger

A no ser que el jugador solicite su traspaso a otro equipo –algo que no parece que vaya a pasar–, el Tenerife no se planteará la salida de Yann Bodiger, avanzó Cope. Su primera temporada como blanquiazul estuvo por debajo de lo esperado –solo diez partidos como titular en Liga–, pero tiene dos temporadas más de contrato y en el club esperan que pueda ofrecer su verdadero nivel en la 24/25. En ese caso, se reducirá al mínimo el número de fichajes para el centro.