Un canterano del CD Tenerife vive su mejor momento en Peferente: "Donde menos lo esperaba, en San Miguel, es donde más feliz he sido como futbolista"

El de Giovanni Goran Rodríguez Rivero (Candelaria, 1998) es un nombre que resulta conocido a la afición del CD Tenerife. De esos jóvenes talentos que llamaron a la puerta del primer equipo y llegaron incluso a debutar con los mayores, pero que acabaron saliendo por la puerta de atrás del cuadro blanquiazul.

Cerca de cumplir 26 años, y tras pasar por Gibraltar, La Palma, Fuerteventura, Lanzarote, Andorra y León, ha sido en las filas del CD Arcángel San Miguel, en Preferente, donde el delantero ha encontrado la estabilidad y la felicidad que tanto había buscado.

«Estar este año en casa, cerca de mi hija, de mi familia, ganar una Liga y conseguir un ascenso, es lo más bonito que he vivido. Momentos ha habido muchos, pero tener una continuidad en el tiempo es muy complicada. Donde menos lo esperaba, es el lugar en el que más feliz he sido. Y por supuesto, mi intención es quedarme», cuenta el protagonista.

Giovanni, que militó en el Atlético Bembibre (Castilla y León) la pasada temporada, tenía apalabrado un acuerdo para poner rumbo a Gracia este verano. No pudo marcharse, le frenó el motivo más importante del mundo. Su hija –de seis años– le pidió que se quedara en la Isla.

Entonces comenzaron las reuniones. Pretendientes hubo unos cuantos, pero el feeling con el San Miguel fue especial desde la primera toma de contacto. Dani Sánchez, el entrenador, tuvo mucha culpa. «Me encantó todo lo que me explicaron y, además se cumplió, que es muy importante. Es un club serio, con una afición muy numerosa y entregada. Imagínate que en Preferente haya niños con la camiseta del equipo y tu nombre por detrás... es que te vuelves a sentir futbolista. La categoría es lo de menos», explica el jugador formado en las categorías inferiores del representativo.

El cariño que han hecho sentir a Rodríguez en el sur de la Isla está justificado. Anotó 25 goles en la temporada regular y tres en el playoff de ascenso. El equipo amarillo, primero de su grupo, cayó frente a la UD Llanos en la eliminatoria de campeones. Ya a un solo partido, se impuso en el Paco Tejera a Tenisca, primero, y Vera, después. Giovanni anotó dos tantos frente al cuadro palmero y uno, el más importante, en la final. Los sanmigueleros caían frente al equipo de Puerto de la Cruz cuando, a falta 10 minutos y desde el punto de penalti, su número 7 estableció la igualada. La remontada definitiva, que conllevó el regreso a Tercera más de 20 años después, llegó en la prórroga. Fue la guinda a una temporada idílica.

El objetivo para la 23/24, según cuenta el atacante, era jugar el playoff. «Pero claro, van pasando las jornadas, los meses... y te sigues viendo ahí arriba. Entonces piensas que tienes que aprovechar la situación. Cuando quedaban seis partidos le sacábamos siete puntos al segundo. Ahí nos dimos cuenta de que no se nos podía escapar».

Ascender a la máxima categoría del fútbol regional es un premio que llega tras el enorme esfuerzo de la fase regular y el paso obligado por las eliminatorias. Los campeones de grupo no suben de manera directa, aunque tienen una oportunidad extra si caen en el primer cruce (en el que se enfrentan entre ellos). Así lo logró el Arcángel. «Mira el playoff que se juega este año. Aparte de nosotros, los equipos fueron: Los Llanos, el Tenerife C, el Vera, el Tenisca, el Güímar, el Laguna y La Palma, que tiene un proyecto económico muy fuerte. Todos pueden ser equipos de Tercera», explica Gio.

Tras la resaca emocional de un año intenso con un final de infarto, también hay tiempo para echar la vista atrás y recodar el paso del candelariero por el Tenerife: la temprana con edad con la que dio el salto División de Honor Juvenil, al filial y su debut con el primer equipo, de la Mano de Jose Luis Martí, el 20 de noviembre de 2016. La fecha, que le sale de carrerilla, no podría olvidarla ni aunque quisiera, la lleva tatuada en el antebrazo.

Giovanni Rodríguez, el día de su debut con el primer equipo del CD Tenerife / C.D.T.

Siendo todavía cadete, Francis Díaz le dio la oportunidad en el Juvenil A. La continuidad le llegó después, con Pablo Paz. Por diferentes circunstancias, Kiko de Diego lo hizo debutar con el filial, en Tercera División, con solo 15 años. «Fue una temporada complicada porque había mucha gente con el primer equipo. Subían hasta 11 y 12 jugadores y en el filial hacíamos entrenamientos con 10 futbolistas. A veces ni siquiera teníamos portero. Kiko salió señalado, pero no tuvo culpa de nada de lo que pasó», explica el goleador.

Mirar atrás no siempre es motivo para sonreír. Giovanni pasó de gran promesa de la cantera al ostracismo. De debutar con el Rodríguez López a quedarse fuera de la siguiente pretemporada. Ese año, además, el primero de Mazinho en el Tenerife B, le tocó ser suplente. «Esa temporada metí 20 goles en 27 partidos. Casi siempre salí desde el banquillo, fue un año muy complicado para mí. Llevaba toda la vida jugando por dentro y el entrenador me veía como extremo. En la final del playoff, contra el Inter de Madrid, entré a falta de siete minutos. En la ida no había viajado. Fue raro, pero nunca le pedí explicaciones a Mazinho. Con él no tengo ningún problema, nos vemos, nos saludamos, y hasta nos damos un abrazo».

Lo más duro para el joven de apenas 19 años fue que nadie del club se acercó para hacerle entender lo que estaba sucediendo. «Nadie me dijo nada, sí recuerdo que los capitanes Aitor Sanz, Suso Carlos Ruiz o Vitolo me protegieron y se portaron muy bien conmigo, pero nadie del club se dirigió a mí. Me refiero a explicarme lo que estaba pasando y si yo estaba haciendo algo mal. Era un niño, necesitaba ayuda, reconozco que fue duro para mí. Llegué a plantearme dejar el fútbol», reconoce.