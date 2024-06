El CD Tenerife desea que Maikel Mesa sea la guinda al proyecto 24/25

El CD Tenerife pretende que la gran guinda a su pastel sea Maikel Mesa Piñero (La Laguna, 4 de junio de 1991). El representativo mantiene contactos con el futbolista y también con su agente de confianza con el propósito de sustanciar su fichaje para este curso. Por el isleño esperarán hasta el final, aseguran desde el consejo de administración que preside Paulino Rivero. Justamente el jerarca blanquiazul fue el que antes y con más claridad explicitó el interés de la institución en el regreso del ahora mediocentro del Real Zaragoza, por quien ya hubo contactos en la ventana estival anterior y cierta contestación por parte de un sector de la afición. El enfado general, sin embargo, ya está sofocado. La feligresía del Heliodoro Rodríguez parece haber aceptado las disculpas públicas del jugador tras cualquier gesto previo que haya podido ofender al tinerfeñismo, así como el tono de sus más recientes declaraciones, en las que no ha ocultado su deseo de volver a casa.

En el Tenerife creen que la pelota está ahora en el tejado de Maikel y esperan un gesto del futbolista, que deberá mover ficha y plantearle a su actual club que pretende su salida. Hay motivos deportivos y personales que le han impulsado a manifestarse deseoso de cambiar de aires; ahora bien, la decisión final corresponderá a Juan Carlos Cordero y Víctor Fernández, tándem confirmado al frente del conjunto maño. En su primer año en el Zaragoza, Maikel ha completado una muy notable temporada con 40 partidos jugados en la Hypermotion, 11 dianas y casi 3.000 minutos disputados. Los informes con los que cuenta el representativo avalan la contratación sin dudas; y apuntan a que Mesa ha sido de los jugadores más determinantes en su demarcación en toda la categoría y que además está muy por encima de la media en su posición tanto en registros físicos como en influencia en el juego colectivo.

La posición inicial del representativo era no pagar traspaso por ningún futbolista. Ahora bien, ni se descarta esta opción ni tampoco se renuncia a optar por alguna idea original y que satisfaga a todas las partes. Una solución podría ser un abono de bonificaciones por rendimiento, esto es, en función del grado de protagonismo que Maikel alcance en el proyecto que comandará Óscar Cano desde el banquillo. Con Pepe Mel en su lugar habría sido mucho más difícil llegar a un entendimiento, pero es que con el técnico granadino se da el caso de que quiere y necesita justamente a un jugador como el nacido en La Laguna hace ahora 33 años.

Con un amplio currículo a sus espaldas, Mesa salió de la cantera del CD Tenerife y jugó para CA Osasuna (filial y primer equipo, con debut en Primera a los 21), Racing de Ferrol, Mirandés, Nástic de Tarragona, UD Las Palmas, Albacete en dos etapas y, por último, Real Zaragoza. Desde su entorno subrayan que en realidad fue la frustración por ser rechazado por el representativo –en la etapa de Alfonso Serrano y Juan Amador– lo que le llevó a hacer manifestaciones controvertidas y que produjeron malestar en un sector de la afición. Sea como fuere, su deseo fue siempre triunfar en casa. Para convencerle, el Tenerife tendría que hacer un esfuerzo económico acorde a su progresión en la categoría y apostar por un contrato largo.Desde el club aseguran que están dispuestos a hacerlo.

A favor del representativo pesa que Mesa no sea el tipo de futbolista más propicio para encajar en el sistema de Víctor Fernández, como así se ha visto en el sector final de la temporada y en las propias palabras del veterano técnico maño. Aunque Maikel rindió y cumplió con los tres técnicos que tuvo en el club de La Romareda, fue con Fernández cuando menor margen tuvo para lucir. Hace semanas que el jugador canario ha tenido contactos informales con todos los actores relevantes de la comisión deportiva local. Con Mauro Pérez ya coincidió en una etapa anterior, en el Albacete, de ahí que el máximo accionista, José Miguel Garrido, haya hecho descansar en el profesional tinerfeño toda la responsabilidad en el curso de las conversaciones, que siguen su curso favorablemente. Ahora bien, en ningún caso con una oferta formal por parte del Tenerife. No puede darse este paso porque la reglamentación FIFA no faculta al club blanquiazul a abrir una negociación o hablar de cifras. Podrá ocurrir en un estadio posterior del proceso, que ahora mismo depende exclusivamente de un gesto: que Mesa acuda a las oficinas zaragocistas y pida abrir el diálogo para una solución de consenso. Difícil, pero no imposible, el Tenerife quiere que Mesa redondee una plantilla que va confeccionándose a buen ritmo, con «cinco jugadores apalabrados y alguno de ellos ya firmado», como así avanzaba el pasado domingo el consejero responsable del área deportiva, Juan Guerrero.

Al ejecutivo blanquiazul se le preguntó también por el propósito de «canarizar» la plantilla y no quiso dar pistas sobre el evidente interés del Tenerife en Mesa. Respondió entonces que este proceso es mucho más factible «para el filial, con el ascenso a Segunda RFEF», que para el primer equipo; y alegó que los jugadores que serían susceptibles de venir «están muchos en una categoría superior o tienen contratos en vigor». En esa última situación está Maikel.

Curro, la alternativa

«O Curro o Maikel». Desde el Tenerife tienen el deseo de coronar el proceso de reconstrucción de la plantilla con un fichaje mediático y que permita revertir el pesimismo y la tendencia negativa que empezaron a imprimir en el entorno los últimos acontecimientos, tales como la elección de Óscar Cano o la controversia surgida por el empecinamiento del máximo accionista en mantener a Asier Garitano.

Superados en el tiempo aquellos episodios, el club ha empezado la semana con una larga batería de medidas que generan casi unanimidad, como la renovación de Aitor Sanz o la de Luismi. Curro es un elemento muy apetecible y de las gestiones con su entorno se ocupa Guerrero, mientras con Maikel negocia Mauro. Ambas operaciones son de alta dificultad. La del onubense, por la aparición en escena del Real Zaragoza y por sus opciones –muy reales– de ir a Primera.