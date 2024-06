Los deberes por hacer de la estructura deportiva

Juan Soriano jugó, el pasado domingo, su último partido con la camiseta del CD Tenerife. Fueron tres temporadas y 126 partidos oficiales que confirmaron al sevillano como un excelente guardameta. El club trató de alcanzar un acuerdo de renovación, pero no hubo éxito. «Quiero jugar en Primera División», aseguró el portero en sala de prensa en las que fueron sus últimas declaraciones como tinerfeñista. No obstante, solo unos días después, el hispalense ha matizado su discurso. «Si en un principio las condiciones que yo pedí hubiesen estado cerca, yo me quedo. Si en pretemporada las opciones que nosotros entendíamos que podíamos quedarnos hubiesen estado cerca, yo me quedo. El club decide que no. A medida que va pasando la temporada mi situación va cambiando. Cuando el club cree que es el momento mi decisión ya está tomada», aseguró Soriano en Cope Tenerife.