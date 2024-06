«El ambiente no era positivo para seguir»

La atmósfera, el ambiente, el entorno. Asier Garitano volvió a apelar al ruido externo para explicar su salida del CD Tenerife. «El ambiente generado no era positivo para seguir», resumió el entrenador vasco, que logró cerrar con victoria su estadía al frente de las operaciones. Su propósito era otro al llegar, pero poco a poco se fue alejando del objetivo.

Respecto al último partido, apuntó que «cuesta más cuando no hay nada en juego, más ante un equipo de Primera que quería ganar para ser campeones». «Hemos vuelto a demostrar que tenemos un gran grupo, que compite y que no se ha dejado ir en ningún momento; más bien al contrario, han logrado pelear para sacarlo adelante», comentó el jefe del banquillo insular, que se despedía.

Antes de irse, pudo dar minutos otra vez al joven Dylan Perera, que se lució; y al debutante Dani Fernández. «Hay que ayudarlos, sobre todo cuando vengan los momentos complicados. Salen con todo a favor y el apoyo de la grada, además tienen mucho talento», razonó. Eso sí, dio una recomendación pública para los dos. «Hay que educarlos para que lleguen bien al fútbol profesional. Solo se pueden hacerse cinco cambios, pero me hubiera gustado haber visto a alguno más», apuntó en posible alusión a Dylan o Aarón. «Ellos han estado bien en un partido que es sencillo para ellos. Ahora hay que verlos poco a poco, de acuerdo a su crecimiento, estando también con ellos cuando haya partidos más difíciles. Sacarlos hoy [por ayer] era apostar a caballo ganador porque nadie iba a decirles nada, pero me alegro porque son buena gente y cuentan con talento para estar en un gran club como es el Tenerife», cerró.

Se le preguntó a Garitano qué había sentido en el momento de acabar el partido y respondió que nada especial. «Sabía desde hace tiempo lo que pasaría. Lo tenía en mi cabeza y tengo experiencia en este tipo de situaciones. Quería que se viera un equipo competitivo hasta el final y, si encima sacas el partido adelante como ha sucedido, pues mucho mejor. El análisis no cambia nada por este último partido. Felicito a todo el grupo por su comportamiento durante toda la temporada. Ahora, espero que el club pueda conseguir sus objetivos el año que viene», sugirió en voz alta.

Aunque era el momento del adiós, había muchas cuestiones sobre las que preguntarle. Por ejemplo, la controvertida suplencia de Juan Soriano en el día de su despedida. «Veníamos con el objetivo de competir bien. Contra el Burgos y Amorebieta lo hicimos bien con Tomeu Nadal, así que creía que había que dar continuidad», respondió. Sobre Soriano, adujo que «lleva tres años, con un comportamiento y grado de implicación muy altos».

A la hora de hacer un balance suyo, comentó que «ha sido una buena experiencia y aprendizaje». «Hemos tenido muchos altibajos, con características diferentes a otros sitios donde he estado. El ambiente generado no era positivo para seguir. Soy bastante intuitivo y sentía que lo mejor era esto [irse]. Me llevo una buena experiencia y ojalá le vaya francamente bien al club, es lo que deseo», completó.

«Ya veremos», verbalizó al preguntársele por su futuro profesional, pues había manifestado que quería seguir viviendo en la Isla. «Ahora toca tener tranquilidad, ver cómo acaba todo y qué opciones hay», se limitó a decir.

Minutos después, conforme a la hoja de ruta pautada con la propiedad y el consejo de administración, el CD Tenerife publicó un escueto mensaje de agradecimiento en sus perfiles en las redes sociales: «Asier Garitano concluye su etapa como entrenador del CD Tenerife. Nuestro agradecimiento por su dedicación y profesionalidad, al tiempo que le deseamos él y a su cuerpo técnico mucha suerte en el futuro», expuso el club, que anunciará a su recambio en las próximas horas.