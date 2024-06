Guerrero: «La temporada ha sido mediocre»

Juan Guerrero, consejero responsable del área deportiva, fue muy contundente a la hora de analizar la temporada ya finalizada y aseveró a la conclusión del partido que este curso «ha sido muy mediocre». Asimismo, apuntó que el consejo de administración y el equipo de José Miguel Garrido, a quien este domingo señaló el graderío, toma nota y recibe «el mensaje de la afición, que es soberana». De paso, anunció cambios en el proyecto para el curso 2024/25 con un total de cinco fichajes apalabrados.

«La temporada ha sido mediocre, muy mediocre. El objetivo no era éste, sino estar cerca de los equipos que han jugado la promoción», explicitó. «Nosotros estamos haciendo autocrítica desde hace mes y medio; y esperamos acertar en el mercado de fichajes del verano», añadió. A la hora de referirse a la reforma del plantel blanquiazul, reseñó que se han ocupado de ir cubriendo las fichas que quedarán vacantes con salidas como la de Juan Soriano, Nacho o Aitor Buñuel.

«Ahora mismo lo que hemos hecho es cambiar ficha. Tenemos a cinco jugadores apalabrados, alguno firmado desde febrero o marzo; y si hay alguna salida más, valoraremos hacer más incorporaciones», explicó el directivo, que dio réplica a las controvertidas y recientes declaraciones de Asier Garitano sobre la presunta existencia de un virus en el entorno. «Entiendo que cada uno tenemos una manera, una forma de ver las cosas. Para mí, el gran virus ha sido la segunda vuelta, que hemos conseguido veintipico puntos de 63. Entiendo que todos debemos hacer autocrítica, y también Asier Garitano. A mí me ha demostrado así. Él es de los que hace autocrítica y seguro lo hará junto a su cuadro técnico», dijo Guerrero.

El profesional andaluz se mostró dispuesto a tomar nota de los errores cometidos: «Al final la afición es soberana. Tenemos que mejorar en todo para seguir creciendo y para que la afición del Heliodoro esté contenta con nosotros», subrayó.

«Yo soy de poner paños calientes a las cosas, ha sido una temporada mala, mediocre, porque la segunda vuelta ha sido muy mejorable. No hay que buscar excusas», agregó. Por último, habló del fichaje de Óscar Cano, que parece muy próximo: «La decisión está tomada y espero que el martes o el miércoles presentemos al nuevo míster. Entiendo que la gente que se queja de Cano igual no lo conoce. No miro la categoría en la que está, sino la forma que tiene. Aquí no firmamos ningún amigo. Desde que hemos llegado no hemos metido a ningún amigo en la cantera, en la dirección deportiva ni en el área administrativa. Por lo tanto, aquí no firmamos amigos; firmamos profesionales. «El club dará noticias a lo largo de la semana próxima», completó.