Paulino Rivero y el nuevo técnico: "La propuesta de la comisión deportiva será avalada por el consejo"

A las puertas del nombramiento del entrenador del Tenerife para el próximo curso, Paulino Rivero compartió algunas claves de ese proceso en una entrevista a Radio Nacional. Entre otras cosas, confirmó que el nombre del sustituto de Asier Garitano ser dará a conocer el lunes o el martes de la semana que viene y aseguró que la propuesta de la comisión deportiva será respaldada por el consejo de administración que preside.

«Vamos a esperar a que termine la temporada», dijo refiriéndose al último partido de Liga, el de este domingo contra el Valladolid en el Rodríguez López. «A partir de ahí se pondrá en marcha el reloj para tomar decisiones respecto al entrenador, a las renovaciones y a los fichajes», continuó antes de aclarar que «en los primeros días de la próxima semana se sabrá el nombre» del ocupante del banquillo.

Sin entrar en detalles, afirmó que el elegido «será del agrado de unos y del desagrado de otros, porque el fútbol es así de complicado». En cualquier caso, advirtió de que no conviene «tener una opinión fundada» a priori. «Del que sea designado, esperamos lo mejor», se limitó a apuntar antes de referirse al modelo de gestión del Tenerife en este tipo de asuntos. «El fútbol se ha convertido en empresas, nos guste o no; unas empresas con unos accionistas que tienen determinadas acciones y que en función de esas acciones, tienen un peso. El modelo de gestión que tiene el Tenerife tampoco es mi modelo, pero es el que tiene el club, y va en la dirección de que las decisiones en el ámbito deportivo llegan al consejo a propuesta de una comisión deportiva; así es para lo bueno, para lo malo y para la regular», explicó Rivero. «El área deportiva propondrá a un entrenador para lograr los mejores resultados. Lo otro sería absurdo. Los que deben preocuparse más por no equivocarse son aquellos que han puesto dinero a través de su participación en las acciones del club. Estas cosas hay que entenderlas así. El mundo del fútbol genera mucho ruido, mucha polémica y muchos dimes y diretes, pero la realidad es que esto es una empresa que tiene unos gestores, unos accionistas que proponen a un entrenador pensando en lo mejor, porque el que invierte en un club, lo hace pensando en tener retorno lo antes posible. En ese sentido, la apuesta que se haga será la apuesta que pensemos que es la mejor para el club», resumió Paulino.

«¿Que si sé quién va a ser el nuevo entrenador?», prosiguió al ser consultado por Óscar Cano y las voces discrepantes con su contratación.«Sé que tomaremos una decisión y que el lunes o el martes se conocerá públicamente. Lo que toca es respetar el calendario y los tiempos que nos hemos marcado dentro de la entidad. Un club como el Tenerife no puede moverse a impulsos, ni en base a la presión externa. Debe tener unos criterios, unas pautas, una metodología», remarcó el presidente.

En cuanto a su papel, recordó que aceptó el cargo para «intentar evitar conflictos y no para generarlos». En esa línea, indicó que su función, en este tipo de situaciones, consiste en «modular para que las decisiones que se vayan tomando, sean sensatas». Desde ese punto de partida, señaló que «lo razonable es que la comisión deportiva proponga a quien considere que es el mejor entrenador, y sin ninguna duda esa propuesta será respaldada por el consejo».

Rivero no se mostró molesto por el revuelo que se ha generado en torno al nombramiento del técnico, porque «después del temporal, viene la calma». «Estaremos unos días sometidos a muchos vaivenes externos, pero la decisión interna será por consenso y unanimidad, porque el Tenerife está por encima de cualquier tipo de batallita», subrayó. «Es lícito, razonable y respetable, porque así es el mundo del fútbol, que cada uno tenga un entrenador en la mente y crea que la suya es la mejor opción, pero quien tiene la responsabilidad de acertar es el área deportiva del club. Así es como está establecido. Tiene la capacidad de propuesta y puedo asegurar que la propuesta que venga de la comisión deportiva, será avalada por el consejo», apuntó.

En definitiva, Rivero dijo sentirse «preocupado» por el nivel de acierto en general, no solo con la elección del entrenador. «En el fútbol, dos más dos no son cuatro, pero queremos que el Tenerife compita con los mejores de Segunda División y alcanzar la meta que está entre los objetivos de los nuevos gestores del Tenerife: llevar al equipo a Primera en cuatro años», concluyó el presidente.