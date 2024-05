La discreta despedida de Garitano: "Espero que las cosas le vayan mejor al club"

No fue su última rueda de prensa, ya que aún le queda la posterior al partido de este domingo ante el Valladolid, y ya había dicho antes todo lo que necesitaba decir, por ejemplo, que su relación con el Tenerife durará lo pactado inicialmente, o sea, un año. Pero había interés por conocer su mensaje dentro de una despedida que está siendo gradual, que se ha ido apagando sola por aquello de que el equipo no se juega nada. Y también discreta. Asier Garitano repitió su resumen de un curso condicionado por las lesiones, compartió su deseo de «terminar la Liga de la mejor manera posible», agradeció el trato recibido por una afición crítica pero respetuosa y, precisamente, reconoció que habría sido un error seguir en el cargo otro año con «ese runrún» en el entorno.

«Ahora espero que las cosas le vayan mejor al Tenerife y poder despedirme de la gente, que es lo más importante que hay aquí», comentó sin el ánimo de añadir nada más en su lista de últimos deseos.

En su adiós, fue comprensivo con quienes le dedicaron silbidos cuando, en los últimos partidos en el Rodríguez López, sonó su nombre por megafonía. «Me han pitado bien, pero por ello no voy a hablar mal de nadie, porque la afición me ha respetado», dijo poniéndose en el lugar del tinerfeñismo más exigente. «No tiene nada que ver que te critiquen con la falta de respeto, y me voy contento por el trato que me ha dado la afición del Tenerife», advirtió sin darle más relevancia a los abucheos. «Si no están contentos, pitan y muestran su disconformidad en esos diez segundos, y lo acepto», asumió con la sensación de que «iba a ser difícil iniciar otra vez una Liga con ese runrún».

Al margen de esos momentos puntuales, Asier lamentó «otras situaciones de falta de respeto y acoso» que sí notó en algunos tramos de la temporada y que, a su juicio, se pudieron evitar. «Los pitos en el fútbol son normales y los que vivimos de esto, los aceptamos tranquilamente. Ese no ha sido un gran problema aquí, ha habido otros», opinó el entrenador.

Asier definió como «bastante tranquila y normal» su última semana al frente de la plantilla blanquiazul. Ya había tenido tiempo de hablar con los jugadores sobre su desvinculación del Tenerife y solo le quedaba hacer lo mismo con los empleados del área administrativa. «Y poca cosa más», dijo.

Atrás queda un curso que se torció por los problemas físicos de muchos futbolistas. «Llegamos a estar por encima de los 1.200 días de bajas», apuntó. «Una plantilla profesional no puede competir así por estar con los mejores», afirmó.

Fue un giro inesperado, dado que la pretemporada había sido «muy buena en todos los sentidos», entre otras cosas, por los «hábitos» que había adquirido el grupo en la campaña anterior. «Se generó ilusión en el entorno gracias a una labor social importante del club, y se vio en la primera jornada con el alto número de asistentes al Heliodoro», destacó sin pasar por alto unos resultados que pusieron al equipo líder en la décima jornada de Liga. «Pero perdimos a un porrón de jugadores, a seis o siete, y así vamos a terminar la temporada, con muchas bajas», indicó sin la intención de «buscar causas» a estas alturas del calendario. «Pero está claro que ese problema sí nos penalizó», añadió.

«Estamos hablando de un equipo con más de 1.200 días de bajas y lo normal es que sean unos 700. Sufrimos siete problemas de rodilla, cuatro operaciones... Es algo que no nos ayudó. La línea inicial fue buena, pero las cosas empezaron a costarnos una barbaridad por ese motivo. Lo cierto es que la temporada no fue sencilla en ese sentido», concluyó Asier Garitano.