Cartagena-Tenerife: el reto del tercer triunfo consecutivo

Aunque parezca mentira, el Tenerife lleva sin enlazar tres victorias en Liga desde enero de 2021, cuando añadió un 3-0 al Cartagena en el Heliodoro a los triunfos anteriores ante el Girona y el Castellón. Luis Miguel Ramis había llegado al banquillo blanquiazul unas pocas semanas antes y con estos resultados empezó a alejar al equipo de la parte baja de la clasificación. En esa temporada, el representativo no volvió a repetir un pleno de 9 puntos. Tampoco en la posterior, la que terminó con la participación de los tinerfeños en la promoción de ascenso. Ni en la siguiente, la última de Ramis al frente de la plantilla. Lo mismo ha pasado con Asier Garitano. Por falta de oportunidades no ha sido, 21 en total, sin contar encuentros de Copa ni los del playoff: 17 con Ramis y cuatro con Asier. Pero no ha habido manera. Después de cada doble victoria, empate o derrota.

Cuando falta poco para el final, apenas cuatro fechas, al Tenerife se le presenta otra ocasión para rebasar ese límite. Justo ahora, coincidiendo con la remota opción que le queda al equipo de clasificarse para las eliminatorias de ascenso. Precisamente, esa tenue llama de esperanza solo tendrá el efecto deseado si el Tenerife gana todo lo que le queda después de haber derrotado al Oviedo en el Tartiere (0-1) y al Racing de Ferrol en el Heliodoro (2-0). Sin verlo venir, el destino le ha tendido la mano para no cerrarle del todo las puertas del objetivo fijado en agosto. Eso sí, ni siquiera le valdría empatar. Y no fallar tampoco le asegura nada. La promoción va camino de estar por encima de los 64 puntos, que es a lo máximo que puede llegar el Tenerife. Pero es mejor eso que, como hace un mes, temer por la cercanía de los rivales que luchan por no bajar.

En esas ha estado un Cartagena que es una clara demostración de que en esta competición no se debe dar nada por sentado, y también de que un cambio de técnico a tiempo y una dosis necesaria de paciencia pueden llegar a ser la mejor solución para un equipo perdido. Los datos lo dicen todo. El Efesé comenzó la temporada con Víctor Sánchez del Amo como entrenador. En las siete primeras jornadas solo había sumado tres puntos y era colista. Al sustituto, Julián Calero, también le costó arrancar. Tardó once partidos en ganar. Lo hizo, precisamente, después de empatar en el Heliodoro en una tarde en la que Ángel evitó la derrota con un gol en el alargue. Ese 1-1 no impidió que el Cartagena siguiera cerrando la tabla con 9 puntos. Veintiún jornadas más tarde, las cosas han cambiado para los de Cartagonova. Recibirán al Tenerife después de haber encadenado tres victorias –Oviedo, Levante y Alcorcón– y sienten que, con 48 puntos, tienen la permanencia a su alcance. La suya será una salvación recibida como un gran éxito, dadas las circunstancias. Una conquista que, seguramente, no sería posible sin una reacción que sitúa al equipo albinegro como el mejor de la segunda vuelta con 33 puntos, doce más que el Tenerife en la misma etapa del calendario. Al igual que el equipo de Garitano, el de Julián Calero opta a conseguir su mejor racha de la temporada; en su caso, de cuatro victorias consecutivas.