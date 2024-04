El otro logro histórico que acaba de rubricar Aitor Sanz con el CD Tenerife

El partido que firmó el viernes contra el Leganés en el Rodríguez López ubica a Aitor Sanz en el ‘top 20’ de jugadores con mayor número de partidos jugados en Segunda División, un total de 360 si se computan los que completó con el Real Oviedo. En el podio de honor están Nino, Rubén Castro y Seaone. Entre los jugadores en activo, a Aitor solo le superan dos: David Rodríguez y Kiko Olivas. Fue su otra conquista en una noche para el recuerdo.

Sanz se refirió ayer al cálido homenaje que el tinerfeñismo le tributó en el Rodríguez López. «Estoy muy emocionado porque es el club de mi vida, he jugado muchos partidos aquí, llevo muchos años y es el sitio donde hago lo que me gusta», explicitó el madrileño. «Estoy también muy feliz por los mensajes de la gente que uno más quiere y más valora. Por muchos partidos que juegue, no podré devolverle a la gente todo el afecto que me está mostrando. Solo puedo pedirles que sigan apoyando al Tenerife, que es nuestra razón de ser», adujo a continuación. «Siento mucho orgullo al vestir esta camiseta, es gracias a ellos», cerró. Entre los tinerfeñistas que se han referido a la carrera inmaculada de Sanz está quien le trajo, Quique Medina. Según apuntó, «ha sido una persona fundamental en el vestuario del Tenerife». Y sin duda, el mejor de sus fichajes.

Lo que dicen de él

«¡Es papá!», exclamó su hija mientras la enfocaban por televisión y el Heliodoro aplaudía de forma unánime a su gran capitán. Aitor Sanz Martín rubricó el viernes en el Heliodoro Rodríguez López su partido 358 con la elástica blanquiazul. O lo que es lo mismo, tantos como para haber superado a Felipe Miñambres y ubicarse en solitario en el tercer escalafón del podio histórico del representativo. Aunque los resultados colectivos no acompañan, ha sido una semana especial para el madrileño, que ha recibido un sinfín de muestras de cariño y señales de reconocimiento a su impecable carrera profesional.

«Lo conseguido no es nada fácil y aún te quedan por seguir consiguiendo nuevos logros», le dijo Raúl Cámara, a quien también le correspondió el honor de ejercer como capitán tinerfeñista en numerosas ocasiones. «Estoy muy feliz por haber compartido momentos en el campo y en el vestuario, haber podido formar parte de esa historia de Aitor, pero sobre todo por los momentos fuera del césped», anota el exlateral, también madrileño de nacimiento.

«Leyenda blanquiazul, enhorabuena. Es admirable tu capacidad de sacrificio y superación, tras una lesión ante la que cualquiera habría tirado la toalla», le dice Cámara en su mensaje de reconocimiento, publicitado por el club en sus redes sociales. «Creo que lo más importante y lo que más me gusta de Aitor Sanz es que sea un tipo normal, con una humildad tremenda», resume Raúl.

Al deseo de su amigo se suman muchos otros blanquiazules, que le sugieren «seguir haciendo historia e ir a por el top 1», ahí donde figura otra leyenda del tinerfeñismo como Alberto Molina. «Es una buena persona y un gran profesional», enuncia el hombre que más veces vistió la blanquiazul. Otro amigo de Aitor, su inseparable Carlos Ruiz, describe la anécdota de su primer día juntos. «El primer recuerdo que tengo con Aitor es cuando entré al vestuario y fuimos presentándonos todos los nuevos. Con él, coincidí prácticamente desde que llegamos. Nos sentamos al lado y ya en el primer entrenamiento nos pusimos como pareja. Así estuvimos diez años más. Luego fuimos compañeros de habitación y los grandes recuerdos que tengo como futbolista, todos han sido con Aitor», expone el granadino. «Como compañero es un diez. Es un tío que te ofrece su ayuda para lo que necesitas, derrocha implicación y es un ejemplo dentro del vestuario. No es el suyo un liderazgo desde la palabra, más bien desde el ejemplo. Como persona y como compañero, es inmejorable. Destacaría tres virtudes:su compromiso, su esfuerzo y su honradez. Es una persona 100% implicada en todo lo que hace», añade Ruiz, ahora vinculado a labores de dirección en la Academia del Tenerife.

Felicitaciones

«Hace que sus valores se contagien al resto de compañeros en el día a día. Me parece impresionante su cifra de partidos», dice Carlos en un mensaje cuyo contenido es coincidente con el de Suso, a quien Aitor ya ha superado en número de partidos. «Lo tuvo comocompañero y una vez como rival. Aquella vez, ya nos habían advertido que era un futbolista que daba equilibrio a su equipo (el Oviedo) en el mediocampo y en la primera entrada que hizo, lo expulsaron. Ese es el primer recuerdo. Luego ya se vino con nosotros. Como compañero, un diez. Es una persona que siempre está apoyándote en todo, que en los malos momentos siempre está. Es un jugador que todo vestuario tendría que tener, y lo lleva de