Asier Garitano vuelve a conformarse: "Lo hemos intentado por todos los medios, no se puede pedir más"

Asier Garitano dio por bueno el empate, y el partido, del CD Tenerife frente al CD Leganés. En palabras del técnico, el partido se desarrolló de la manera «esperada» y el reparto de puntos, «por el esfuerzo», fue justo.

El técnico arrancó su intervención pospartido analizando un enfrentamiento que se saldó sin un solo disparo de su equipo a portería. «Son un equipo que se expone poco, te provoca errores, tiene mucha gente por detrás del balón y domina muy bien las segundas jugadas. En los córners y faltas son los mejores de la categoría y eso lo hemos controlado bien. Los jugadores han hecho un sacrificio muy grande, se han esforzado para que el Leganés se haya sentido muy incómodo», indicó el preparador haciendo ver cierta satisfacción.

Cuestionado por su gestión de partido a la hora de efectuar los cambios, Garitano reconoció que la entrada de Ángel en lugar de Roberto López desordenó a un Tenerife que, en lugar de avanzar metros, los retrocedió. Por eso quitó a Gallego a falta de algo menos de cinco minutos para introducir a Bodiger. «Hemos controlado el juego y nos sentíamos... bueno, tampoco generábamos mucho, pero conseguíamos que el Leganés no pisase nuestro campo. Ese trabajo ha sido bueno. Luego hemos intentado juntar a Enric y Ángel quitando a un centrocampista y, ahí, nos ha costado más. Con ellos dos teníamos la posibilidad de que, en cualquier jugada, tendríamos más opciones de hacer gol. Lo que pasa es que teníamos gente muy fatigada y con los dos últimos cambios hemos metido más gente por dentro y estado más tranquilos. Tuvimos un contragolpe que, igual podríamos haber gestionado mejor. Es una pena pero el esfuerzo de penaliza. Al final hemos sacado un punto que, por el esfuerzo, es justo».

Seguidamente, Asier se excusó en que Ángel y Teto son jugadores que suelen entrar bien a los partidos, «con chispa», aunque confesó que su equipo llegó a «perder el control». Aun así, en ese guion de partido abierto, disponer de los ya mencionados más Luismi y Enric Gallego podría haber servido al representativo para generar alguna ocasión de gol. No fue así. «En términos generales, el equipo ha competido bien contra el mejor equipo de la categoría», argumentó el entrenador.

La ausencia de Nacho

La ausencia de Nacho en el once no sorprendió, sí que se quedara sin minutos. Especialmente cuando fueron Mellot, primero, y Loïc, después, los que ocuparon el perfil izquierdo de la zaga. Un central y un lateral derecho. «Tiene algún pequeño problema [Nacho], pero que no jugara ha sido decisión mía. Juan Cruz es un jugador con buen uno contra uno y, al salir hacia dentro, Mellot podía defenderlo bien por ese lado. Luego ha entrado Miramón, que es más de salir hacia fuera y tratar de poner buenos centros, por eso ha entrado Loïc, que también nos ayudó en los balones parados».

Preguntado por la evidente incapacidad de su equipo de generar peligro, el inquilino del banquillo insular prefirió dar valor al buen hacer de su contrincante, «por eso son el mejor equipo de la categoría». «Se exponen poco y defienden bien el área y, si tú no eres capaz de hacer cosas bien, no es sencillo hacerles daño. Atacar a una defensa de cinco más cuatro no es fácil. Lo hemos intentado por todos los medios. No se puede pedir más».

Del lesionado Sipcic, por último, lamentó no poder contar con él para la salida a Oviedo, pero dejó abierta la posibilidad de que se recupere a tiempo para la visita del Racing de Ferrol la siguiente jornada.