Un diez, un ejemplo, una leyenda: así hablan de Aitor Sanz quienes mejor le han conocido en el CD Tenerife

Es difícil ser del CD Tenerife. O ser el Tenerife, como rezaba la campaña de abonos de esta temporada en el Club blanquiazul. Al menos en estos momentos de la competición, tras varias semanas en tierra de nadie en la clasificación, asomándose al abismo y con cada vez más malestar en contra del entrenador y la directiva.

Pero entre las sombras siempre hay un rayo de luz. Un arcoíris en las lluvias que asoma en este caso para que la afición recuerde por qué es blanquiazul. Pocas cosas, o mejor, pocas personas, pueden hacer que desde la butaca del Heliodoro uno se acabe reconciliando con los colores de la Isla.

Nombres propios de la historia del tinerfeñismo lo han logrado. Con su idilio con la afición, con goles, con respeto... y unos pocos con números. ¿Cúantos?. Once temporadas, el 16 en la espalda y 358 partidos con la elástica tinerfeñista. Son las cifras del camino, aún en marcha, de Aitor Sanz. Capitán que ha superado baches en forma de lesiones y críticas en las peores etapas del CD Tenerife y que entra en el olimpo blanquiazul este viernes.

La cita frente al Leganés en el Heliodoro servirá para que el madrileño se convierta en el tercer jugador con más encuentros disputados con el CD Tenerife. Un hito que, curiosamente, se logra no solo con resultados sino que se sustenta en una personalidad dentro y fuera del césped para ganarse el respeto del aficionado y de los compañeros.

De hecho, el Club sabe que el capitán es ahora mismo de los pocos nombres que puede calmar las aguas revueltas. Por eso durante esta semana ha aprovechado para reconocer a Aitor Sanz su trayectoria: de la mano de compañeros actuales y de otras etapas, de otros míticos futbolistas, de los suyos.

Hasta diez vídeos colgados en las redes sociales del Club muestran un lado del futbolista que poco tiene que ver con el balón y mucho con el carisma de aquel muchacho que llegó hace una década a la Isla para convertirse en un capitán admirado y respetado.

Sus dos aliados en los inicios de esta historia, Carlos Ruiz y Raúl Cámara; otros históricos capitanes como Suso Santana o Dani Hernández, los futbolistas con los que "comparte" trayectoria en cifras como Felipe Miñambres; su actual compañero Enric Gallego; el director deportivo que lo trajo a la Isla, Quique Medina y sus compañeros del actual plantel se suman al reconocimiento del ya histórico en el centro del campo tinerfeño.

Carlos Ruiz

Fueron un pack indivisible hasta que Carlos Ruiz dejó el fútbol. Diez temporadas en las que el excapitán tinerfeñista pudo descubrir a "un diez". "Es un tío que te ofrece ayuda en lo que sea, que derrocha implicación y que ejerce el liderazgo no desde la palabra sino desde el ejemplo", dice el que fuera central del Club quien destaca de Aitor que "tiene valores envidiables".

Raúl Cámara

Desde la distancia, Raúl Cámara alaba al que fue su compañero y aún es su amigo. Al margen de bromear con que le debe una cena, destaca que Aitor Sanz "es admirable" y alude a su capacidad de sacrificio y de superación. "En tu lesión cualquiera habríamos tirado la toalla, pero te encabezonaste y fíjate el resultado", dice el lateral que confiesa que lo que más valora en su excompañero es que es "un tío normal". "Ojalá sigas haciendo historia", concluye.

Suso Santana

El primer recuerdo del de Taco sobre Aitor fue una expulsión, aunque entonces era rival en el Real Oviedo. Una vez lo tuvo con él en el banquillo blanquiazul, Suso Santana descubrió un "compañero de diez". "Siempre está apoyando en todo, es la persona que todo vestuario debe tener", afirma antes de enumerar algunas de las virtudes de su sucesor en la capitanía.

Dani Hernández

El que fuera portero del CD Tenerife también se deshace en halagos al madrileño: "pregona con el ejemplo", "un capitán excepcional" o "da hasta la última gota", son algunas de las expresiones con las que el guardameta alude al 16. Hernández además desvela una conversación entre ambos durante el largo período de recuperación que tuvo a Sanz alejado durante meses del terreno de juego: "Le planteaba si era el momento de dar un paso a un lado, que ya tenía una gran carrera y me dijo que saldría de la lesión, volvería a jugar y a ser importante. Y ahí está ciento y pico partidos después".

Enric Gallego

"Es especial, es diferente", confirma el delantero blanquiazul acerca de su capitán, con el que ha compartido vestuario durante las últimas temporadas en Tenerife. "Hay muchos compañeros y muchos capitanes, pero Aitor está hecho de otra pasta", concluye Enric Gallego.

Asier Garitano

Además de confirmar que el capitán jugará frente al Leganés, el míster se deshizo en halagos al líder de la plantilla "Sigue jugando a este nivel porque tiene mucho talento y conoce el oficio y la pena de Aitor es que no haya llegado a estar en Primera División", dijo Garitano en la rueda de prensa previa al partido en la que además reiteró que "Es difícil encontrar gente así en esta profesión".

Álvaro Cervera

Poco propenso a halagos públicos, el que fuera entrenador de Aitor en su llegada a la Isla no quiso perder la ocasión para dar la enhorabuena al capitán por la cifra obtenida por el capitán. "Como entrenador tengo que darle las gracias porque es una bendición tener, no futbolistas, sino personas como él".

Sus amigos

Especialmente emotivo es el mensaje grabado por sus amigos de siempre, que entre palabras de ánimo a su 'Chote', muestran también su orgullo por un amigo: "Estamos orgulloso de tu carrera y especialmente de todos estos partidos con el Tenerife".

Quique Medina

Verano de 2013, in extremis. Así fue el fichaje de Aitor Sanz al Real Oviedo, tal y como recuerda el director deportivo de aquella época, Quique Medina. Ahora, once años después, destaca del jugador que es un gran ejemplo "de todo y para todos". "Sin un futbolista debe fijarse en algún modelo, eses es Aitor Sanz", concluye.

Felipe Miñambres

Es el futbolista al que deja atrás en el top de jugadores con más partidos con la camiseta blanquiazul. No coincidieron, pero Miñambres no ha perdido la ocasión de dar la enhorabuena a Aitor por alcanzar esa cifra: "No es fácil en estos momentos en los que los jugadores cambian tanto de equipo", dice antes de concluir con un deseo de que "alguno de ellos pueda llegar en Primera División".

Toño Hernández

Junto con Alberto Molina, es el jugador que aún se mantiene con más partidos que Aitor y confiesa su "sorpresa" y su "orgullo" por el madrileño. "Tiene méritos para ser el jugador con más partidos en el Tenerife", augura Hernández después de asegurar que "es el mejor de nuestra historia". "Como jugador ha creado una tendencia al implicarse dentro y fuera del terreno de juego y su capacidad de dar la cara ha sido un antes y un después en el Club", concluye.