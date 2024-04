Asier Garitano: "Espero una buena reacción del equipo de aquí al final"

El CD Tenerife volvió a decepcionar el pasado fin de semana. El cuadro tinerfeñista llegaba al Carlos Belmonte con la moral recuperada después de una meritoria victoria frente a la SD Eibar en la jornada anterior. Jugaba ante un Albacete penúltimo y al que no le había funcionado el cambio de entrenador. Cayó por 1-0, pero pudieron ser más. Muchos más. Aunque la temprana expulsión de Sergio González en el minuto 35 condicionó el partido, la realidad es que no existió margen alguno para la reacción blanquiazul. No hubo muestras de amor propio ni atisbo de arreón en los últimos minutos del duelo. El equipo se entregó.

Pese a ello, Asier Garitano sigue esperando lo mejor de sus futbolistas. Así lo ha asegurado en sala de prensa al afirmar que espera "una buena reacción", de sus pupilos, "de aquí al final". “Quedan siete partidos y son contra equipos que se juegan cosas por arriba y por abajo. Tenemos que centrarnos en nosotros", señaló el míster.

La confianza del vasco en sus futbolistas es total. Quizá parte de su esperanza se justifique en el regreso de Enric Gallego, uno de sus futbolistas fetiche, o de Loïc Williams, que había sido titular frente al conjunto armero y podría regresar al once inicial ante el Leganés. Ambos vuelven tras sanción, la misma circunstancia que esta semana, por contra, mantendrá inoperativo a Sergio González tras su salida forzosa del campo en tierras manchegas.

Da a Waldo por perdido

A la ausencia del futbolista murciano se suman las de los lesionados Medrano, Álvaro Romero, Álvaro Jiménez y, el más reciente de todos, Waldo Rubio. El pacense podría haber dicho el adiós definitivo a una temporada en la que ha sufrido hasta tres lesiones musculares. "Tienen que hacerle las pruebas, pero está dolorido. Cuando se sepa con exactitud, serán los servicios médicos los que digan lo que tiene. Eso sí, nos queda mes y medio y, si tiene cualquier rotura, es difícil que pueda volver a participar", lamentó el técnico.

Al menos, y según Garitano, Ángel Rodríguez se ha recuperado a tiempo de las molestias que le impidieron participar de inicio la pasada jornada y se encuentra en condiciones óptimas para competir. "Está mejor. La semana pasada no tuvo casi ningún entrenamiento y teníamos muchas dudas con su rendimiento. Ahora sus sensaciones han ido mejorando. Después de Albacete ha entrenado bien y para mañana estará mejor”.

Así, con numerosas bajas en la zona de ataque, la habitual posibilidad de buscar soluciones en la Ciudad Deportiva se convierte en obligación. Salifo (y no Ethyan) y Belza son los elegidos. "Para este partido creo que Salifo nos puede dar otra situación. Es un tema táctico, de idea de cómo puede ir el partido y de los que creemos que podemos necesitar", explicó el preparador blanquiazul.

Responde a Elady

Garitano se refirió, también, a las recientes declaraciones de Elady Zorrilla, que aseguró no haberse encontrado bien esta temporada teniendo que jugar por la banda derecha, una posición en la que no había jugado en su vida, según el atacante, que insistió en haber conversado con Asier para hacérselo saber. "Elady es muy buen chico. Muy sano. Estoy contento de haberlo tenido. La mayoría de las veces ha jugado en banda izquierda. Él dijo que tuvo una conversación conmigo que no recuerdo, creo que esa conversación la tuvo con un componente del cuerpo técnico, no conmigo. Aquí jugó catorce partidos, once en banda izquierda, dos como delantero y uno en banda derecha. Me ha extrañado lo que dijo porque esa situación no es cierta".

Ya en sus últimas respuestas, el inquilino del banquillo tinerfeñista tuvo palabras de respeto y admiración hacia Aitor Sanz protagonista de la semana debido a su intervención número 357 con el Tenerife y cuya titularidad confirmó. "Sigue jugando a este nivel porque tiene mucho talento y conoce el oficio. La pena de Aitor es que no haya llegado a estar en Primera División. Domina las situaciones, es íntegro en todo. Es difícil encontrar gente así en esta profesión. Me alegra mucho haberme cruzado con él. No sé si va a renovar o no, depende de él", concluyó.