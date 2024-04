La mala racha del CD Tenerife con Bodiger: ocho titularidades, cero victorias

Todas las temporadas hay un fichaje un chirría, un futbolista nuevo que no encuentra encaje, una inversión que no halla retorno. En esta ocasión, la decepción blanquiazul se llama Yann Bodiger. El jugador incorporado por el representativo al cierre del plazo estival y tras un largo esfuerzo persuasivo (y económico) no termina de dar los dígitos esperados. Aunque ha participado en más de una veintena de partidos oficiales a las órdenes de Asier Garitano, que ha perseverado en darle minutos y oportunidades, el francés no cuaja. Además, se da una infeliz circunstancia para él: ni una sola de sus titularidades ha venido aparejada de una alegría. Es más, todos los compromisos que el Tenerife ha jugado con Bodiger en el once inicial, han acabado sin victorias. Una mala serie que aspira a quebrar este viernes si Garitano le da la alternativa.

La primera de las presencias del ex de Cartagena, Córdoba y Granada en una alineación liguera blanquiazul fue en la octava jornada y el resultado no pudo ser más decepcionante: 3-0 contra el Eibar en una actuación funesta a nivel colectivo. El galo formó dueto con Sergio González, pero la combinación no dio los efectos deseados y al intermedio entró Corredera, cuya suplencia había sido la gran sorpresa aquel día.

Bodiger no volvió a aparecer en una alineación titular de Garitano hasta seis jornadas después y con nueva pareja, justamente Corredera. Otra vez hubo estropicio, en aquella ocasión –también a domicilio– contra el Real Valladolid, que fue superior y arrimó a su casillero los tres puntos en litigio (2-0). El Tenerife se quedó nuevamente sin marcar y Bodiger fue reemplazado a los 66 minutos por Aitor Sanz.

El profesional galo vivió dos partidos más desde el banquillo hasta concedérsele la oportunidad de estrenar la condición de titular en el Heliodoro, donde hasta entonces nunca había participado de un once inicial. Era contra un equipo donde ya había militado (Cartagena) y la ocasión parecía propicia para ganar a uno de los equipos de la zona baja. Pero hubo pinchazo. Ángel rescató un punto in extremis saliendo desde el banquillo. Para entonces, Bodiger ya había sido sustituido, otra vez por Aitor.

La realidad es que el centrocampista de Sète no ha tenido continuidad desde que arribó al proyecto. La única ocasión en la que concatenó dos titulares seguidas en la Hypermotion fue entre la última jornada antes del parón y la primera después. Pero otra vez más, la victoria se le negó, primero contra el Leganés –en su partido más aseado, con empate en el marcador– y luego en el grave tropiezo frente al Elche, partido en el que Yann fue sustituido al descanso (46’).

Desde entonces y hasta la fecha, su nombre apareció solo tres veces más en una alineación liguera de Garitano: frente al Alcorcón, que duró apenas 23 minutos sobre el césped antes de ser sustituido por Corredera; y en las visitas de balance ruinoso a los feudos deEspanyol y Real Zaragoza, que acabaron con solo un punto de seis posibles.

Aunque haya aparecido en 25 partidos en total, puede decirse del bagaje de Bodiger que ha sido casi testimonial. Apenas suma 886 minutos y figura como el pivote del plantel con menor cuota de protagonismo, ampliamente superado por Corredera, Aitor Sanz y Sergio González. La baja de éste último abre una pequeña rendija para que vuelva a ser protagonista, pero ya casi nadie confía en que las jornadas finales brinden a Bodiger la ocasión de resarcirse de un año gris, donde volver a Segunda –provenía del Granada, de la máxima categoría– no ha traído consigo el rol de faro y guía que le estaba asignado en el proyecto.

En realidad, podría decirse de Bodiger que es el único de los futbolistas donde aparentemente erró la comisión deportiva. Los demás superan el aprobado, en algunos casos con nota (Ángel, Medrano, Roberto). Pero Yann, no. Tiene contrato hasta 2026.