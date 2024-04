CD Tenerife EDI, ilusión sin límites

Detrás de la parte más visible del fútbol profesional existen proyectos orientados a sectores de la sociedad cuya incorporación a los clubes habría parecido impensable hace no tantos años. La vocación integradora de LaLiga y la creación de las Fundaciones, han allanado el camino. El ejemplo está en el equipo EDI del CDTenerife. Se trata de una rama más de la entidad, creada en 2019 y formada por 35 jugadores y jugadoras con discapacidad intelectual. Este fin de semana vivirán uno de los momentos cumbre de este curso con motivo de la celebración de una parte de LaLiga Genuine en laIsla.

La Ciudad Deportiva Javier Pérez será sede de una competición puesta en marcha por LaLiga en 2017, sin referencias en otros países y que ahora cuenta con la participación de 46 clubes, todos los de Primera y Segunda y algunos de categorías no profesionales.

El Tenerife no tardó en unirse. Lo hizo con Artamy Rodríguez como coordinador y psicólogo de un área llamada Deporte Inclusivo y Discapacidad, y que acoge igualmente al equipo de personas con parálisis cerebral, que también tiene su Liga propia. Junto a él, Eduardo Báez –primer entrenador–, Ignacio Castro –segundo entrenador–, Ricardo de Carlos –preparador de porteros–, Santi Álvarez –preparador físico y readaptador–, y Priscila Díaz –delegada y auxiliar–. Y lo que le da sentido a todo, 35 jugadores y jugadoras mayores de 16 años. Pero, ¿cómo arrancó la iniciativa? ¿Cómo se fue configurando la plantilla? Lo explica el responsable de la sección. «Al principio hicimos una convocatoria general. Se presentaron cerca de cien personas de toda la Isla e hicimos una selección. También han venido procedentes de los clubes vinculados, chicos que no podían atender por falta de recursos. Además, muchos centros y asociaciones contactaron con nosotros. A partir de ahí, les hacíamos una entrevista, una prueba no deportiva, sino de aptitud y actitud, buscando que se sintieran cómodos. No ponemos el límite de jugar mejor o no; eso se aprende. Queremos que sean felices y aprendan cosas a través del proyecto. Se les exige, pero adaptándonos a sus características con un entrenamiento serio y multidisciplinar», expone el coordinador para detenerse en algunos casos significativos. «Hay chicos que incluso han conseguido trabajo desde que están con nosotros, en Burger King, a través de LaLiga, con un proyecto que tienen, o con otros empleos después de haberse formado en Radio ECCA. Se trata de mejorar la sociedad a través del fútbol», destaca.

Con el paso del tiempo, las semanas normal de actividad, con dos entrenamientos semanales en la Ciudad Deportiva, se han ido convirtiendo en algo de mayor calado. «Casi siempre hay algún evento:charlas en colegios, convivencias con clubes vinculados, partidos amistosos... Todo orientado a sensibilizar y convivir con la discapacidad», indica Artamy.

El Tenerife EDI se ha ido consolidando como un ejemplo a seguir. «Otros chicos y chicas con discapacidad están viendo que se pueden conseguir cosas con esfuerzo», señala el psicólogo, que en un espacio no tan largo ha podido apreciar una evolución en los deportistas que tutela. Para ellos, el simple hecho de ducharse fuera de casa, ha sido toda una novedad, un aprendizaje. «Algunos no habían viajado ni compartido vestuario. Hay otros que no tenían qué comer, porque estaban en acogida, y con nosotros tienen una alimentación regular. También está el respiro familiar, porque nos los ceden con toda la confianza del mundo», detalla sin pasar por alto el «orgullo de pertenencia» que conlleva el hecho de vestir el uniforme de un equipo. «Hace años habría sido imposible que una persona con discapacidad hubiera jugado en el equipo representativo de su provincia», afirma pensando en la oportunidad que han recibido los futbolistas del equipo EDI, un grupo al que compara con una «familia». De hecho, esa es parte de la esencia, un concepto sobre el que gira todo lo demás. «Muchos eran aficionados e incluso pertenecían a peñas del club, y ahora no solo siguen animando al equipo sino que lo representan», remarca.

Bajo el lema de «compartir antes que competir», abanderado por LaLiga, el Tenerife también trata de que su equipo EDI tenga un buen papel en cada torneo. «Queremos competir con lo que tenemos, pero siempre dentro de unos valores de humildad y de compañerismo», advierte Artamy, que cuida detalles como la celebración compartida de los goles de los dos equipos o la modulación de los rendimientos para que lo adversarios no se frustren, si están siendo inferiores «Aquí no hay goleadas», asegura sobre el comportamiento de un equipo que ya ha sido «reconocido por LaLiga» por los «valores» que transmite.

El proceso deja un intercambio. Los profesores también aprenden, principalmente, a «gestionar un grupo» que, en realidad, no se diferencia tanto a otros más convencionales. «Son chicos que no tienen familia o que las tienen desestructuradas. Los atendemos más allá del deporte en sí. Somos una familia con sus más y sus menos, pero lo arreglamos todo hablando y comunicándonos, en las buenas y en las malas», concluye Artamy.