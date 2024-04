Máxima preocupación por la rodilla de Álvaro Romero

No es la temporada del Tenerife. Ni la de Álvaro Romero. La felicidad nunca es completa. Bien para el representativo, o bien para el futbolista, que ayer tampoco fue titular en la victoria del equipo blanquiazul. Romero volvió a entrar en la recta final del partido. Con 1-1 en el marcador (saltó al campo en el 85, dos minutos antes del gol de Ángel), el andaluz volvía a verse en la necesidad de demostrar mucho en muy poco tiempo. No fue así.

No porque no mostrara la voluntad necesaria, porque la falta de protagonismo hubiera podido con él y tampoco porque estuviera desacertado. Álvaro apenas pudo participar porque, ya en el tiempo de descuento (hubo diez de añadido), el ex del Algeciras fue objeto de falta con tan mala suerte que, al caer, su rodilla derecha giró de una forma antinatural. El mediapunta se fue al suelo con gestos evidentes de dolor y desató la preocupación en un tinerfeñismo que recordó en seguida la lesión de cruzado que había sufrido Alvarito la temporada pasada.

Ya unas horas después del partido, el Tenerife comunicó formalmente que el futbolista sufre una lesión en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha y está pendiente de ser sometido a las pruebas pertinentes. Un mensaje que no invita al optimismo, pero en el que se especifica que la articulación afectada es la de la pierna derecha, y no la de la izquierda (de la que se recuperó el futbolista hace solo unos meses).

Se trata de un percance que podría dar por finalizada la temporada del atacante. Su primera con la camiseta tinerfeñista. Aunque las primeras exploraciones no garantizan fiabilidad absoluta, y será necesaria la espera de algunos días para confirmar los pronósticos, estos apuntan a que el sevillano no tiene afectado el cruzado, pero necesitaría, en el mejor de los casos, alrededor de dos meses para recuperarse por competo. Si fuese así, regresaría a tiempo para afrontar con garantías la pretemporada de la 24/25. Un escenario que, en este momento, podría considerarse como satisfactorio.

Garitano lo da por perdido

«Vamos a ver. No tiene buena pinta. Es un chico que venía de una lesión importante en la otra rodilla. Parece un ligamento interno, pero habrá que esperar varios días a las pruebas. Es una pena porque volvía a tener minutos. Ojalá pudiera ser poco, pero es probable que pueda perderse varias semanas o incluso toda la temporada», explicó sobre su pupilo Asier Garitano, en sala de prensa, poco después de terminar el partido. El míster combinó un mensaje tranquilizador con el amargor de despedirse de un futbolista al que, sin ser relevante en sus planes, ha dado minutos –aunque pocos– con frecuencia en las últimas jornadas.

Ya en zona mixta, fue Ángel Rodríguez, autor del tanto que dio la victoria al equipo insular, quien lamentó la lesión de su compañero. «Estamos preocupados. Este tipo de cosas le pasan a los que no se lo merecen. Es un chico que siempre está sonriendo y es muy alegre. Es una pena lo que le ha pasado, pero ojalá no sea mucho», apuntó el delantero.

Hasta la fecha, Romero había jugado nueve partidos con la camiseta blanquiazul y apenas alcanza los 125 minutos.