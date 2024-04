Maikel no renuncia a jugar en el Tenerife: «Me haría ilusión»

Jugar en el primer equipo del Tenerife sigue siendo una cuenta pendiente para Maikel Mesa. Al menos, así lo expresó en una entrevista a El Periódico de Aragón, del mismo grupo editorial que El Día. El centrocampista lagunero, fichado el pasado verano por el Real Zaragoza, tiene una temporada más de contrato con el club de La Romareda. A sus 32 años –cumplirá en junio–, no descarta ser local en elHeliodoro Rodríguez López algún día.

Mesa confesó que en 2023, cuando Mauro Pérez ya había empezado a diseñar la plantilla que iba a entrenar Asier Garitano, se produjo «un acercamiento bastante importante», pero esos contactos no se tradujeron en un acuerdo. «Siempre quise jugar en el Tenerife, soy de allí y lo que quiero es jugar en el equipo de mi tierra», confesó Maikel antes de recordar lo sucedido hace, más o menos, un año. «No se dieron las circunstancias otras veces y en 2023 hubo un acercamiento bastante importante, pero el fútbol es esto, también tomar decisiones», apuntó refiriéndose a su apuesta por el proyecto que le planteó Juan Carlos Cordero en nombre del Zaragoza. «A todos nos hace ilusión jugar algún día en el equipo de tu tierra. Eso creo que es muy entendible. Si le preguntas a un zaragozano, te lo dirá igual. Ojalá se dé jugar en el Tenerife, para mí sería un orgullo haber estado en Las Palmas y allí, es la ilusión de cualquier canario», insistió el mediocentro, autor en esta campaña de nueve goles, incluyendo el que le marcó el domingo a Soriano en el encuentro que terminó con 3-1.

Maikel aclaró el motivo de su fría reacción tras firmar la tercera diana del conjunto entrenado por Víctor Fernández. «Hubo un día en que le marqué al Tenerife jugando con Las Palmas y lo celebré. Me equivoco una vez, dos no. Metí el gol y no lo celebré por respeto», explicó el tinerfeño.

Aunque tiene contrato hasta junio de 2025 con el Real Zaragoza, dejó en el aire su continuidad en el equipo aragonés. «Es que vivo al día a la máxima expresión, a tope», advirtió Mesa. «Hoy estoy aquí y mañana no lo sé, porque el fútbol es muy caprichoso. Si no llevara nueve goles igual usted me estaría preguntando por mi salida en verano», reflexionó el futbolista tinerfeño.