Garitano reconoce la decepción, pero no baja los brazos: "Vamos a pelear cada partido hasta el final"

No solo para la polémica hubo tiempo en la comparecencia de prensa de Asier Garitanoen la previa de la visita de la SD Eibar al CD Tenerife. Controversia aparte, el técnico tinerfeñista se refirió también a su equipo, las consecuencias de la dolorosa derrota en la última jornada liguera, las bajas con las que tendrá que lidiar este domingo (17:30) y el poderío ofensivo de un rival que mete miedo.

Después de confirmar la ausencia de Yanis Rahmani por motivos contractuales (está cedido en el representativo por el próximo rival y hay una cláusula que le impide enfrentarse al cuadro armero), la de Nacho Martínez por sanción y las de Medrano y Álvaro Jiménez por lesión, Garitano reconoció el mal momento anímico que atraviesan los suyos, que no estuvieron a la altura en La Romareda. "Hay derrotas y derrotas. No hicimos un buen partido ante el Zaragoza, aunque tuvimos las ocasiones más claras, pero le dimos vida al rival y creo que podríamos haber hecho las cosas mejor. Las derrotas te generan dudas para el siguiente partido, pero creo que la gente va a estar bien. Hay que hacer las cosas muy diferentes y los jugadores son conscientes. Vamos a pelear cada partido hasta el final. La calidad del entrenamiento en el día a día es buena", expuso el técnico.

Precisamente, y sobre su intervención durante un partido que empezó cuesta abajo desde la primera jugada (aunque el primer gol llegara a los cinco minutos), el preparador defendió no haber señalado a ningún futbolista con el doble cambio que realizó a la media hora, cuando sacó del campo a Nacho y a Sipcic, que además lucía el brazalete de capitán. "¿Jugadores señalados por los cambios ante el Zaragoza? Señalado quedo yo porque soy el máximo responsable. Nosotros ya habíamos hablado del plan de partido y, sobre todo, de ese inicio que un equipo necesitado como el Zaragoza no nos podía generar, pero no tuvimos la agresividad que debíamos tener. Cambiamos a dos como podíamos haber cambiado a cuatro, no queda ningún jugador señalado, a alguno le tenía que tocar. Que te cambien a los 25 minutos no es agradable, pero es parte del fútbol profesional. También hay que darle el valor de que fueron titulares en un partido muy importante como el del otro día, es decir, la confianza del entrenador la tenían y la tienen".

Seguidamente, el entrenador afirmó que no convocará a ningún futbolista del filial (que también juega el domingo), para el duelo frente al Eibar. "No vaya a ser que me echen la culpa de que no tengan un buen resultado".

El conjunto tinerfeñista marcha duodécimo a 10 puntos de la promoción de ascenso, de ahí que el míster reconozca que la lucha por los primeros puestos está casi descartada, aunque no baja los brazos del todo. Habrá que pelear hasta el final. "El objetivo era el que era, poder estar cerca de los mejores. A nosotros nos hubiera gustado poder estar, a día de hoy, más cerca de ese grupo de 11 equipos cerca de los 50 puntos. Nos hubiera gustado tener esos cuatro o cinco puntos más, que los podríamos haber tenido. No los tenemos, pensamos en el siguiente partido a ver si la liga te puede dar otra oportunidad".

Finalmente, y cuestionado sobre el visitante del Rodríguez López en el duelo de este domingo, un Eibar lanzado que acaba de dar el salto a la segunda plaza de la clasificación y venció por 5-1 al Eldense el pasado fin de semana, Asier pronosticó un duelo "exigente". "Generan superioridades desde su partido y vienen en una buena dinámica. Llevan una década increíble. Es un equipo muy bien trabajado, tiene unos mecanismos buenos de juego y unos patrones muy claros. Además, se les ve muy unidos a todos; al equipo, a la afición, a los medios de allí... será difícil, vamos a tener que dar lo mejor".