Joseba Etxeberria vuelve este domingo al Heliodoro Rodríguez López, pero no al banquillo local que ocupó entre 2017 y 2018. Ahora al mando de uno de los proyectos más potentes del campeonato de plata y recién renovado por una campaña más, el caso del entrenador del SD Eibar desmiente que a todos los vascos les vaya mal cuando se ponen al timonel del Tenerife. Cierto es que a Asier Garitano la fortuna no le ha sonreído tanto como esperaba, si bien el actual jefe de los blanquiazules ha encontrado por parte del consejo de administración la paciencia que no tuvieron con El Gallo. Etxeberria protagonizó involuntariamente uno de los despidos más prematuros de la historia reciente del representativo, pero dejó buena huella. Le cortaron las alas al cabo de la quinta jornada, sin tener en consideración los méritos de su curso anterior, donde batió una plusmarca de triunfos consecutivos en casa e hizo levitar la ilusión del Heliodoro, al que ahora regresa con un Eibar lanzado y con opciones reales de ascenso directo.

Un vasco que marcó huella / Manoj Daswani

El entrenador del afán reformista buscó cambiarlo todo, desde los hábitos alimenticios a las instalaciones de entrenamiento. Se inspiró en el ejemplo de Lezama para hacer mejorar al Tenerife, pero tal vez fueron justamente su perfil crítico y su alto índice de ambición dos de las causas que precipitaron su cese en la jornada cinco. Claro estaba que no caía bien entre los entonces jerarcas blanquiazules, que apretaron fácil y rápido el gatillo de la destitución.

Etxeberria fue el octavo técnico vasco de la historia de la institución y Asier es el noveno. En la lista de los que no cuadraron ni encajaron en el club hay que apuntar a otro de despido pronto, Gonzalo Arconada, que duró incluso menos que Joseba y cayó en la jornada cuatro. En el polo opuesto, un Azkargorta recordado por el triunfo heroico en la promoción de Riazor (0-1, con gol de Eduardo Ramos), aquel que permitió un viraje histórico en la vida blanquiazul en el preludio de los años gloriosos de la UEFA. Lillo o López Garai fueron otros de los vascos que dejaron buen pálpito pero a través de un estilo diferente, el de la voluntad y vocación de ser protagonistas con el cuero.

Entre los méritos de Etxeberria hay que consignar su notable trabajo del primer año, donde los resultados le acompañaron y suscribió los objetivos para los que fue contratado. Ahora, con perspectiva, habla de la «siempre complicada» Segunda División y de la necesaria paciencia para que los proyectos maduren.

«Sabemos que es una competición muy igualada, que no hay tanta diferencia entre los de arriba y abajo. Además es un torneo largo. Una de las claves es controlar un poco las emociones para, a su vez, gestionar las dinámicas. Cuando va todo bien, no pensar que está todo hecho; y cuando se tuercen los resultados, que no entre el dramatismo», explica en declaraciones a EL DÍA. Respecto al Tenerife, recuerda que le trataron «como si estuviera en casa» y que su propósito fue el de «mejorar entre todos».

Suscríbete para seguir leyendo