El Tenerife se desconecta en La Romareda

El Tenerife debe ser el primero en no creer su propio mensaje. Ese de apurar sus escasas opciones de terminar la Liga como aspirante a disputar la promoción de ascenso. Si no, no se entendería una respuesta como la de este domingo en La Romareda (3-1). No fue la de un equipo verdaderamente entusiasmado con cruzar una meta, sino la de uno desconectado de la competición a falta de diez jornadas para el final de la Liga –nueve a partir de ahora–. En el fondo, es hasta normal.Con 42 puntos, los alicientes son inexistentes. Por mucho que se quiera vender otra cosa. Ya ha pasado en otras temporadas. Demasiadas. A estas alturas del curso, los partidos se suelen decantar a favor del más necesitados. Y sin que hubiera una gran diferencia entre unos y otros, clasificatoriamente hablando, el Zaragoza sí había fijado en esta cita algo así como un todo o nada para separarse del grupo de implicados en la carrera por no bajar.

El comienzo no fue nada esperanzador. Poca consistencia, desconexión entre líneas, fragilidad en defensa... En definitiva, todo lo que se aleja de dar un nivel competitivo óptimo. El Tenerife empezó poniéndole las cosas fáciles a un Zaragoza atenazado por una dinámica incluso peor que la suya. Tal fue la deficiente oposición tinerfeña, que los locales no tardaron en rebuscar en su semivacío depósito de confianza para aprovechar la inesperada invitación y buscar el gol. Ya en el minuto 2 saltó la primera mala señal, un error de Sipcic que propició un contragolpe de Iván Azón arreglado por Juan Soriano. Los de Víctor Fernández tampoco tuvieron que emplearse a fondo para generar peligro. En un rato llegaron a lanzar tres saques de esquina. En el último marcó Alejandro Francés. Toni Moya dirigió la pelota al lugar del área en el que el central esperaba el pase libre de marca. Completamente solo, por fuera del área pequeña. Controló y batió al portero con un potente disparo ascendente al palo más cercano.

El 1-0 no hizo sino poner todavía más en evidencia la fría respuesta de un Tenerife incómodo y hasta torpe con y sin balón. Un pase de Bodiger a nadie fue otro ejemplo de la escasez de recursos de un equipo que realizó su primer remate en el minuto 6, de un voluntarioso Waldo, desviado.

En cambio, cada aproximación del Zaragoza al área era un sufrimiento. De hecho, Maikel Mesa llegó a marcar cerca del cuarto de hora, pero la acción había quedado anulada por fuera de juego.

Aún estando tan mal, el Tenerife dispuso de una clarísima ocasión para empatar. Tras una pérdida de Mouriño, Ángel se plantó solo delante de Édgar Badía. Trató de picar el balón, pero el guardameta le adivinó la intención y le ganó la partida.La frustración dejó en el camino la sensación de que el Real Zaragoza tampoco podía presumir de fiabilidad atrás. Dudas de un equipo necesitado de puntos para no mezclarse con la lucha por la permanencia.

La siguiente también fue tinerfeña, de Roberto, esta vez con mayores garantías de éxito del arquero local. Recorte y chut del zaragozano a las manos de Édgar Badía.

A esas alturas, Garitano ya se había propuesto cambiar algo. La misma propuesta no iba a conducir a nada colectivo, visto lo visto. De hecho, antes de la media hora ordenó dos sustituciones. Salieron del campo Nacho –con tarjeta amarilla– y Sipcic, y entraron Aitor Buñuel y Corredera. Buñuel pasó a tapar la banda derecha, Mellot ocupó la contraria, Sergio bajó a la defensa y Corredera apuntaló el medio. Como si el equipo hubiera estado esperando una ayuda externa, enseguida dio muestras de querer reaccionar. Y lo hizo con el tanto del empate en el minuto 36. Luismi Cruz puso su toque de distinción al ponerle a Ángel un balón medido a media distancia. Esta vez, el lagunero no perdonó. Recortó a Francés y, con sangre fría, puso la pelota fuera del alcance de Badía. Como había prometido, no festejó su acierto, haciéndole un guiño a su pasado zaragocista. Después de un pésimo inicio, la tarde le había dado al Tenerife la ocasión de meterse en el partido.

Pero no iba a ser tan fácil. En una fase más igualada, con una mayor posesión de los visitantes, el Zaragoza volvió a golpear. Lo hizo cuando, a veces, más duele, a poco del descanso. Lo peor de todo fue que la jugada del 2-1 nació en un ataque tinerfeño. El balón pasó de un área a otra. Vía libre para Toni Moya, que atravesó casi todo el campo en conducción para descargar en Iván Azón, fuera de vigilancia de Bodiger en un descompensado balance defensivo. El canterano no se lo pensó dos veces y sorprendió a Soriano con un duro disparo directo a la red.

Al intermedio con un 2-1 que todavía dejaba en manos del representativo la posibilidad de salir de La Romareda con un mal menor. Sin embargo, la cuesta se empinó aún más en el origen del segundo tiempo. No es la primera vez que el Tenerife se deja la intensidad en el vestuario. Le pasó de nuevo. Y el Zaragoza no dejó pasar el regalo para ampliar diferencias. Lo consiguió con el sello de Maikel Mesa. Otro golazo. El tinerfeño activó una volea perfecta, sin dejar botar un balón procedente de un pase del exblanquiazul Valera desde la banda izquierda. Imposible para un Soriano desprotegido (48’). El mérito estuvo en el rematador.

El 3-1 revolucionó a un Zaragoza que se lanzó a por más. En esa fase, llegó a pedir un penalti por un cruce entre Mellot y Valera. Tras la revisión del VAR, la jugada quedó en nada relevante, en un córner.

La etapa emergente de los locales dio paso a otra de menor trascendencia. El Zaragoza creyó conveniente manejar los tiempos y no caer en el error de dar ventajas por un exceso de ambición. Los de Víctor Fernández habrían firmado terminar el encuentro justo ahí.

Y puede que también un Tenerife que tuvo la intención de atacar, pero con el formato que menos le favorece, el de verse obligado a elaborar y avanzar líneas. Lo suyo es, más bien, justo lo contrario. Ceder la iniciativa y, en mejor de los casos, pillar desprevenido al rival. No pasó ante un Zaragoza que tampoco renunció a ampliar la goleada. Lecoueche puso a prueba a Soriano en el 70’ con un remate desde la frontal del área.

Poco antes, Garitano había refrescado la banda izquierda con Rahmani por Waldo. A continuación agotó los cambios para apostar por Gallego y Álvaro Romero. Buenas intenciones, pero con la sensación de que el equipo estaba jugando con poca fe. Estando por estar. Sin creer en la remontada. Y eso que el Zaragoza se empeñó en darle vida. Imperdonable el pase atrás de Jair que fue a parar a Gallego en el minuto 80’. En el mano a mano con Badía, el delantero no cruzó lo suficiente su tiro raso.

En realidad, todo lo sucedido a partir del 3-1 había sobrado. Triste y contradictorio. No hubo milagro.