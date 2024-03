Aficionados de pantalla: los canales sobre el CD Tenerife se abren paso en Youtube

Hay vida blanquiazul más allá de los 90 minutos de cada partido. Hay latidos tinerfeñistas que resuenan en Youtube, la plataforma que en 2005 crearon tres jóvenes estadounidenses que se conocieron mientras trabajaban para otra gran tecnológica (Paypal) y que hicieron de su proyecto un gigante mundial. Poco tiempo después, lo compró Google por 1.658 millones de dólares.

Los que mantienen con vida al representativo en esta plataforma no aspiran a cobrar siquiera una minúscula porción de esta cifra monumental -de hecho, consideran un milagro «llegar a monetizar» algún día- pero viven felices mientras formulan reflexiones, entrevistas y diálogos en blanquiazul. Lo hacen «por amor al arte, o al Tenerife, mejor dicho». En los últimos meses han proliferado los canales dedicados exclusivamente a esta temática; y su éxito y repercusión ya es incuestionable. Sus visitas se han multiplicado al tiempo que crece la demanda.

Aníbal Fernández Ledesma, de 40 años y natural de Santa Cruz, reivindica a través de esta plataforma audiovisual que «Redondo no es una forma» geométrica. Esta llamativa apelación al astro argentino que lució el dorsal cinco del Tenerife es en realidad el nombre de un canal que tiene por propósito «el entretenimiento y buen rollo con el club como nexo». Presenta diversas secciones, pero la más popular es «una terapia» tras cada partido, para celebrar o desahogarse. Además, plantea los martes una tertulia con otros creadores de contenidos y los jueves divulga historia blanquiazul.

Una secuencia de 'Santuario Blanquiazul'. / El Día

Apunta Aníbal que ni contempla llegar a ganar dinero como sí lo han hecho otros streamers que se han centrados en otros equipos de Primera y Segunda. Se queda más bien con las anécdotas y la riqueza de las experiencias vividas hasta la fecha. «Un día, sin ir más lejos, estábamos hablando sobre don Heliodoro Rodríguez López, nombramos a un directivo de la época [Capote] y una nieta suya estaba viéndonos y comentando», recuerda. «Esto no lo hacemos para ganar dinero; lo hacemos por crear comunidad», resume.

Según cuenta, «lo más grande» que le ha pasado con el canal es «conocer a otros muchos locos» como él, que han encontrado en Youtube un modo de vida blanquiazul que trasciende ir al Heliodoro, viajar con el equipo o consumir lo que llaman «los medios convencionales», que también siguen y además con mucha pasión «porque aquí se hace buen periodismo».

Casi de la misma quinta procede David Cabrera Torres, chicharrero de 38 años. Suyo es el llamado Santuario Blanquiazul en esta misma plataforma, hace contenido referido «a toda la Segunda División y particularmente centrado en el Tenerife, a veces con algún guiño a otros equipos canarios más humildes». Su finalidad es «conocer a otras personas que hagan algo parecido y fomentar la interacción con otros seguidores». Y añade que, si bien los ingresos económicos serían bienvenidos «si llegan algún día», esta variante no le obsesiona en absoluto.

«Me quedo con la ilusión y la satisfacción por hacer algo que me encanta y que nunca había llevado a cabo, como es sentarme delante de una cámara y un micrófono para informar u opinar». De su vasta trayectoria en el Santuario, se queda con dos momentos. «Uno en el muelle de Agaete, cuando llevaba unos meses con el canal, y un chico me reconoció, me saludó y me dijo que era de la UD pero muy seguidor del trabajo que hacíamos. Y la otra anécdota fue tras un partido en el Heliodoro, cuando un chaval me reconoció en la calle San Sebastián y me pidió hacerse una foto conmigo; y de pronto aparecieron cinco más y lo mismo, como si fuera famoso», dice entre risas. No obstante, la secuencia «más increíble» de su historia en el canal fue que se conectara e interactuara uno de sus referentes, el periodista y narrador de Gol -ahora en LaLigaTV- Héctor Ruiz. «Me emocionó bastante eso», apunta.

No obstante, si en la birriasfera se pregunta por el número uno blanquiazul en Youtube, probablemente muchos señalarían el nombre del joven Fran Armas, que se inició casi cuando era un crío (en 2014 hizo sus primeros pinitos) y rompió el cascarón del anonimato cuando logró contactar con el máximo accionista del club, José Miguel Garrido, que le concedió una entrevista y a continuación incluso fue a su domicilio, donde en su propia habitación están «los modestos estudios» del llamado Espacio Blanquiazul. Fran ha pulverizado hasta sus expectativas más humildes, suma más de 1.200 suscriptores y sus directos han tenido picos de 3.200 espectadores.

Ángel, entrevistado por Edu Cabellos en su canal. / El Día

Los aficionados de pantalla celebran que ya se les tome en serio. No en vano, la última entrevista al jugador más mediático de la plantilla, Ángel Rodríguez, fue a un canal de esta plataforma. El del periodista tinerfeño Edu Cabellos.

Fran Armas: «Había un vacío que entre todos estamos llenando»

¿Cómo empieza su historia como creador de contenidos?

Básicamente por ser un amante del fútbol y de la comunicación. Empecé en 2014 con otro canal, pero el miedo y la inseguridad siempre se apoderaban de mí. Hasta que en 2021 di el paso y creé Espacio Blanquiazul.

Y siendo de algún modo pionero, ¿qué siente al ver que ya hay otras alternativas y que la oferta ha crecido?

Cuando yo empecé éramos poquitos, y los que había no era específicos del Tenerife. El boom ha sido en el último año y medio. Por fin ha habido muchos amantes del Tete que se han animado a coger la cámara y a grabarse. Era extraño el vacío que había, pero entre todos lo estamos llenando. Porque somos un club que mueve mucho en cuanto a afición, medios de comunicación... pero nos faltaba presencia aquí.

¿Cuál ha sido su mayor satisfacción?

La oportunidad de conocer a gente del club, a históricos como Hugo Morales o José Luis Oltra. Son cosas que hace un año no me podía ni imaginar. Pero lo más fuerte fue que Garrido viniese a mi casa a grabar. De repente vi que todos los periodistas que siguen al Tenerife se engancharon y estuvieron pendientes, a ver si decía algo.

¿Se genera opinión en su plataforma?

Yo particularmente, no. Me dedico a mostrarme tal cual soy. No me da miedo expresar mi opinión de forma independiente. No busco suscriptores o dinero, simplemente que haya un canal donde cada uno diga lo que quiera. ¿Lo que puede venir después? No lo sé. Me conformo con que la gente que venga se sienta a gusto y tenga una buena opinión del trabajo que hago.

Porque supongo que monetizar es difícil.

A día de hoy, imposible. La meta personal que tengo es seguir disfrutando de lo que hago. Me conecto cuando me apetece, cuando me nacen las ganas de comunicar... ¿Y por qué no? Si puedo hacerme un huequito en los medios, cumpliría un sueño. Mi sueño es ser periodista.

¿Sabe si ven sus contenidos algunos futbolistas o técnicos del Tenerife?

No se me pasa por la cabeza. Hay veces que digo cosas que pueden llegar a molestar. Soy muy impulsivo y cuando enciendo la cámara ni pienso en las personas que pueden estar detrás de la pantalla.