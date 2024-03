Garitano: «Respeto a los que me pitan; otros, me animan por la calle»

Asier Garitano, técnico del CD Tenerife, no va a verse condicionado por las muestras de reprobación o disconformidad por parte de la parroquia del Heliodoro. Así lo testimonió el profesional vasco en la rueda de prensa previa al partido contra el Huesca. «La última vez hubo pitos y creo que puede haberlos otra vez, y los respeto. Pero también me encuentro a aficionados por la calle y sé lo que me dicen, y muchos me animan», enfatizó.

Garitano subrayó que los factores externos no van a afectar al grupo. «Ellos [los futbolistas] están muy metidos y enchufados. Intentan hacer y llevar el partido a lo que buscamos en cada jornada. Todo lo que viene de fuera, hay que convivir con ello y el grupo para eso es muy sano;luego te puede gustar más o menos, pero mostramos el máximo respeto a todas las situaciones. Muchas veces no ayudan, pero el grupo va a estar bien, con el entrenador y con todo hasta el final», sugirió.

Buena parte de la alocución del entrenador pivotó sobre la información avanzada por EL DÍA el pasado lunes, cuando se publicó que el club no ofrecerá la renovación a Garitano. «Yo convivo tranquilamente [con las noticias que se publican]. No hay que hacer caso a todo lo que dice o se oye;yo estoy tranquilo, y prevalece la hoja de ruta que habíamos marcado», apostilló. En todo caso, instó a los periodistas «a preguntar a otros» (en alusión velada al máximo accionista, JoséMiguel Garrido) respecto al cambio de posición de los dirigentes locales.

«Nosotros solo pensamos en el siguiente partido. Este grupo no suele tener altibajos y pienso que el equipo va a estar en condiciones de competir», auguró ante la cita de este sábado. También habló de la debacle de El Sardinero (del 1-2 al 4-2). «Durante la semana hemos analizado la situaciones muy buenas que hicimos;y hemos tratado de corregir otras donde pudimos estar mejor. Pero somos conscientes de que en Santander jugamos 70 minutos, con una muy primera mitad cargada de tarjetas; y otra vez poniéndonos por delante dos veces. Nos hizo mucho daño que el rival nos hiciera el 2-2 tan pronto, aún cuando estábamos celebrando... Era importante que pasaran pocas cosas en el partido, y la realidad es que a los dos minutos encajamos. Eso nos hizo mucho daño, con nula posibilidad de haber cambiado nada. Apenas hubo margen para maniobra. Pero hicimos muchas cosas bien y el equipo compitió en un campo difícil», relató.

En cuanto a su apuesta contra el Huesca, todo apunta a que Nacho ocupará el sitio del lesionado Medrano. «Pero siempre hay distintas posibilidades, también que juegue Loïc. Ya lo veremos. Los que creamos que están mejor para jugar, esos son los que van a jugar», enunció. A continuación, envio un recado a Luismi por su expulsión. «Como jugador de Primera que quiere ser, tiene que mejorar algunas situaciones, como la quinta amarilla que ve en Villarreal o la roja del otro día contra el Racing. Y yo como entrenador ayudarle a que no se repitan».