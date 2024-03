Los motivos por los que el CD Tenerife quiere mantener a Asier Garitano hasta el 2 de junio

Todos los estamentos del tinerfeñismo ya saben a qué atenerse ante las 12 jornadas finales y el inicio de la configuración del proyecto venidero, después de que EL DÍA publicase ayer que el consejo de administración no ofrecerá la renovación a Asier Garitano. El último partido que dirigirá el vasco será el 2 de junio contra el Burgos.

Ambas partes ven próxima la ruptura, pero de momento negarán que va a producirse el divorcio y se centrarán en que el equipo obtenga cuanto antes los 50 puntos que virtualmente otorgan la permanencia; y luego buscarán ubicar al equipo lo más arriba posible, cuestión que influye de forma determinante en el reparto de los dividendos audiovisuales. ¿Por qué no caerá Asier antes? Hay varios motivos para explicar la decisión de los gobernantes blanquiazules.

Temporada perdida

En el club han resistido y piensan hacerlo hasta el final frente al creciente hartazgo de la afición respecto a la gestión de los recursos, los resultados negativos y la trayectoria menguante de Garitano. Uno de los motivos para no apretar el botón rojo del cese es que hipotecaría el tope salarial del próximo curso; y además en estos momentos un revulsivo –por exitoso que fuera– tampoco bastaría al club para situarse siquiera cerca de la sexta plaza.

En la institución pretenden marcan una nueva tendencia, o eso sugieren voces autorizadas del proyecto insular. Frente al carrusel de destituciones que hubo en la etapa anterior, se aferran a que con este modelo de gestión los contratos van a cumplirse. El de Asier contemplaba solo una temporada, circunstancia que llamó la atención en el momento de conocerse el acuerdo. En realidad, la voluntad de mantenerle contra viento y marea también tiene mucho que ver con el compromiso de cumplir la palabra dada (al entrenador y en los mensajes públicos del máximo accionista).

El motivo esencial

La razón nuclear por la cual no se ha producido el cese es que el mercado de entrenadores no ofrecía soluciones apetecibles. Llegó a buscarse una de emergencia por si el equipo empataba o perdía contra el Eldense, porque entonces incluso la salvación se habría puesto en peligro;pero no era una opción que convenciera del todo ni suscitase unanimidad en la comisión deportiva. Era un técnico que aceptaba firmar por cuatro meses con una cláusula de renovación que se habría activado solo si el equipo entraba en la promoción. Un entrenador con experiencia, pero solo para salir del paso.

La normativa establece que un técnico que ya haya trabajado este curso en Primera o Segunda no puede ser fichado otra vez durante la misma campaña, condición que descartaba a muchos de los posibles candidatos que sí gustan para el curso 24/25. Así que el club decidió esperar y el tiempo dirá si le sale bien la apuesta. Por lo pronto, a Garitano ya lo dan por amortizado. Y algunas figuras relevantes del proyecto reconocen en privado la equivocación en el proceso de selección, ahí donde se descartó al otro finalista, Bolo, ahora en el Burgos.

Alternativas

Todas las fuentes consultadas por este periódico auguran que en poco tiempo se ampliará el abanico de opciones. Técnicos que no podían o no habrían aceptado arribar en febrero, sí que estarán en disposición de aceptar en verano el timonel de un proyecto que debe quedar reforzado por los resultados de la ampliación de capital (más de tres millones de euros) y la previsión de crecimiento del tope salarial blanquiazul. Si se atiende a los condicionantes que la propiedad fijó un año atrás, se buscará un entrenador con recorrido en Primera y Segunda;y que haya tenido una experiencia de éxito, preferentemente algún ascenso.

La opción local

Aunque en público han dejado abierta esta posibilidad, ninguno de los ejecutivos a cargo de la parcela deportiva piensan en una opción de la casa. Tampoco estuvo sobre la mesa un relevo provisional, esto es, la apuesta por Mazinho, Suso o Cristo; o un tándem conformado por dos de estos tres técnicos de la casa.

En el caso del primero, nunca fue una opción porque la entidad considera un objetivo «relevante» la consecución del ansiado ascenso del B. De ahí que en las convocatorias más recientes del primer equipo hayan desaparecido nombres como los de Jesús Belza, para así dar la mayor variedad de recursos a Leandro Cabrera. Aunque el fracaso del primer equipo es una realidad, en el club aliviaría tal disgusto el éxito rotundo en el área de cantera que supondrían el ascenso del filial, si se consigue; y el primer título en Cadete Autonómica del equipo que defiende al representativo en esta categoría.

Lo que queda

Una vez se consigan los 50 puntos es posible que se tomen decisiones que no se habrían contemplado en un escenario de pugna por los playoff. Podrían tener minutos algunos de los menos habituales, reducirse la cuota de protagonismo a los que van a salir en junio y aprovechar para cuidar a los tocados. En este sentido, Fer Medrano pasará pronto por el quirófano.