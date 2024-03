El CD Tenerife ofrecerá la baja a los cadetes Sastre y Dani si no quieren renovar

Decisión difícil y también dolorosa. El CD Tenerife dejó sin jugar el pasado sábado a dos de los principales exponentes de su cantera, los cadetes Dani Fernández y Juan Sastre, porque ambos se niegan a firmar sus respectivos contratos. La comisión deportiva entiende que la entidad ha de promocionar y dar visibilidad «solo a aquellos que estén comprometidos con el proyecto y el escudo», como así hizo ver Jony Vega al colectivo en una reunión que tuvo lugar antes del victorioso derbi contra la UD Las Palmas, y que se saldó con un triunfo que acerca el histórico alirón para los blanquiazules.

La determinación se adoptó después de que ambos jugadores (y sus respectivos entornos familiares)diesen largas y demorasen adrede su respuesta al club, que ha hecho un importante esfuerzo por ofrecerles no solo un contrato de larga duración, sino también un proyecto de formación y deportivo, incluso garantizándoles plaza fija en entrenamientos o concentraciones con sus equipos de superior categoría. Desde la entidad que preisde Paulino Rivero sospechan que ambos ya tienen destino para el futuro (el Betis para el portero Sastre y el Villarreal para Dani, que recientemente se ha vinculado con la agencia internacional Stellar).

La exclusión de ambos canteranos sorprendió primero a sus compañeros, luego a los aficionados que acudieron a Geneto y, por último, también a los ojeadores de clubes de Primera (entre ellos el Real Madrid)que se habían personado en el campo 3 de la instalación. Pero el club cree que ha obrado de forma conveniente y ha emitido un mensaje rotundo:«La fuerza del cadete es el grupo y no las individualidades». A partir de ahora, queda en manos de los futbolistas que no han renovado cualquier decisión sobre su futuro. Ambos son libres para aceptar la baja y cambiar de destino, porque el club tampoco quiere bloquearles en estos meses que faltan para la finalización del curso. Ahora bien, con el cadete no volverán a jugar salvo que renueven. La noticia produce gran pena en el grupo y en la dirección de cantera. Se trata de dos de los jugadores en los que había depositadas más esperanzas de futuro.

Manu Montero: sí al Tenerife

Frente a lo ocurrido con Dani o Sastre, la alineación de Manuel Montero frente a la UDLas Palmas es un claro indicio de que el caso del delantero granadino sí está bien enderezado por la comisión deportiva blanquiazul. El jefe de captación ha mantenido varias reuniones con sus padres y también con su agente, el mismo de Teto, y las conversaciones avanzan hacia la rúbrica de un contrato por varias temporadas.

Montero es la gran joya del muestrario de Geneto, un delantero que ha firmado 27 goles en 21 partidos con el cadete, que con apenas 15 años ya ha debutado con el TenerifeB y ha sido preconvocado por las divisiones inferiores de la selección española. Un diamante en bruto.