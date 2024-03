La escalada pasa por El Sardinero

No es un 'ahora o nunca', pero se parece. La Segunda División vuelve a darle al Tenerife una oportunidad, la de animar su tramo final del calendario siendo el equipo que se suponía que debía ser, un candidato a clasificarse para la promoción de ascenso, con mayor o menor margen de error, pero un miembro más del pelotón, al fin y al cabo. El 11 de febrero, cuando los tinerfeños perdieron en La Cerámica, esa posibilidad habría sonado a imposible. Pero la posterior serie de 7 puntos de 9 no solo ha amortiguado la caída, sino que ha abierto una vía para la escalada. Esa reacción no tendrá sentido sin un triunfo este domingo en El Sardinero (13:00).

Porque, para recuperar parte del terreno perdido, no queda otra que alargar la racha. Cualquier paso en falso reducirá todavía más las escasas opciones de éxito de un Tenerife que, al peso, necesitaría sumar unos 25 puntos en las trece jornadas de Liga que restan.

En el mejor de los casos, saldrá del estadio del Racing empatado en la tabla con un rival que se ha ganado el derecho de ser uno de los 'tapados' en la lucha por subir. Un adversario que destaca, especialmente, por su trayectoria como local. En su casa ha amasado 29 puntos de los 43 que tiene gracias a nueve victorias y dos empates, por solo tres derrotas. Por poner algunos ejemplos, en sus últimos intentos derrotó al Espanyol y al Leganés. El de José Alberto López, que está sancionado y tendrá que verlo desde el banquillo, es, además, uno de los pocos equipos que 'garantizan' espectáculo, si se entiende por dar espectáculo marcar y recibir goles. Es el tercero que más anota de LaLiga Hypermotion (44, 18 más que el Tenerife) y el cuarto que más encaja (41, 15 más que los blanquiazules).

En definitiva, es una invitación para volver a ganar a domicilio –la última vez, en el campo del Eldense el 2 de diciembre– y también una prueba para medir una fiabilidad defensiva interrumpida en los duelos más recientes por dos goles a balón parado, anotados por el Alcorcón (1-1) y el Mirandés (2-1).

A ese armazón regresa José Amo, tras cumplir una jornada de arresto por la acumulación de cinco tarjetas amarillas. Por contra, Medrano llega condicionado por la luxación de hombro que le obligó a pedir el cambio en el encuentro anterior. Pero lo peor es la baja de Aitor Sanz para la visita al Racing y para unos partidos más como consecuencia de una rotura muscular. Se supone que ocupará su lugar Sergio. El cartagenero le dejaría su lugar en la defensa a Amo o a Sipcic. Y si finalmente Medrano no está para ser titular, el puesto de lateral zurdo quedaría abierto para el otro especialista, Nacho, pese a su fría actuación ante el Mirandés, o para una opción menos natural,Löic o Aitor Buñuel o Mellot a pierna cambiada.

En la zona de creación y en ataque, se esperan pocos cambios: Corredera, Luismi, Roberto, Rahmani y Gallego. Habrá que ver qué papel tiene Ángel, autor de los dos goles en el triunfo del Tenerife ante el Racing en la primera vuelta.

En los locales tendrá que parar Rubén Alves por un arresto federativo, mientras que Lago Junior, Grenier y Dani Fernández están descartados por lesión. Aritz Aldasoro es duda por unas molestias.