Manolo Peña: «Como abonado que soy, también me enfado muchas veces»

¿Le está dando mucho trabajo el cargo de Defensor?

Tengo que ser sincero. La realidad es que sí. Son horas y horas de dedicación, pero va por rachas. Hay momentos de muchas reclamaciones y peticiones;y otros donde hay menos. La manera en que se abordan las demandas de los abonados es muy minuciosa. Te llegan las comunicaciones a través del canal, se abre un expediente, en mi caso lo leo hasta dos y tres veces, interpreto la solicitud y preparo todo para llevarlo al comité, donde se analiza y se da respuesta. Aveces la réplica sale en el mismo momento y en otras ocasiones el club tiene que hacer un estudio para intentar dar una solución, si es que existe. En la mayoría de los casos y en un porcentaje muy elevado, es así. Pero la realidad es que al final son tantas cosas que termino llevándome trabajo a casa.

¿Siente impotencia cuando una propuesta o una petición legítima o razonada no llega a solucionarse?

Esto no es como la política. Cuestiones que yo he pensado que iban a ser difíciles de resolver, o que íbamos a dar un no, finalmente me he encontrado con que el club ha encontrado una solución. La inmensa mayoría de peticiones se resuelven.

¿Y cuántas comunicaciones recibe sobre la situación deportiva?

Muchos. Pero claro, la situación deportiva no forma parte de nuestras competencias, pero sí es verdad que algunos se reciben, sobre todo cuando las cosas van mal. Pero hasta esas trato de contestarles, pidiendo paciencia y agradeciendo el respeto con el que se formula la crítica.

¿Cuántas situaciones ha ayudado a resolver el Defensor?

Muchas. Y animo a la gente a que nos siga escribiendo. Es verdad que el Reglamento indica que debo ceñirme a un secreto absoluto. La privacidad está por encima de todo. Pero en términos generales sí puedo decirle que han sido muy recurrentes las peticiones y demandas de una Grada de Animación para nuestro Heliodoro, los baños, los accesos, las dudas sobre la declaración del estadio como espacio libre de humos, la reparación de asientos dañados y las cantinas.

¿Qué le piden o sugieren sobre las cantinas?

Pues que funcione ya la de la Ciudad Deportiva y se rebaja el precio de las botellas de agua en el Heliodoro. Pero eso lo hemos estudiado y está dentro de los parámetros permitidos para eventos deportivos y celebraciones multitudinarias. También he contactado con otros clubes para ver cómo se funciona en sus respectivos estadios.

Antes mencionaba la problemáticos de los aseos y los accesos. ¿Cuándo se va a solventar?

En cuanto a los baños, se aprobó una primera partida de 637.000 euros, más otra que viene ahora. Las obras están iniciadas y creo que en 2025 nos vamos a llevar una agradable sorpresa por cómo va a quedar el Heliodoro.

Ya toca.

Ya tocaba. Mi opinión es que los anteriores dirigentes debieron ser mucho más exigentes con la clase política y pedir más al Cabildo para que no hubiese esperado a legar a este punto. Ahora hay una muy buena predisposición por parte de Rosa Dávila y Lope Afonso, y la cosa camina. Hay un nuevo proyecto, y muy ambicioso, de rehabilitación del Heliodoro.

Es que las carencias van mucho más allá de los asientos o los baños.

Por supuesto. El videomarcador, por ejemplo, va justito, justito. No permite mucho más. Tiene muchos años y con el nuevo seguro se podrán hacer muchas cosas. Desde emitir imágenes en directo a activar situaciones comerciales. Para 2025 estará.

Entiendo que su trabajo le está permitiendo darse cuenta de que la implicación de muchos abonados con el Tenerife va mucho más allá de acudir a los partidos y asistir a los 90 minutos de juego.

Absolutamente. Hay sugerencias realmente interesantes. Ahí se nota la implicación de la gente. Algunas son a corto plazo y otras a largo. Todas se quedan registradas y apuntadas. Para nosotros, nada es una tontería.

¿Fue dura para usted la semana de los comunicados de las peñas, incluso alguna pidiendo el cese del entrenador?

Lo fue. Ytambién cuando los precios de las entradas contra la Unión Deportiva, que ahí recibimos un sinfín de comunicaciones. Sí lo notas, lo percibes. Ycuando hay disgusto o desánimo, obviamente te toca la fibra como birria que eres. Que no olvidemos que yo también me enfado por determinadas decisiones o resultados. Si no, no sería Manolo Peña.

¿Sobre qué situaciones está trabajando el Defensor en estos momentos?

Mira, por ejemplo nos preocupa cómo va a quedar la calle La Mutine tras las obras del complejo deportivo. Todos los que vamos a Tribuna nos empeñamos en salir por las dos puertas centrales y es verdad que la estrechez de esa calle puede suponer un problema. Pero está comunicado ya. Luego nos piden cambiar la música que suena durante el minuto de silencio, y ahí estamos abiertos a recibir sugerencias, que han llegado ya dos. Nos piden más acercamiento de los futbolistas a los abonados, como ya hubo una vez un entrenamiento a puertas abiertas. Habrá más. Y también hay muchas consultas sobre el uso que hacemos de los dos himnos, el oficial y el del Centenario.

Sí, porque el del Centenario suena demasiado temprano.

Eso ya lo explicó en EL DÍA el director general, Santiago Pozas. El himno del Centenario se pone a las menos diez, pero porque así lo establece el protocolo de LaLiga. Para que sonase en el momento de aparición de los futbolistas en el césped tendríamos que sustituirlo por el original, el de Los Huaracheros, y no estamos en esa coyuntura. El himno del Club Deportivo Tenerife es el de toda la vida.

Hubo cierta controversia con la declaración del Heliodoro como espacio libre de humos. ¿Por qué no hay prohibición?

Que yo sepa, prohibición la hay solo en los recintos deportivos del País Vasco. Ahí sí se prohíbe, y es a través de las administraciones públicas, no del club anfitrión. Lo que hay aquí es una recomendación, hasta ahí podemos llegar.

Va a cumplir un año en mayo como Defensor, ¿en qué le ha enriquecido esta experiencia?

Por ejemplo me ha permitido conocer a muchos abonados, que quedo con ellos para charlar y para ver la problemática que nos presenta. Es muy gratificante subsanar problemas puntuales, que pueden parecer una minucia pero que suponen mucho para el aficionado en cuestión. Ahora bien, e cargo es temporal. El Reglamento dice que éste es un cargo altruista, gratuito, que se extiende por dos años con opción a ampliar hasta cuatro. Y ya entonces, pues vendría otro birria.

¿Qué percepción tiene de la afición del Heliodoro?

Nuestra afición es excepcional. El compromiso y apoyo es brutal. Pero me quedo sobre todo con la aparición de nuevas generaciones blanquiazules. Lo de los niños, emociona. Y luego los dígitos están ahí. El otro día, a las 15:15 de la tarde, más de 13.000. Quien no quiera verlo... Es que hay 16.000 abonados.

¿Percibe que el trabajo social y de conexión con la afición luce menos cuando los resultados no acompañan?

Es que hemos tenido esa mala suerte, de que los resultados adversos han aparecido cuando ya estábamos cogiendo velocidad de crucero. Pero no hemos parado. Es verdad que todo se valora menos cuando lo deportivo va así. A mí no me gustaría ser negativo en ese sentido. El Elche llegó a estar en el puesto 14 y ahora está a tres puntos del Leganés, el Eibar empezó mal, el Oviedo ni te cuento... y luego superfavoritos como el Levante o el Zaragoza, míralos. Vamos a agarrarnos al partido a partido, a ver si volvemos arriba.

¿Es real y sn marcha atrás el cambio en el CD Tenerife?

Desde el primer día están manos a la obra. Los convenios, las visitas a la Ciudad Deportiva... pero sobre todo en el área social.