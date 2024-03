Con el Heliodoro Rodríguez López no basta

Los números mantienen al Tenerife dentro del grupo de equipos con opciones de competir por el ascenso a Primera División a través de la vía de la promoción. Los antecedentes indican que la media de puntos necesaria para acceder a las eliminatorias está en unos 65, con uno, dos o tres abajo o arriba según la temporada. O lo que es lo mismo, los blanquiazules tendrían que sumar alrededor de 25 en los trece partidos que restan. Esa producción equivaldría, por ejemplo, a ocho triunfos y un empate, o a siete victorias y cuatro igualadas. La medida no es exacta.

Sobra decir que el representativo no parte con ventaja. Sí la tuvo en las diez primeras semanas del curso, cuando se puso líder. Pero la fue perdiendo a base de malos resultados. Con todo esto, la serie reciente de dos triunfos y un empate en medio, el 7 de 9 logrado ante el Eldense, Alcorcón y Mirandés, le permite seguir conectado a la pelea por subir. Es duodécimo y está a cinco puntos del sexto.

Su margen de error es el que es. Los comodines de las derrotas se van agotando. Si perdiera seis de los trece partidos que le faltan, se quedaría en el camino casi con total seguridad. Puede que ni siquiera le valga con repetir la puntuación que obtuvo tras las trece primeras jornadas de Liga, las correspondientes a su mejor momento del presente curso. De ser así, acabaría con 63. No estaría nada mal, dadas las circunstancias, pero no sería ninguna garantía de éxito.

Tampoco será suficiente con fiarlo todo a lo que pase en el Heliodoro. Ahí le esperan seis duelos más, con sus 18 puntos. La suma obliga rascar algo en las salidas.

Los de Asier Garitano necesitan recuperar terreno a toda prisa. Ya amortiguaron la caída con el citado 7 de 9, pero eso solo les da para anclarse en la mitad de la tabla. La escalada no será posible sin un enriquecimiento de esa racha, dos o tres triunfos consecutivos que, de verdad, metan a los blanquiazules en la lucha y aumenten su margen de error. Y como casi no hay elección, ese arreón tendrá que producirse ya, en un tramo del calendario en el que el equipo tinerfeño jugará tres partidos a domicilio y solo uno en el Heliodoro Rodríguez López. Sí, lo que resta de marzo será así de viajero. Después de abrir el tercer mes del año con el imprescindible 2-1 al Mirandés, los blanquiazules se enfrentarán al Racing este domingo en El Sardinero (13:00). Seis días más tarde recibirán al Huesca. A continuación enlazarán dos salidas, a los campos del Espanyol (sábado 23) y el Real Zaragoza (domingo 31).

Para ese entonces solo quedarán nueve partidos para completar el calendario, cinco en el estadio santacrucero (Eibar, Leganés, Racing de Ferrol, Amorebieta y Valladolid) y cuatro en la Península (Albacete, Real Oviedo, Cartagena y Burgos). Seguramente, ya se sabrá si el final traerá emociones fuertes o resultará insustancial.

De momento, los partidos fuera de casa no están siendo la principal fuente de puntos del Tenerife. Históricamente, nunca ha sido así. De catorce encuentros ganó tres (Huesca, Andorra y Eldense), empató cuatro (Mirandés, Leganés, Levante y Alcorcón) y perdió siete(Sporting, Eibar, Elche, Valladolid, Amorebieta, Racing de Ferrol y Villareal B).En sus viajes sumó el 32,5 por ciento de los puntos que lleva (40). No es mucho para un equipo que pretende seguir como aspirante al ascenso. De hecho, después del pleno inicial en El Alcoraz y el Nacional de Andorra, tuvo que esperar 2 de diciembre para repetir. Lo hizo con un 0-3 en el Pepico Amat. Desde entonces no ha vuelto a vencer a domicilio. Estuvo cerca en Butarque (1-1) y en el Ciudad de Valencia (0-0), pero no tanto en Santo Domingo (1-1) y mucho menos en Villarreal (1-0).

Este domingo lo intentará en el campo del séptimo mejor local, el Racing. En la siguiente salida, probará suerte en la cancha del segundo de la clasificación casera, el Espanyol de Luis Miguel Ramis. Pero no le queda otra. Alargar la discreta producción lejos del Rodríguez López en lo que queda de mes, será algo así como un adiós anticipado al objetivo original.