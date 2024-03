CD Tenerife: la huella que dejaron los ex

Andrés Martín fue una apuesta de Juan Carlos Cordero en el mercado de invierno de aquella temporada que se estiró hasta junio, con la inolvidable eliminatoria –con desenlace infeliz– ante el Girona en la final por el ascenso. Germán Sánchez arribó al representativo mucho antes, cuando era técnico Raúl Agné, su gran valedor; y ofreció un rendimiento muy por encima de las expectativas antes de trazar una larga y exitosa trayectoria en el fútbol profesional (en Segunda y también en Primera División). Y la del defensa Saúl García Cabrero fue una operación –también en la ventana de enero– que suscribió Alfonso Serrano cuando al frente del banquillo estaba José Luis Martí. Los tres tienen en común su pasado tinerfeñista y la etiqueta de hombres importantes en el proyecto del Real Racing, el equipo que el domingo recibe al representativo en horario de sobremesa (13:00) en El Sardinero.

Las historias de Andrés, Germán y Saúl también presentan otro denominador común: al Tenerife le habría gustado alargar sus respectivas historias blanquiazules. Con el andaluz que llegó cedido del Rayo Vallecano se intentó una segunda experiencia a préstamo, pero no fue posible. En cuanto a Germán, había rubricado unos dígitos inconstestables en su etapa insular. En su primera campaña en la Isla disputó 27 partidos (25 de ellos como titular y completos) y en la siguiente desbancó de la titularidad a un símblo como Carlos Ruiz y jugó 32 encuentros desde el once inicial. No obstante, en el momento de definir su futuro pesó más su deseo de irse al Granada, que pagó 100.000 euros en concepto de traspaso. Una cifra inimaginable para el representativo cuando Sánchez llegó, proveniente del Olot, con ninguna experiencia en categoría profesional y muchas dudas respecto a su fichaje.

Jacobo celebra su gol al Tenerife en Alcorcón. / E. D.

También con Saúl se intentó que firmase una segunda etapa de blanquiazul. Lo intentó Juan Carlos Cordero, pero el cántabro prefirió jugar en el club de su tierra y no vio claro venir al Tenerife, donde habría tenido previsiblemente un rol menos protagonista.

En el Racing, todos son relevantes. Andrés Martín suma cuatro dianas –eso sí, todas ellas en la primera vuelta– y acumula más de 1.000 minutos de juego repartidos en 16 comparecencias ligueras. Saúl lo ha jugado casi todo, ha sido titular la mayoría de las veces y se aproxima a los 2.000’ de juego en la Hypermotion. Y Germán es un ejemplo de constancia y regularidad. A sus 37 años vuelve a tener la etiqueta de futbolista determinante, incombustible en el eje de la retaguardia con 22 partidos jugados, todos ellos desde el once titular.

Impronta propia

De los tres exblanquiazules del Racing, el que vivió emociones más fuertes fue indudablemente Andrés Martín. Entonces cedido por el Rayo Vallecano, relata que le costó mucho «digerir y asimilar» que el ascenso a Primera se le escapase al Tenerife en el último suspiro. Más todavía porque el club representativo había fijado una opción de compra obligatoria en caso de subir; y al andaluz le habría gustado echar raíces en la Isla. No pudo ser, y apostó Andrés por «quedarse con lo positivo, que fue el clima de unión que se generó entre estadio y equipo hasta el último día».

Afirma Martín que nunca olvidará la secuencia de la eliminatoria ganada al eterno rival en territorio enemigo, el himno del Centenario cantado al unísono por la parroquia del Heliodoro «y otros muchos momentos que demostraron la fuerza de aquel grupo». «Me fui con la idea de que todo aquello se mantuviese en el tiempo, que sirviese para algo, que no cayese en saco roto», explicaba el atacante, que no halló sitio en Primera y ha vuelto a probar fortuna en la Hypermotion. De hecho, fue Andrés uno de los hombres más codiciados en verano (estuvo en la lista del Tenerife, el Zaragoza...) hasta que eligió Santander.