Sergio, en el club de los 100

Sergio González Martínez (Cartagena, 1997) fue la feliz novedad en la composición del once inicial. Más allá de la esperada apuesta por Luismi Cruz, el ex del Cádiz celebró que entra en el club de los 100 –los que más veces han lucido la blanquiazul– y lo hizo con la condición de titular. Tras cumplir un mes fuera de los onces de Garitano, el técnico apostó por su presencia como central (luego, pasó a la medular con la lesión de Aitor). Lo llamativo fue la demarcación inicial, pues Asier había insistido en varias oportunidades en la conveniencia de utilizarle como pivote. Así había sido la mayoría de las veces.

Sergio fue el escogido por el cuadro técnico como acompañante de un incombustible José León, que se afianza en los planes blanquiazules y rubricó su cuarta titularidad consecutiva. Tras dejar atrás su grave lesión, el madrileño vuelve a estar próximo a su mejor nivel –incluso marcó un gol en la victoria providencial ante el Eldense– y es fijo en la alineación del Tenerife. Eso sí, con distintas parejas. Contra el Villarreal B fue Sipcic, en los tres compromisos siguientes con José Amo (ausente ayer por sanción) y, por último, con Sergio González.

El gran damnificado en las rotaciones de Asier es el central balcánico, que no había salido en la foto desde la triste actuación colectiva en La Cerámica. No obstante, ayer sí tuvo cabida en el partido por el infortunio que sufrió Aitor. Así, el que más ha visto decrecer su cuota de partidos y protagonismo es Loïc Williams, que esta semana recibía la notificación de su preconvocatoria con la Sub 21.

Frente a su condición de futbolista muy relevante en la primera vuelta, la segunda está siendo aciaga para el ex del Atlético Paso, que ya suma ocho partidos seguidos sin aparecer en una alineación. En cuanto a Sergio, su gran número de partidos jugados confirma la estabilidad y regularidad que han caracterizado su periplo en la Isla. Llegó a préstamo por parte del Cádiz, en una apuesta personal de Juan Carlos Cordero; y el club no tardó en proponerle un contrato largo que le convirtiera en propiedad del representativo.

También con la nueva directiva han sido tenidos en cuenta su alto rendimiento y su condición de hombre de equipo. Polifuncional, útil como central (sobre todo con Ramis) y este año como pivote, González no pone pegas a ninguno de los roles que le asigna el banquillo. El día que entra en el club de los 100, empezó en un sitio y acabó en otro. Lo que más importa: fue con victoria.