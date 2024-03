Asier Garitano explota: "Álvaro Romero no tiene derecho a estar enfadado"

Asier Garitano, técnico del CD Tenerife, explotó este viernes en sala de prensa al ser preguntado por Álvaro Romero, futbolista que llegó al representativo el pasado verano y que, tras recuperarse de una grave lesión de rodilla, apenas ha tenido protagonismo.

Cuestionado por el estado de ánimo del atacante andaluz, Garitano reaccionó de una forma desconocida hasta la fecha en el técnico vasco. Calmado en las formas, pero agresivo en el discurso, Asier aseguró que su futbolista no tiene razón alguna para encontrarse disgustado.

"Un chico que viene de Primera Federación y lo ficha el Tenerife tras romperse el cruzado no tiene derecho a estar enfadado. Lo único que tiene que hacer estar contento y aprovechar la oportunidad cuando le llegue. Podrá hacerlo porque entrena bien y con una sonrisa. Si estuviera enfadado, o con historias raras, eso no tendría cabida", zanjó el técnico.

No obstante, el ex del Algeciras no fue el único tópico de la comparecencia del míster, quien de camino repasó también alguno de los nombres de actualidad de su plantilla, analizó al próximo rival (el CD Mirandés) y se detuvo en el análisis propio del conjunto tinerfeñista.

Garitano arrancó su intervención asegurando que Waldo Rubio se encuentra bien y está disponible para el duelo de este domingo (15:15), pero reconociendo que Yann Bodiger ha entrenado al margen los últimos días y que difícilmente podría participar a corto plazo. La lesión muscular que sufre el francés ha resultado ser mucho más leve de lo esperado, pero no lo suficiente como para regresar en menos de una semana. Javi Alonso, para el que el míster sigue pidiendo tiempo en su recuperación, y José Amo (sancionado), serán las otras ausencias.

El rival atraviesa su peor momento del curso. Solo suma 3 puntos de los últimos 15 y no gana fuera de casa desde octubre. El preparador vasco no pudo negar la mala racha visitante, pero, aun así, no se fía. "No sé si van a intentar cambiar algo, pero el CD Mirandés es un equipo que tiene mucha velocidad y que te puede hacer daño en las transiciones. Hemos hablado de lo que queremos hacer, pero intentaremos llevar el partido adonde nos interesa, pensamos mucho en nosotros".

Precisamente sobre el rendimiento propio, Asier insistió en la necesidad de los suyos de "hacer un partido completo". "Ganar con autoridad es muy difícil y en la segunda vuelta casi no se da. Nos hace falta jugar un partido completo. Hay momentos de partido en los que el equipo hace las cosas muy bien. Lo que queremos es que se pueda dar durante más tiempo", apuntó.

El debate sobre la falta de protagonismo de Ángel Rodríguez no solo se produce de puertas para afuera, también hay contrariedad en el club. De ahí que el conejero deportivo, Juan Guerrero, declarara recientemente que le gustaría ver al lagunero participar más y hacerlo, por qué no, acompañando a Gallego, y no solo para relevar al barcelonés. Garitano demuestra una incontestable pulcritud incluso cuando algo no le gusta. Ver, oír y callar. Lanzar algún mensaje, también. "Ángel y Enric pueden jugar juntos. Lo hicieron en Miranda y también contra el Amorebieta. Se puede repetir. Esta ha sido una semana en la que todo el mundo se ha pronunciado. Está bien. Cada uno ya se ha pronunciado. Yo solo escucho, respeto a todo el mundo y me centro solo en sacar rendimiento al equipo. Lo demás no va a cambiar".