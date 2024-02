Juan Guerrero Sánchez: «Me gustaría ver juntos a Enric y Ángel, y confío en que suceda»

¿Cómo les dejó el empate contra el Alcorcón?

Estamos preocupados, sí, aunque seguimos ahí. Es verdad que el equipo no anda bien últimamente pero la liga está siendo igualada desde el principio de temporada y estamos a seis puntos. Lo que tenemos que hacer es ganar al Mirandés para dar por bueno el balance de cuatro puntos de seis posibles que nos dejan las últimas dos jornadas.

¿Qué nota le pone a la temporada hasta el momento presente? ¿Está el Tenerife peor de lo deseado?

Las notas, mejor a final de temporada, que es cuando acaban los últimos exámenes. Quedan tres meses y medio, estamos ahí en la pomada y lo que necesitamos es enganchar tres o cuatro resultados positivos. Tenemos que mantener la puerta a cero, que creo que somos el quinto o sexto equipo menos goleado. A partir de ahí es como crecen los proyectos. Es verdad que nos han lastrado las lesiones, pero ahora mismo lo que necesitamos es puntuar, coger confianza y seguir.

Cuando se sientan a analizar qué está ocurriendo, ¿cuáles ven que son las causas de esta crisis?

No estamos teniendo la facilidad de ver portería como antes, ni tampoco las sensaciones o la confianza de los primeros diez partidos. Ahora seguimos generando, pero no materializamos. En el caso de los delanteros, influyen las rachas, a ver si ahora la que viene es de cara; pero no solo los arietes, queremos que todos marquen.

¿Cree que el Tenerife tiene mejor plantilla que resultados?

Creemos que hemos conformado una plantilla de bastante nivel. Todas las plantillas son mejorables, sí, y hasta el Madrid firma en invierno. Pero en este caso el míster y los jugadores han de llegar otra vez al punto que teníamos a principio de liga. Nosotros vemos los datos, vemos los partidos repetidos y el equipo genera. Es verdad que no mucho en el último partido, que estuvo muy condicionado por algunas causas...

¿Y qué le transmiten al míster?

Tenemos reuniones semanales con el entrenador, tanto Mauro Pérez como yo. Él sabe que tiene nuestra confianza y que estamos con él, que lo apoyamos. La plantilla, también. Si compite, es que están con el míster. Los jugadores no han bajado los brazos en ningún momento. La confianza que tenemos es que los resultados van a llegar, sí o sí.

Pero ya es tarde, ¿no?

Estamos a seis puntos, con la misma puntuación que la temporada pasada. Nosotros seguimos creyendo.

Le pregunto por algunos nombres propios. ¿Entiende la frustración de Ángel por su escasa cuota de minutos? Entiendo que cuando le firmaron no vino para este rol.

Frustrado estoy yo también, porque no llegan los resultados. Esto es cuestión de todos, no solo de los que no juegan. Cada uno tiene un once favorito, ustedes los periodistas también; pero quien decide es el míster. Y si él elige, será por algo, porque es Asier quien trabaja en el día a día.

Se lo preguntaba porque el míster nos anunció en enero que iban a jugar muchas veces juntos Enric y Ángel, y esto no está ocurriendo.

Claro que me gustaría verlos, pero ahora mismo entiende el míster que no es posible. Yo espero que esto ocurra antes de final de temporada y que los goles que nos faltan, lleguen así.

¿Y prevé que esto ocurra?

Yo no puedo decirle al míster a quién poner. Él tiene un bagaje en la categoría y sus motivos y argumentaciones. Pero entiendo que en algun momento, cuando el equipo tenga más confianza, seguramente sí los ponga juntos.

¿Le preocupa que se apague la mejor versión de Teto, Luismi Cruz...y el resto de futbolistas que están cotizando a la baja en los planes del míster?

Queda tanto tiempo que todos van a tener su oportunidad. Habrá lesiones, sanciones, baja forma, rotaciones... Al final todos van a tener su oportunidad. Cuando la tengan, habrán de aprovecharla.

¿Se quedaron conformes con el resultado del mercado invernal? ¿No se arrepintieron de no esperar a última hora?

Yo soy una persona inconformista por naturaleza. Pero te metes en el mercado en la posición 15 y es difícil traer lo que te gustaría, pero Álvaro y Rahmani están compitiendo como titulares y confiamos en que sigan creciendo. Al final los goles y las asistencias llegarán.

Me gustaría preguntarle por un caso específico, el de Álvaro Romero. ¿Por qué vetaron su salida cuando ha jugado en total solo 56’ en toda la competición liguera?

Las oportunidades le van a llegar. Lo que vemos en los entrenamientos es que trabaja al máximo, no se queja... El otro día tuvo dos minutos y con un taconazo ya se fabricó una oportunidad para Enric. Él tiene rendimiento, desparpajo y nivel. Cuando le den minutos, estoy seguro de que los va a aprovechar.

El año pasado decidieron en marzo que Asier Garitano sería el entrenador para esta temporada. ¿Cuál cree que debe ser el momento propicio para decidir sobre el banquillo de la próxima campaña 24/25?

La hoja de ruta está marcada desde hace tiempo y nuestro entrenador sigue siendo Asier Garitano. Nosotros queremos que siga él, pero esto es fútbol y veremos. De momento seguimos ahí en la pomada y tenemos que trabajar para que el equipo se asiente, y a partir de ahí crecer. Lo que ocurre es que la maquinaria del club sigue. Somos profesionales y debemos seguir trabajando.

¿Entienden el malestar de la afición y que esté de uñas con la situación del equipo?

Es normal. Yo me uno a ellos y también quiero más. De hecho, hemos venido con esa intención de que el equipo siga creciendo y es lo que buscamos. Queremos volver a lo que hicimos en agosto, septiembre y octubre; a ver si el triunfo en casa contra el Eldense y el empate de Alcorcón sirven como punto de inflexión. Lo veremos este domingo.

Evidentemente se producen críticas ante la mala situación del equipo, ¿cómo asume usted que le señalen, entre otros a usted, como responsable de los resultados?

Las críticas siempre son bien recibidas. Nosotros ya lo dijimos cuando las cosas iban bien. Es nuestro deber encajar los comentarios y las opiniones, sean positivas o negativas. A mí personalmente una crítica lo que me hace es analizar, reflexionar y seguir trabajando por el objetivo, que no es otro que subir a Primera División en el plazo marcado. Lo que no puede tolerar son las mentiras. Que se haya dicho que teníamos un cuadro técnico preparado por si perdíamos contra el Eldense, o que estamos reuniéndonos con entrenadores o poniendo nombres, porque eso es totalmente falso y no se corresponde con las verdad. Pero supongo que el remedio para eso, para las mentiras, es también volver a ganar y recuperar la senda de los buenos resultados.

La buena noticia es la situación amable del filial.

Es cierto que con Jony Vega al frente estamos obteniendo resultados positivos más inmediatos. Además, ya estamos pensando en el futuro y tenemos algunos fichajes hechos para la próxima temporada. Creo que ahora el trabajo es mejor porque hay más personas involucradas en la cantera.

¿Ha habido ofertas recientes por futbolistas del primer equipo blanquiazul?

A partir del mes de noviembre empezaron a llegar ofertas por Loïc Williams. Las esperábamos, porque venía de Segunda RFEF y estaba dando entonces un nivel notable en Segunda A. Pero es que las hubo también por Teto, que ya sabemos la calidad que tiene. Cuando ha jugado, ha demostrado el tipo de jugador que es: es el típico futbolista canario, con calidad, pegada, polifuncional... Es un jugador que gusta, y tiene mercado.

¿Y qué les dijo Teto cuando le trasladaron estas opciones?

Que quiere triunfar aquí, en su casa. El Tenerife es su equipo, ha nacido aquí, se ha forjado en Geneto y su trabajo está encaminado a consolidarse aquí. Le estoy muy agradecido por que se quedara, y por su trabajo en el día a día.

A lo mejor nos da una alegría. Yo hablo mucho con él y creo que quiero renovar. Lo que ocurre es que es difícil localizar a su agente. Para mí Juan es el mejor portero de la categoría y tiene una oferta importante por nuestra parte.

¿Tendrá David dorsal profesional la temporada que viene?

Al 100%.

¿Y seguirá León?

Lo anunciaremos pronto.