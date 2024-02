José Miguel Garrido: «Tengo una muy buena opinión del trabajo de Asier Garitano»

Quería preguntarle por las cifras de topes salariales publicadas por LaLiga. La del Tenerife es la sexta más alta, ¿se corresponden esos números con la fotografía real de la competición?

Cuando LaLiga publica esas cifras, se refiere a las diferencias entre lo que ingresas y gastas. Ahí no se tienen en cuenta factores como las ayudas al descenso, que no están computadas, ni las del año pasado ni las del anterior. Por ejemplo tampoco se contempla ahí el dinero de los traspasos que se hayan realizado en los últimos mercados de verano e invierno; ni las ampliaciones de capital. En nuestro caso sí es una información bastante realista porque no tenemos ayudas por descenso, ni ventas importantes desde la de Shaq Moore. La imagen del Tenerife sí es bastante fidedigna. Dicho lo cual, tampoco están incluídas ahí las cifras de los filiales, que en determinados casos suponen costes abultados. Entonces, entiendo y acepto las interpretaciones que hacen los aficionados, el nuestro es el décimo o undécimo presupuesto de la categoría; no el sexto.

¿Preocupado con la situación deportiva?

Más que preocupado, estoy ocupado. Llevo mucho tiempo en esto y sobre todo este año la Segunda está siendo extremadamente competitiva e igualada, tanto por arriba como por abajo. Creo que nada se va a decidir hasta las últimas tres jornadas. Hay muchísima igualdad y cualquiera le puede ganar a cualquiera, como así ya hemos visto.

Pero no me negará que la situación es peor de la inicialmente prevista y deseada. ¿No ha quedado minada la credibilidad y la reputación de Asier Garitano?

Si conocemos la Isla, sabemos cómo somos aquí. Somos de extremos. Pero si algo ha demostrado el entorno del club y los abonados es un compromiso absoluto. La afición es soberana y hay que respetar absolutamente sus opiniones. ¿Qué tiene que hacer el equipo? Devolver toda su ayuda y compromiso. El otro día sin ir más lejos había 12.000 espectadores un lunes.

Pero le preguntaba por Asier.

Yo tengo muy buena opinión del cuadro técnico. Yo estoy absolutamente satisfecho con Asier Garitano y con su labor. Es un entrenador que trabaja hasta la saciedad.

¿Y no cree que le han podido perjudicarle las declaraciones que portavoces del club, incluido usted, han realizado con la intención de defenderle? Me refiero a frases tan categóricas como aquella sobre su futuro, la de «renovará cuando quiera».

No. Yo creo que lo que puede afectar la imagen o lo que se dice de Asier Garitano es el último resultado, o el resultado siguiente. Cuando vienen mal dadas, toca remar y ser más fuertes; incidir en los puntos fuertes y minimizzar los débiles. Nuestro objetivo ha sido siempre llegar a las últimas diez jornadas en disposición de competir, y de momento estamos ahí. A ver cómo estamos tras el partido contra el Espanyol, que es el límite que nos hemos marcado para hacer análisis, la jornada 32. Es ahí cuando comienza el esprint final.

Entonces, ¿no se han planteado la destitución del entrenador ni han sondeado otras posibilidades?

La realidad es que no. Nosotros vemos el trabajo del día a día. Entendemos las circunstancias, analizamos las causas... y lo que nos toca es apoyar desde fuera a la plantilla y al cuadro técnico. Porque la competición es muy exigente para todos, para todos los clubes, y no quiero dar ejemplos de otros. Nosotros hemos pasado dos rachas largas sin ganar, y existen una causas.

¿Y cuáles son?

Las causas son que esta competición es así, muy igualada, de pequeños detalles. Es muy difícil ganar partidos fuera de casa, enganchar rachas largas de victorias... También fuimos el equipo de Segunda que más lejos llegó en la Copa del Rey y tal vez eso nos ha perjudicado en la Liga. Al cierre de la primera vuelta hicimos el 50% de los puntos y eso nos mantenía dentro del objetivo. Pero sumar no es fácil, va a ser complicado, pero ya le digo... vamos hasta el final. Lo que sí le garantizo es que nadie va a tirar la toalla. Ni la plantilla, ni el cuadro técnico, ni el consejo de administración. Quedan posibilidades y soy optimista, creo en poder pelear por esos puestos hasta los últimos partidos.

La semana pasada en EL DÍA decía Aitor Sanz que el contacto era continuo con la propiedad y la directiva. De sus conversaciones con los capitanes y resto de portavoces del plantel, ¿han podido detectar ustedes en algun momento que el entrenador ha podido perder crédito ante sus futbolistas?

Yo no he notado nada de eso y hablo con muchos futbolistas, incluido Aitor y la gente con más peso del vestuario, no tanto con los jóvenes o recién llegados. Yo noto que el equipo sale siempre a dar su mejor versión, a desempeñarse lo mejor posible, y desmiento que haya una desconexión entre el vestuario y el cuadro técnico. Si me pregunta eso directamente, sí le digo que no existe, que no lo noto en absoluto.

¿Y cómo nota a Asier cuando habla con él?

Yo le veo fuerte, le veo bien. Es una persona experimentada que ha pasado por situaciones difíciles y está acostumbrado a lidiar en estas plazas. Pero aquí y en cualquier entorno difícil: cuando las cosas van bien, la gente está contenta; y cuando no, la culpa se le echa al entrenador. En cuanto a la respuesta a su pregunta, el cuadro técnico está muy motivado y con la voluntad de conseguir el objetivo marcado a principios de temporada. Ahora en la agenda está el partido contra el Alcorcón y conseguir ahí la segunda victoria consecutiva. En eso estamos, para ubicarnos más cerca de los puestos de arriba.

¿Fue mejorable la remodelación invernal? ¿Cree que pudieron optar a algo más?

Hay que entender lo que da de sí el mercado de invierno. Ahí no todas las opciones están disponibles. De hecho, en esta ventana hubo solo 20 incorporaciones. Nuestras fueron dos, y además de futbolistas de reconocido prestigio y rendimiento inmediato como son Álvaro Jiménez y Yanis Rahmani. Hemos cubierto las zonas donde estábamos teniendo un peor rendimiento. Todavía tienen que hacerse al equipo y al sistema, pero hablamos de dos jugadores contrastados.

Llegaron a recibir llamadas por varios futbolistas del Tenerife, por ejemplo Teto o Tomeu. ¿No se plantearon en ningún momento dejarles ir?

Tenemos una política muy marcada a este respecto y es la que seguimos. No vamos a desprendernos de valor por motivación propia. Desprendernos de futbolistas que el cuadro técnico y la dirección deportiva entienden válidos para este proyecto no habría tenido ningún sentido. El plan pasa por fortalecer nuestra base de jugadores e ir mejorándola, año tras año, con incorporaciones que nos permitan incrementar nuestro porcentaje de opciones de subir a Primera División.

¿Será un milagro que renueve Soriano?

No creo en los milagros. A finales de temporada veremos qué opciones tenemos. Lo que sí quiero destacar es su compromiso personal con el proyecto y con la institución. Es el mismo grado de compromiso que si tuviera firmados cinco años de contrato.