Blanquiazul en las Antípodas

Partidos de madrugada, dificultades para conectar con la señal de los partidos del Tenerife y mucha magua forman parte del abecedario de cualquier aficionado blanquiazul en el exilio. En las antípodas australianas, los sentimientos se multiplican. «Se disfruta y se sufre el doble», precisa Guille, embajador del representativo en Sidney.

Entre los 26 millones de habitantes del país de los canguros, al otro lado del planeta hay sitio para un acérrimo seguidor blanquiazul. Nació en la santacrucera calle de El Pilar y vive justamente en las antípodas. Según cuenta, seguir al CD Tenerife a 17.055 kilómetros de distancia es «mucho más complicado de lo que pudiera parecer». Se llama Guillermo de la Rosa de la Morena y puede presumir de la condición de socio de la Peña Ibérica desde el mismo año de su fundación. Un clásico en la suerte de «sufrir o disfrutar» de los resultados del representativo en la magua de la lejanía.

Su condición de emigrante data de sus años en Madrid. Cuando acabó sus estudios, pensó en ampliarlos adquiriendo idiomas. Sin conformarse con ir a destinos más asequibles o próximos como Inglaterra o Irlanda, hizo las maletas a lo grande. «Cuando conseguí tener dinero ahorrado elegí un sitio parecido a Canarias pero que está muy lejos. Me fui a Australia en octubre de 2022. Llegué a Sidney e intenté conseguir trabajo pronto. Ahí caí y ahí sigo», relata.

Guille asegura que tuvo la fortuna de que «un amigo que estaba allí jugando al fútbol en un equipo australiano» le dejó quedarse con él las primeras semanas. Ya para entonces se había personado en una especie de «oficinas de bienvenida» donde pudo conocer a más españoles. De aquellos días procede su amistad con un seguidor del Racing de Ferrol, con quien llegó a compartir piso y pique. «Los dos seguimos la Segunda División y tenemos la rivalidad de ver quién queda más arriba. Él ve los partidos del Tenerife conmigo, y yo con él los del Racing».

El testimonio del socio de la Ibérica ubicado más lejos del Heliodoro Rodríguez López subraya que la dificultad de seguir «al equipito» desde las antípodas presenta una doble dificultad. «Por dos motivos: los horarios, que hay ocho horas de diferencia y los partidos te pillan siempre de madrugada; y porque no es sencillo seguirlos por televisión. He logrado meter Movistar de alguna manera para poder seguir los partidos y luego tiro de X (antes Twitter) para seguir las alineaciones cuando se publican por parte de la prensa. Claro que para mí esas noticias me llegan casi siempre a horas intempestivas.», advierte.

«Siempre estoy pendiente de las redes y por supuesto de los medios de comunicación», resume Guille, quien agradece el trabajo de los creadores de contenidos en las redes porque le sirven para estar «conectado a algo tan identificativo de la tierra» como es el Tenerife. «Creo que las victorias se disfrutan más en la lejanía y es una forma de mantenerte unido a tu isla. Es mi equipo, da igual donde esté», apunta este chicharrero que ha encontrado un sitio ideal para vivir en la cosmopolita Sidney. «Mi rutina es ir a clases y por la tarde trabajar, igual que los fines de semana. Los planes más especiales son ir a la playa, hacer excursiones... No hay tanta fiesta como en España pero se está bastante bien», sonríe.

En cuanto a su entorno, ha hallado «un país muy de deporte» que ya se prepara para albergar en Brisbane los Juegos Olímpicos de 2032. «La pasión principal de ellos no es por el fútbol. De hecho, uno de los trabajos que tuve fue el de entrenador de soccer y la diferencia de nivel era evidente con Europa. Pero el skate, el fútbol australiano, el surf... Ahí sí son números uno y son especialidades muy suyas», describe.

«Lo que más me gusta son los gimnasios al aire libre, instalados en la playa o donde fuera, siempre bien cuidados. Ojalá tuviésemos algo así en España», avisa. Su viaje más reciente a Tenerife le ha valido para reencontrarse «con la sensación única de ir al Heliodoro». Vivió un derbi colosal contra Las Palmas, posiblemente la última gran alegría de una temporada donde hará falta un salto casi de canguro para volver a soñar con propósitos ilusionantes. Los que están ahora en las antípodas de la clasificación.