Aunque sin brillo, el CD Tenerife sale del agujero negro. El representativo cierra un bache que ya duraba demasiado (62 días desde su último triunfo liguero) y sumó tres puntos que le permiten coger aire, salvar el puesto de su entrenador y poner tierra de por medio con los temidos puestos de emergencia. La última victoria en la Hypermotion del cuadro blanquiazul data de diciembre del año pasado, cuando un solitario y providencial tanto de Ángel valió para sumar tres puntos ante el Alcorcón, justamente el rival al que visitarán los isleños el próximo domingo.

Sin goles. El equipo de Asier Garitano había concatenado tres partidos consecutivos sin marcar (ante Levante, Andorra y Villarreal B) en los que había sumado tan solo dos puntos de nueve posibles. Sus dígitos eran de descenso y la situación se había vuelto acuciante. El tanto de José León pone fin a una sequía de más de 330 minutos, el tiempo que había transcurrido desde que Corredera transformó una diana estéril contra el Sporting de Gijon. Éste había sido el único gol del Tenerife en la segunda vuelta del campeonato. Con todo, los dígitos en el Heliodoro siguen siendo raquíticos.

El noveno artillero. Uno de los grandes problemas del equipo estaba siendo la escasez de fuentes anotadoras. Hasta anoche, solo ocho hombres del plantel habían hecho traca: el pichichi Ángel Rodríguez(7), ausente ayer por sanción;Roberto López (5), Enric Gallego (4), Teto (2), Corredera, Mellot, Luismi Cruz y Waldo Rubio. A ellos se suma ahora el noveno anotador, venido desde la línea defensiva.

Delanteros. Lo que sí persiste es la larga sequía de los delanteros centros. Enric Gallego lleva más de un año sin ver portería a domicilio, pero es que en el Heliodoro también hace semanas que no ve puerta. El propio jugador barcelonés admite que es mucho tiempo sin marcar y confía en que su particular crisis no vaya más allá del próximo domingo.

Porterías a cero. Undécima vez que Soriano acaba con su portal invicto. El arquero blanquiazul ya había echado el candado a su portería en los encuentros de la primera vuelta contra Real Oviedo, Huesca, Andorra, Albacete, Espanyol, Racing de Santander, Levante, Eldense y Alcorcón;y en la segunda ronda del campeonato de nuevo contra Levante, Andorra y anoche frente al Eldense. El cuadro alicantino es sinónimo de victoria para el representativo, que ya venció a los azulgrana en el Pepico Amat (0-3). Con números, demostrado queda que el problema capital del proyecto no es defensivo –sus registros son notables en esta faceta– y sí de pólvora.

Los nuevos. La alineación de Garitano confirma el alto grado de confianza que el vasco tiene en Yanis Rahmani y Álvaro Jiménez. Ambos fueron titulares, como ya ocurrió en la anterior comparecencia del plantel en casa (0-0 contra el Andorra) pero siguen negados con vistas al gol. El jugador cedido por el Eibar ya había hecho dos tantos con los armeros, si bien con la indumentaria del representativo se le niega el acierto. Ayer tuvo una clara;y Álvaro otra. Pero parecen haberse contagiado de la dinámica colectiva.

Lo que viene. Con 36 puntos en la mochila y ahora igualado con el Real Zaragoza, el Tenerife tendrá dos ocasiones consecutivas de acercarse a los puestos de privilegio con sus venideros cruces contra equipos de la zona baja (Alcorcón, Mirandés y Huesca) en el marco de las próximas cuatro jornadas. Momento para coger aire.