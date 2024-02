Aitor Sanz: «Mi emoción va ligada a la marcha del club»

Ser capitán es muy bonito y portar el brazalete es algo gratificante, pero también toca asumir la responsabilidad cuando a uno le corresponde. En momentos como éste, hay que salir y dar las explicaciones que sean necesarias.

No. Estamos en una situación difícil y en una racha de resultados bastante mala, pero estamos a tiempo de revertir la situación. Más que de sobra. El equipo está capacitado y cuando veo entrenar a la gente me entra toda la confianza del mundo. Pienso que el lunes vamos a poner un punto y aparte; y que vamos a cortar definitivamente la mala racha.

Son ustedes los mismos que situaron al equipo líder. Los mismos futbolistas y también el mismo cuadro técnico. ¿Qué ha podido pasar para que el equipo se haya desmoronado de esta manera?

Uno intenta buscar explicaciones pero es difícil porque hay muchas cuestiones que seguramente se nos escapan. Además, la propia desazón por los malos resultados y la tristeza por la situación tal vez te nubla y no te deja analizar bien. Pero creo que mirar hacia atrás ahora mismo no sirve de mucho. Tenemos que enfocarnos en el partido de mañana, que es de una importancia muy alta; y trabajar los aspectos en los que hay que incidir para hacerle daño al rival. Y por supuesto mirar cuáles son sus puntos fuertes para tratar de minimizarlos. Todo ello desde el optimismo con el que hemos trabajado durante la semana y desde la convicción de que tenemos el nivel y los argumentos para darle la vuelta a la situación. Sabiendo que entre todos y con el apoyo de la afición, que nos está dando un aliento extraordinario, vamos a ser capaces.

Aitor Sanz, a su salida a un partido en el Heliodoro. / Manoj Daswani

¿Duelen y afectan las críticas que arrecian estos días por los malos resultados y también por la línea decadente del equipo? ¿O ve blindado al vestuario de las malas energías que puedan venir desde fuera?

Nosotros sabemos que las críticas aparecen porque no ganamos. Tan sencillo como eso. Es totalmente entendible el desencanto de la gente. Empezamos la temporada haciendo unos números espectaculares y luego no hemos dado el nivel para mantenernos ahí. Es completamente lógico que la afición esté disgustada y muestre su desencanto de la manera que mejor crea. Todos los que estamos aquí somos gente de fútbol y lo entendemos. Ahora está en nuestras manos que todas esas criticas o malas opiniones se conviertan en buenas. Somos el mismo equipo que ilusionó a la gente en las primeras jornadas de liga y creo que somos capaces de engancharlos de nuevo. La idea es volver a ser los de antes.

Han contado algunos jugadores que son compañeros como usted los que tiran del carro en los momentos difíciles. ¿También le ha pedido la propiedad o la directiva su mediación? Y lo más importante, ¿le han sondeado también para preguntarle cómo ve al vestuario?

Como te decía antes, uno intenta asumir las responsabilidades que como capitán le corresponden. He intentado transmitir a los compañeros la importancia del partido que viene, lo delicada de la situación... Pero este es un equipo sano, comprometido y sobre todo capaz. En eso estamos. Y en relación a tu pregunta, sí que estamos en contacto constante con el máximo accionista, con el consejero deportivo y con la dirección deportiva. Tenemos un feedback bueno, positivo y fluido entre todos para que vayamos en la misma dirección, para que enviemos un mensaje común y traslademos a la gente lo que queremos transmitir en cada momento. Esto es un proyecto de todos y estamos en la senda adecuada para salir de este mal momento. Ahora solo falta que llegue el lunes y la pelota decida entrar, que es algo que ha faltado en partidos anteriores.

Ha vivido usted crisis de todos los colores pero tal vez ninguna como ésta. Lo digo porque ne esta ocasión pareciera que todos los dedos apuntan a una misma persona, al entrenador, y tal vez no sea del todo justo que una sola persona cargue con todas las responsabilidades. ¿Usted cómo ve a Asier Garitano?

Todos sabemos cómo funciona el fútbol profesional y cuando los resultados no marchan bien, enseguida se pone el foco en el entrenador. También sabemos que, si por lo que fuera el entrenador cayera, los siguientes seríamos nosotros. Aquí en el fútbol está todo inventado y sabemos cómo va. En ese sentido los jugadores estamos unidos y vamos a muerte con la idea del míster. Él nos transmite una tranquilidad extraordinaria y está manejando la situación de una manera increíble. Cree en nosotros, cree en el grupo al 100% y los futbolistas queremos devolverle eso. Al final, se va a demostrar en el campo. El otro día se lo decía a los chicos: los momentos de crisis son momentos de oportunidad. Y tenemos eso, una oportunidad el lunes para dar un golpe sobre la mesa y salir reforzados de ésta. En ese sentido, tengo total confianza en que si nos levantamos de este mal momento, el equipo va a crecer muchísimo.

¿Y de qué forma pueden conseguirlo?

Pues a través de la confianza y del trabajo diario, que está ahí. No hay sino que ver cómo está esforzándose el cuadro técnico y los futbolistas. Eso solo puede traer resultados positivos.

Decía Mauro Pérez que el proyecto ha sido esclavo del maravilloso arranque que hicieron. No sé si comparte idéntica diagnosis, pero sí le quiero preguntar si ha cambiado el objetivo. ¿La prioridad es ahora la permanencia?

El objetivo tiene que ser el lunes. Me conocéis de sobra y sabéis que los objetivos a largo plazo no me gustan. Eso, para los dirigentes; nosotros tenemos que centrarnos solo en el partido a partido. Lo demás, sobra. Debemos estar centrados exclusivamente en lo inmediato porque lo otro sería perder el foco, o empezar a perder ese partido. Nosotros no miramos más allá. Que los dirigentes tengan propósitos a medio o largo plazo está bien, es su papel, y que al final de curso pongan las notas o tomen las decisiones que mejor correspondan.

Después del partido contra el Villarreal B dijo usted que debían abstraerse del entorno. Tuvieron mucho impacto aquellas manifestaciones por verle tan serio, pero también por la crudeza de su discurso.

Y si se malinterpretaron aquellas palabras, sí que pido disculpas. Nosotros trabajamos por y para la gente. La razón de ser de este club es el aficionado; sin él, no vendríamos todos los días a trabajar. Ni tendríamos 100 años de historia. Es que ni existiríamos. Por supuesto nos importa lo que opine la gente y no era mi intención faltarles, sino ponerme en la piel de mis compañeros y protegerles de algún modo. Yo ya llevo muchos años aquí y sé cómo funciona todo esto. La intención de aquellas manifestaciones era pedirles que se aislaran del entorno para cuando salgan al campo, para que entonces su rendimiento no estuviese condicionado por nada. Que no sientan un exceso de presión a la hora de jugar; las urgencias son siempre malas consejeras y ese punto de ansiedad no nos lo podemos permitir cuando empiece el partido del lunes.

Hablar con Aitor Sanz hace casi imprescindible preguntarle por su futuro y la renovación –o no– de su contrato con el Tenerife. ¿Está ya casi tomada una decisión a este respecto?

No, la verdad es que no. Ahora mismo bastante tenemos como para priorizar asuntos individuales. Si ya a nivel individual es arriesgado o peligroso poner el foco dentro de tres semanas o tres meses, imagínate cuando estamos hablando de una renovación y de una situación muy particular, como es ésta. Sería una osadía ponerme a pensar en eso. Para mí es casi una locura. No puedo ponerme a debatir eso. Por cómo soy y por el tiempo que llevo aquí, mi emoción va muy ligada a la trayectoria del equipo. Mi mujer se queja mucho de eso y me dice que siempre estoy enfadado cuando no ganamos. Pero la situación es delicada y personalmente me encuentro un poco así. Enfocarme en lo que pueda pasar conmigo me parece un atrevimiento inoportuno. Dejaremos que las cosas corran su curso. Y si tengo que dejar de jugar, lo dejaré. Si tengo que seguir, ya veremos.

Y si se da esta última opción, ¿será en el Tenerife?

Tampoco lo sé. Tengo muchas dudas y tampoco depende de mí. Pero soy un tipo muy familiar y sí te aseguro que la familia tendrá mucho peso en la decisión final.