No prosperaron las alegaciones que envió el Tenerife al Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol para que quedara sin efecto la segunda tarjeta amarilla que le mostró López Toca a José León en el partido ante el Levante. En consecuencia, la expulsión y la correspondiente sanción con vistas al encuentro de este sábado contra el Andorra (20:00), continúan vigentes. Al club blanquiazul le queda aún la vía del Comité de Apelación.

El central se vio obligado a salir del terreno de juego del estadio Ciudad de Valencia en el minuto 80 por «derribar a un contrario en la disputa del balón, cortando así su avance, evitando un ataque prometedor», según redactó el colegiado cántabro en el acta. Pero esta decisión no convenció a nadie del Tenerife: las imágenes parecían demostrar que León no había tocado a Mohamed Bouldini.

La respuesta del juez único del Comité de Competición no respaldó esa lectura de lo sucedido en la polémica jugada del partido entre el Levante y el Tenerife. «Es necesario en todo caso que se trate de un error claro o patente, independientemente de toda opinión, valoración, interpretación o calificación jurídica que pueda hacerse, circunstancias que no se dan en este caso», explica en su resolución antes de añadir que «el repetido visionado de las imágenes no ha permitido a este Comité concluir, más allá de toda duda, que la acción que motivó la amonestación no se produjo tal y como la describió el colegiado y, en definitiva, probar el error material manifiesto en el relato arbitral». El juez de la RFEF llega a la conclusión de que «dichas imágenes, por el contrario, parecen probar, al menos prima facie, que dicho contacto se produjo y provocó la caída del jugador del equipo contrario».